「ファンデは塗った直後が一番綺麗」は嘘でした--15374人を虜にした“時間が経つほど美肌になる”神コスメの正体
「ファンデは塗った直後が一番綺麗」は嘘でした--15374人を虜にした“時間が経つほど美肌になる”神コスメの正体
朝、鏡の前で完璧に仕上げたはずのメイク。
しかし、お昼休みに化粧室の鏡を覗き込んで、思わずため息をついた経験はありませんか。
小鼻のテカリ、ほうれい線に溜まったファンデーション、全体的によどんだくすみ。
「やっぱり朝の塗りたてが一番綺麗だったな」と、ポーチからコンパクトを取り出して、慌ててお直しをする。
パウダーを重ねれば重ねるほど、今度は厚塗り感が出てしまい、素肌の透明感はどんどん失われていく--。
ベースメイクにおいて、「時間が経つ＝劣化する」というのは、私たちが長年受け入れてきた常識でした。
そんな「ファンデーションの常識」を静かに覆し、累計1万5千件以上ものレビューを集めている製品があります。
D-RAY（ディーレイ）の「D-クリア ファンデーション」。
このパウダーファンデーションが多くの女性を惹きつけてやまない理由は、カバー力や崩れにくさといった単なるスペックではなく、「夕方の自分の顔が、ちょっと楽しみになる」という新しい体験を提供している点にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344991/images/bodyimage1】
朝、スキンケアの後にサッと肌に滑らせる。
超微粒子処方のパウダーが、毛穴や色ムラをふんわりとぼかしていく。
通常ならここで「完成」ですが、このファンデーションの本当の実力は、数時間後に発揮されます。
仕事に追われ、少し皮脂が出てきた頃。
鏡を見ると、ドロドロに崩れるどころか、皮脂とパウダーが絶妙に馴染み、まるで内側から発光するような自然なツヤ肌に変わっている。
「直す必要がない」のではなく、「直さない方が綺麗」。
2,400円という手の届きやすい価格帯でありながら、デパコス級の感動をもたらすこの製品は、40代・50代の敏感肌や混合肌に悩む層を中心に、熱狂的な支持を集めています。
では、この「時間が経つほど美しい」という体験は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344991/images/bodyimage2】
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率98.9%という驚異的な数値です。
ベースメイクカテゴリの平均ポジティブ率が72.4%であることを踏まえると、この数字がどれほど異例かお分かりいただけるでしょう。
肌質や年齢によって評価が割れやすいファンデーションにおいて、これほど多くの人が満足しているという結果は特筆に値します。
最も多く言及されたキーワードは「リピート」。
言及率はなんと45%に達し、購入者の約半数が「次もこれを使う」と明言しています。
次いで「カバー力」「つけ心地（軽い・サラサラ）」がともに30%、「コスパ」が27.5%と続きました。
厚塗り感なく悩みを隠し、羽のように軽いサラサラ感が続く--そんな毎日の快適さが、高いリピート率を支えていることが読み取れます。
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「色選びが難しい」「標準色でも少し明るめ・暗めに感じる」というカラー展開に対するネガティブな言及が確認されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344991/images/bodyimage3】
朝、鏡の前で完璧に仕上げたはずのメイク。
しかし、お昼休みに化粧室の鏡を覗き込んで、思わずため息をついた経験はありませんか。
小鼻のテカリ、ほうれい線に溜まったファンデーション、全体的によどんだくすみ。
「やっぱり朝の塗りたてが一番綺麗だったな」と、ポーチからコンパクトを取り出して、慌ててお直しをする。
パウダーを重ねれば重ねるほど、今度は厚塗り感が出てしまい、素肌の透明感はどんどん失われていく--。
ベースメイクにおいて、「時間が経つ＝劣化する」というのは、私たちが長年受け入れてきた常識でした。
そんな「ファンデーションの常識」を静かに覆し、累計1万5千件以上ものレビューを集めている製品があります。
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朝、スキンケアの後にサッと肌に滑らせる。
超微粒子処方のパウダーが、毛穴や色ムラをふんわりとぼかしていく。
通常ならここで「完成」ですが、このファンデーションの本当の実力は、数時間後に発揮されます。
仕事に追われ、少し皮脂が出てきた頃。
鏡を見ると、ドロドロに崩れるどころか、皮脂とパウダーが絶妙に馴染み、まるで内側から発光するような自然なツヤ肌に変わっている。
「直す必要がない」のではなく、「直さない方が綺麗」。
2,400円という手の届きやすい価格帯でありながら、デパコス級の感動をもたらすこの製品は、40代・50代の敏感肌や混合肌に悩む層を中心に、熱狂的な支持を集めています。
では、この「時間が経つほど美しい」という体験は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344991/images/bodyimage2】
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率98.9%という驚異的な数値です。
ベースメイクカテゴリの平均ポジティブ率が72.4%であることを踏まえると、この数字がどれほど異例かお分かりいただけるでしょう。
肌質や年齢によって評価が割れやすいファンデーションにおいて、これほど多くの人が満足しているという結果は特筆に値します。
最も多く言及されたキーワードは「リピート」。
言及率はなんと45%に達し、購入者の約半数が「次もこれを使う」と明言しています。
次いで「カバー力」「つけ心地（軽い・サラサラ）」がともに30%、「コスパ」が27.5%と続きました。
厚塗り感なく悩みを隠し、羽のように軽いサラサラ感が続く--そんな毎日の快適さが、高いリピート率を支えていることが読み取れます。
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「色選びが難しい」「標準色でも少し明るめ・暗めに感じる」というカラー展開に対するネガティブな言及が確認されました。
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