セキュアイノベーション、『ASM×セキュリティリスクアセスメント』キャンペーンを開始 ―外部攻撃対象領域の可視化と脆弱性リスク評価を支援 ―
SOC（セキュリティオペレーションセンター）や脆弱性診断などのサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社セキュアイノベーション（本社：沖縄県那覇市上之屋、代表取締役社長 栗田智明、以下、当社）は、2026年3月24日、『ASM × セキュリティリスクアセスメント』キャンペーンを展開いたします。本キャンペーンを通じて、外部から見える企業の攻撃対象領域を可視化し、潜在的な脆弱性リスクを特定・整理することで、適切な脆弱性リスク対策の実施を支援いたします。
昨今、企業のIT環境はクラウドサービスの利用拡大やDXの推進に伴い、インターネット上に公開されるシステムやサービスが増加しています。Webサイトやクラウド環境、公開サーバー、サブドメインなど、企業が保有する外部公開IT資産は拡大を続けており、それに伴い攻撃者に侵入経路として利用されるリスクも広がっています。
このような状況の中、企業が把握していない公開資産や設定不備、放置されたシステムなどがサイバー攻撃の入口として悪用されるケースも増えており、外部から見える自社のIT資産を継続的に把握するとともに、発見されたリスクの影響度や対応優先度を整理する取り組みの重要性が高まっています。
その対策として有効なのが、以下のセキュリティ施策です。
・ASM（Attack Surface Management）
企業がインターネット上に公開しているIT資産を可視化し、攻撃者視点で外部攻撃対象領域を把握します。
未把握の資産や設定不備、ダークウェブ上の漏えい情報も含めて評価でき、定期・単発のご利用も柔軟に相談可能です。
・セキュリティリスクアセスメント
把握・発見されたリスクをもとに、事業への影響度や対応の優先度を整理します。
現状の対策状況も踏まえて評価を行い、実効性のあるセキュリティ対策の検討につなげます。
当社ではこれまで、上記サービスをはじめとする各種セキュリティサービスのラインナップを揃え、多くの企業のセキュリティ対策を支援してまいりました。その知見を活用し、この度、外部公開資産の可視化とセキュリティリスクの把握・整理を組み合わせ、企業の実効的なサイバー攻撃対策に活用していただくことを目的に、『ASM × セキュリティリスクアセスメント』キャンペーンを展開いたします。
本キャンペーンを通じて、企業のIT資産管理や脆弱性リスク対策を支援し、日々の業務運用の持続性向上、経営基盤の安定化、さらには企業としての社会的信頼の向上に寄与することで、日本企業全体のセキュリティ水準の向上に貢献してまいります。
【キャンペーン概要】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344911/images/bodyimage1】
『ASM × セキュリティリスクアセスメント キャンペーン』
ASMで把握した外部公開資産をもとに、潜在的なリスクの影響度や対応優先度を整理します。
企業の状況に応じた、実効性のあるセキュリティ対策の検討を支援します。
■主な対応内容
・ASMによる外部公開IT資産（ドメイン・サブドメイン・IPなど）の可視化
・現在のセキュリティ対策状況のヒアリング・分析
・脆弱性やセキュリティリスクの整理
・事業影響度や対策優先度の評価
・調査結果レポートおよび報告会
●サービス提供内容＆サービス価格
・サイバーセキュリティリスクアセスメント１回＋ASM１ドメイン＋報告会
価格：以下のWebページからご確認いただけます
昨今、企業のIT環境はクラウドサービスの利用拡大やDXの推進に伴い、インターネット上に公開されるシステムやサービスが増加しています。Webサイトやクラウド環境、公開サーバー、サブドメインなど、企業が保有する外部公開IT資産は拡大を続けており、それに伴い攻撃者に侵入経路として利用されるリスクも広がっています。
このような状況の中、企業が把握していない公開資産や設定不備、放置されたシステムなどがサイバー攻撃の入口として悪用されるケースも増えており、外部から見える自社のIT資産を継続的に把握するとともに、発見されたリスクの影響度や対応優先度を整理する取り組みの重要性が高まっています。
その対策として有効なのが、以下のセキュリティ施策です。
・ASM（Attack Surface Management）
企業がインターネット上に公開しているIT資産を可視化し、攻撃者視点で外部攻撃対象領域を把握します。
未把握の資産や設定不備、ダークウェブ上の漏えい情報も含めて評価でき、定期・単発のご利用も柔軟に相談可能です。
・セキュリティリスクアセスメント
把握・発見されたリスクをもとに、事業への影響度や対応の優先度を整理します。
現状の対策状況も踏まえて評価を行い、実効性のあるセキュリティ対策の検討につなげます。
当社ではこれまで、上記サービスをはじめとする各種セキュリティサービスのラインナップを揃え、多くの企業のセキュリティ対策を支援してまいりました。その知見を活用し、この度、外部公開資産の可視化とセキュリティリスクの把握・整理を組み合わせ、企業の実効的なサイバー攻撃対策に活用していただくことを目的に、『ASM × セキュリティリスクアセスメント』キャンペーンを展開いたします。
本キャンペーンを通じて、企業のIT資産管理や脆弱性リスク対策を支援し、日々の業務運用の持続性向上、経営基盤の安定化、さらには企業としての社会的信頼の向上に寄与することで、日本企業全体のセキュリティ水準の向上に貢献してまいります。
【キャンペーン概要】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344911/images/bodyimage1】
『ASM × セキュリティリスクアセスメント キャンペーン』
ASMで把握した外部公開資産をもとに、潜在的なリスクの影響度や対応優先度を整理します。
企業の状況に応じた、実効性のあるセキュリティ対策の検討を支援します。
■主な対応内容
・ASMによる外部公開IT資産（ドメイン・サブドメイン・IPなど）の可視化
・現在のセキュリティ対策状況のヒアリング・分析
・脆弱性やセキュリティリスクの整理
・事業影響度や対策優先度の評価
・調査結果レポートおよび報告会
●サービス提供内容＆サービス価格
・サイバーセキュリティリスクアセスメント１回＋ASM１ドメイン＋報告会
価格：以下のWebページからご確認いただけます