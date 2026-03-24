15,078人が熱狂する1,180円の精油セットを知らないと損する--普段絶対に選ばない「あの香り」がもたらす驚きの仕掛け
「アロマオイル、どれを買えばいいかわからない」
雑貨屋さんでずらりと並んだ小さな小瓶の前で、結局いつものラベンダーか、無難なオレンジを選んでしまう。
そんな経験はありませんか。
「せっかくだから新しい香りを試したい」と思っても、1本1,000円以上する精油を買って、もし好みの匂いじゃなかったらどうしよう。
その失敗への恐れが、私たちを「いつもの香り」に縛り付けています。
寝る前のリラックスタイムや、在宅ワークの気分転換。
もっといろいろな香りで日常を彩りたいのに、気づけば同じ香りの繰り返しになっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage1】
そんな「香りのマンネリ化」を、見事に打ち破った製品があります。
「香りで彩るくらし feellife」が展開する、アロマオイル5mlの「選べる2本お試しセット」。
1,180円という手頃な価格で、数ある精油の中から好きな2本を自由に組み合わせることができます。
ラベンダーやベルガモットといった定番はもちろん、自分では絶対に選ばなかったような少し癖のあるハーブや、エキゾチックな香り。
2本だからこそ、「1本はいつもの、もう1本は冒険」という選び方ができる。
この小さな自由が、アロマディフューザーから漂う毎日の空気を劇的に変えてくれます。
では、この「香りの冒険」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage2】
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚かされたのは、ポジティブ感情率100.0%という衝撃的な数値です。
エッセンシャルオイルカテゴリの平均が74.2%であることを踏まえると、まさに異例の満足度。
15,078件という膨大なレビューが積み重なっている中で、この数値を叩き出している事実に、分析ツールがエラーを起こしたのかと疑ったほどです。
最も多く言及されたキーワードは、当然ながら「香り」で、言及率は75.0%に達しています。
次いで「お得」が37.5%、「お試し」が10.0%と続きます。
「お試しで買ってみたら、すごく良い香りだった」という声が溢れており、手軽な価格が「新しい香りへの挑戦」を後押ししていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage3】
ただし、どれほど評価が高くても、気になる声は存在します。
一部の購入者からは、「アロマ初心者向けの注意事項（禁忌事項など）が不足している」という指摘や、「過去の送料無料企画の終了」および「メール便対応」に対する要望など、案内やサービス面でのネガティブな言及が確認されました。
精油は成分によっては扱いに注意が必要なため、初めてアロマに触れる方は、事前に基本的な使い方を確認しておくことをおすすめします。
そしてもう一つ、見逃せないデータが浮かび上がりました。
「お試し」というキーワードの裏に隠された、ある心理的な仕掛けです。
「選べる2本」を通じて、普段は絶対に手に取らない香りに挑戦した人たちが、なぜか次もまた違う香りを求めて戻ってくるのです。
自分が思いもしなかった香りが「お気に入り」に変わる瞬間を体験すると、「他の香りはどうだろう」という好奇心が刺激され、期待感のループが閉じなくなってしまいます。
この「小さな冒険」が、どのようにしてアロマ生活そのものを深めていくのか--そのメカニズムは、今回の簡易分析では追いきれず、全レビューを対象にした深層分析の中に隠されています。
※ 分析期間：2024年2月1日～3月15日
あなたが「いつもの」と決めつけている選択の向こう側に、まだ出会っていない最高のお気に入りがあるかもしれません。
レビューの奥底には、そんな「新しい発見」のヒントが隠れています。
次に買うものを迷ったときは、少しだけデータが語る声を覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「feellife」は販売者の商標または登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
雑貨屋さんでずらりと並んだ小さな小瓶の前で、結局いつものラベンダーか、無難なオレンジを選んでしまう。
そんな経験はありませんか。
「せっかくだから新しい香りを試したい」と思っても、1本1,000円以上する精油を買って、もし好みの匂いじゃなかったらどうしよう。
その失敗への恐れが、私たちを「いつもの香り」に縛り付けています。
寝る前のリラックスタイムや、在宅ワークの気分転換。
もっといろいろな香りで日常を彩りたいのに、気づけば同じ香りの繰り返しになっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage1】
そんな「香りのマンネリ化」を、見事に打ち破った製品があります。
「香りで彩るくらし feellife」が展開する、アロマオイル5mlの「選べる2本お試しセット」。
1,180円という手頃な価格で、数ある精油の中から好きな2本を自由に組み合わせることができます。
ラベンダーやベルガモットといった定番はもちろん、自分では絶対に選ばなかったような少し癖のあるハーブや、エキゾチックな香り。
2本だからこそ、「1本はいつもの、もう1本は冒険」という選び方ができる。
この小さな自由が、アロマディフューザーから漂う毎日の空気を劇的に変えてくれます。
では、この「香りの冒険」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage2】
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚かされたのは、ポジティブ感情率100.0%という衝撃的な数値です。
エッセンシャルオイルカテゴリの平均が74.2%であることを踏まえると、まさに異例の満足度。
15,078件という膨大なレビューが積み重なっている中で、この数値を叩き出している事実に、分析ツールがエラーを起こしたのかと疑ったほどです。
最も多く言及されたキーワードは、当然ながら「香り」で、言及率は75.0%に達しています。
次いで「お得」が37.5%、「お試し」が10.0%と続きます。
「お試しで買ってみたら、すごく良い香りだった」という声が溢れており、手軽な価格が「新しい香りへの挑戦」を後押ししていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344993/images/bodyimage3】
ただし、どれほど評価が高くても、気になる声は存在します。
一部の購入者からは、「アロマ初心者向けの注意事項（禁忌事項など）が不足している」という指摘や、「過去の送料無料企画の終了」および「メール便対応」に対する要望など、案内やサービス面でのネガティブな言及が確認されました。
精油は成分によっては扱いに注意が必要なため、初めてアロマに触れる方は、事前に基本的な使い方を確認しておくことをおすすめします。
そしてもう一つ、見逃せないデータが浮かび上がりました。
「お試し」というキーワードの裏に隠された、ある心理的な仕掛けです。
「選べる2本」を通じて、普段は絶対に手に取らない香りに挑戦した人たちが、なぜか次もまた違う香りを求めて戻ってくるのです。
自分が思いもしなかった香りが「お気に入り」に変わる瞬間を体験すると、「他の香りはどうだろう」という好奇心が刺激され、期待感のループが閉じなくなってしまいます。
この「小さな冒険」が、どのようにしてアロマ生活そのものを深めていくのか--そのメカニズムは、今回の簡易分析では追いきれず、全レビューを対象にした深層分析の中に隠されています。
※ 分析期間：2024年2月1日～3月15日
あなたが「いつもの」と決めつけている選択の向こう側に、まだ出会っていない最高のお気に入りがあるかもしれません。
レビューの奥底には、そんな「新しい発見」のヒントが隠れています。
次に買うものを迷ったときは、少しだけデータが語る声を覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「feellife」は販売者の商標または登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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