14,861人が「もう他は買えない」と熱狂--満足度100%を叩き出した「毎日選べる保湿」の正体
14,861人が「もう他は買えない」と熱狂--満足度100%を叩き出した「毎日選べる保湿」の正体
「シートマスクは特別な日の前夜に使うもの」--そんな常識は、もう過去のものかもしれません。
でも、毎日のスキンケアに取り入れようとすると、途端に小さな壁にぶつかります。
「大容量パックだと、最後の方はシートが乾いてしまう気がする」「毎日同じ成分だと飽きてしまう」「かといって、個包装を毎日使うのは高すぎる」。
結局、お風呂上がりのバタバタした時間の中で、いつもの化粧水を手でパシャパシャと馴染ませて終わる。
たまに思い出したようにパックを取り出しても、「もったいない」という気持ちが先に立ってしまう--。
こんな「シートマスクあるある」のジレンマを抱えている方は、決して少なくないはずです。
そんな日常の悩みに、鮮やかな正解を出した製品があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage1】
韓国コスメブランドDERMAL（ダーマル）の「シートマスク 100枚セット」。
この製品が長年愛されている理由は、大容量でありながら「すべて個包装」であること。
そして、何十種類もあるバリエーションの中から「好きな10種を選べる」という点です。
お風呂上がり、洗面台の引き出しを開ける。
今日は乾燥が気になるからヒアルロン酸にしようか。
少し肌が疲れている気がするからビタミンにしようか。
毎日違う成分を、その日の肌状態に合わせて選ぶ。
しかも、100枚で6,800円という価格設定が「もったいない」というブレーキを外し、「毎日気兼ねなく使う」ことを可能にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage2】
では、この「毎日選べる個包装」という体験は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率100.0%という驚異的な数値。
シートマスクカテゴリの平均が72.5%であることを踏まえると、圧倒的なレビュー数を誇りながらこの満足度を維持していることは特筆に値します。
最も多く言及されたキーワードは「リピート購入」。
言及率65%--つまり購入者の半数以上が、すでに何度も買っているか、次も買うと明言しています。
消耗品であるシートマスクで、これほど強い継続意向が示されるのは稀です。
次に多かったのが「保湿力/潤い/しっとり」（50%）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage3】
「毎日使用」（30%）や「コストパフォーマンス」（30%）という声と掛け合わせると、毎日の継続が確かな肌実感に結びついていることがわかります。
ただし、すべてが完璧なわけではありません。
「高麗人参の独特な匂いが気になる」「シートのフィット感に個人差がある」といったネガティブな言及も確認されました。
とくに漢方成分の香りは好みが分かれやすいため、初めて選ぶ際は無難な成分を中心に組み合わせるのも一つの手です。
そしてもう一つ、キーワード分析から興味深い事実が浮かび上がりました。
「種類が豊富/選べる」への言及率が35%に達していたのです。
「毎日どれにしようか楽しみ」「次は全種類試す予定」。
レビューを読み解くと、多くのユーザーにとって、このマスクは単なる保湿アイテムではありません。
未体験の種類への好奇心や、自分のお気に入りを探す過程そのものが、毎日スキンケアに向かう原動力になっているのです。
100枚使い切る頃には、「次はどの10種を選ぼうか」と新たな楽しみが始まっている。
この終わりのない「選ぶ楽しみ」こそが、驚異的なリピート率の本当の理由なのかもしれません。
あなたが毎日「作業」のようにこなしているスキンケアも、選び方ひとつで「楽しみ」に変わる可能性があります。
日々の習慣の裏側に隠れた、消費者のリアルな感情と選択の理由。
その奥深い世界を、データを通じて覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「DERMAL」は該当ブランドの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
「シートマスクは特別な日の前夜に使うもの」--そんな常識は、もう過去のものかもしれません。
でも、毎日のスキンケアに取り入れようとすると、途端に小さな壁にぶつかります。
「大容量パックだと、最後の方はシートが乾いてしまう気がする」「毎日同じ成分だと飽きてしまう」「かといって、個包装を毎日使うのは高すぎる」。
結局、お風呂上がりのバタバタした時間の中で、いつもの化粧水を手でパシャパシャと馴染ませて終わる。
たまに思い出したようにパックを取り出しても、「もったいない」という気持ちが先に立ってしまう--。
こんな「シートマスクあるある」のジレンマを抱えている方は、決して少なくないはずです。
そんな日常の悩みに、鮮やかな正解を出した製品があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage1】
韓国コスメブランドDERMAL（ダーマル）の「シートマスク 100枚セット」。
この製品が長年愛されている理由は、大容量でありながら「すべて個包装」であること。
そして、何十種類もあるバリエーションの中から「好きな10種を選べる」という点です。
お風呂上がり、洗面台の引き出しを開ける。
今日は乾燥が気になるからヒアルロン酸にしようか。
少し肌が疲れている気がするからビタミンにしようか。
毎日違う成分を、その日の肌状態に合わせて選ぶ。
しかも、100枚で6,800円という価格設定が「もったいない」というブレーキを外し、「毎日気兼ねなく使う」ことを可能にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage2】
では、この「毎日選べる個包装」という体験は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率100.0%という驚異的な数値。
シートマスクカテゴリの平均が72.5%であることを踏まえると、圧倒的なレビュー数を誇りながらこの満足度を維持していることは特筆に値します。
最も多く言及されたキーワードは「リピート購入」。
言及率65%--つまり購入者の半数以上が、すでに何度も買っているか、次も買うと明言しています。
消耗品であるシートマスクで、これほど強い継続意向が示されるのは稀です。
次に多かったのが「保湿力/潤い/しっとり」（50%）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344995/images/bodyimage3】
「毎日使用」（30%）や「コストパフォーマンス」（30%）という声と掛け合わせると、毎日の継続が確かな肌実感に結びついていることがわかります。
ただし、すべてが完璧なわけではありません。
「高麗人参の独特な匂いが気になる」「シートのフィット感に個人差がある」といったネガティブな言及も確認されました。
とくに漢方成分の香りは好みが分かれやすいため、初めて選ぶ際は無難な成分を中心に組み合わせるのも一つの手です。
そしてもう一つ、キーワード分析から興味深い事実が浮かび上がりました。
「種類が豊富/選べる」への言及率が35%に達していたのです。
「毎日どれにしようか楽しみ」「次は全種類試す予定」。
レビューを読み解くと、多くのユーザーにとって、このマスクは単なる保湿アイテムではありません。
未体験の種類への好奇心や、自分のお気に入りを探す過程そのものが、毎日スキンケアに向かう原動力になっているのです。
100枚使い切る頃には、「次はどの10種を選ぼうか」と新たな楽しみが始まっている。
この終わりのない「選ぶ楽しみ」こそが、驚異的なリピート率の本当の理由なのかもしれません。
あなたが毎日「作業」のようにこなしているスキンケアも、選び方ひとつで「楽しみ」に変わる可能性があります。
日々の習慣の裏側に隠れた、消費者のリアルな感情と選択の理由。
その奥深い世界を、データを通じて覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「DERMAL」は該当ブランドの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ