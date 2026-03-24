オフライン式全有機炭素分析装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（据置型装置、携帯型装置）・分析レポートを発表
2026年3月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン式全有機炭素分析装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン式全有機炭素分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。全有機炭素分析装置は、水や液体溶液中に含まれる有機炭素量を測定するための分析機器であり、水質管理や環境監視、産業プロセス管理などの分野で広く利用されています。
この装置は、酸化と検出の2段階プロセスを通じて液体中に含まれる有機炭素を測定します。測定では、溶液中の有機物を酸化して二酸化炭素へ変換し、その量を検出することで全有機炭素量を高感度に分析します。この方法により、化学溶剤や微生物などによる水質汚染を正確に把握することができます。
水中の有機炭素は環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、水質管理において重要な指標とされています。そのため、製薬産業、環境監視、化学産業などの分野で本装置の需要が拡大しています。
世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場規模は2024年に174百万ドルと評価されており、2031年には259百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な分析を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化に影響を与える主要要因についても検討しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、オフライン式全有機炭素分析装置市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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オフライン式全有機炭素分析装置市場では、多くの分析機器メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはShimadzu、Mettler Toledo、SUEZ(GE Analytical Instruments)、Hach (BioTector Analytical)、LAR Process Analyser、Endress+Hauser Group、Xylem(OI Analytical)、Metrohm、HORIBA、Elementar Analysensysteme GmbHなどが挙げられます。
そのほかTeledyne Tekmar、Skalar Analytical、ZheJiangTailin Bioengineering、Shanghai Metash Instruments、Wenzhou Weike Biologicalなどの企業も市場で重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン式全有機炭素分析装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン式全有機炭素分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。全有機炭素分析装置は、水や液体溶液中に含まれる有機炭素量を測定するための分析機器であり、水質管理や環境監視、産業プロセス管理などの分野で広く利用されています。
この装置は、酸化と検出の2段階プロセスを通じて液体中に含まれる有機炭素を測定します。測定では、溶液中の有機物を酸化して二酸化炭素へ変換し、その量を検出することで全有機炭素量を高感度に分析します。この方法により、化学溶剤や微生物などによる水質汚染を正確に把握することができます。
水中の有機炭素は環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、水質管理において重要な指標とされています。そのため、製薬産業、環境監視、化学産業などの分野で本装置の需要が拡大しています。
世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場規模は2024年に174百万ドルと評価されており、2031年には259百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のオフライン式全有機炭素分析装置市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な分析を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化に影響を与える主要要因についても検討しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、オフライン式全有機炭素分析装置市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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オフライン式全有機炭素分析装置市場では、多くの分析機器メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはShimadzu、Mettler Toledo、SUEZ(GE Analytical Instruments)、Hach (BioTector Analytical)、LAR Process Analyser、Endress+Hauser Group、Xylem(OI Analytical)、Metrohm、HORIBA、Elementar Analysensysteme GmbHなどが挙げられます。
そのほかTeledyne Tekmar、Skalar Analytical、ZheJiangTailin Bioengineering、Shanghai Metash Instruments、Wenzhou Weike Biologicalなどの企業も市場で重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。