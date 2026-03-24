「すぐに体重は減らない」のに満足度92%の異常事態 -- 17,725人が効果実感前から『リピート購入』してしまう謎の正体が判明
ダイエットサプリを買って、1週間後に体重計に乗る。
「……変わってない」
その瞬間、サプリを飲む手が止まってしまった経験はありませんか。
「飲めばスルスル変わる」。
そんな魔法はないと頭ではわかっているのに、私たちはつい即効性を求めてしまいます。
結果が出ないとモチベーションは急降下し、気づけばボトルの半分を残して棚の奥へ。
ダイエットサプリが「続かない」最大の理由は、この「期待と現実のギャップ」にあります。
そんな中、常識を覆すような現象を起こしている製品があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage1】
ヘルシーライフの「フォルスリム バイオブースター」。
累計レビュー17,000件を超えるこの製品が特異なのは、成分の珍しさではありません。
「まだ体重は減っていないけれど、次も買います」という不思議な声が殺到している点です。
朝の支度の合間や、夜の食事前にさっと飲む。
2,000円という手頃な価格帯が「無理なく続けられる」安心感を生み、日々の生活に静かに定着していく。
魔法の薬ではなく、「伴走者」としてのポジションを確立しているのが特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage2】
では、この異例の支持は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚かされるのは、ポジティブ感情率92.0%という数値。
結果に対するシビアな声が集まりやすいダイエットサプリカテゴリにおいて、平均が65.4%であることを踏まえると、もはや「異常事態」と言える高さです。
さらに興味深いのが、キーワードの言及率です。
最も多く言及されたキーワードは「リピート購入」で、言及率75%--つまり4人に3人が「また買う」と宣言しています。
次いで「体重減少・維持」が60%、「便秘改善・便通」が30%、「お腹周りスッキリ」が25%と続きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage3】
ただし、すべてが絶賛というわけではありません。
「効果未実感・効果なし」という声や、「お腹がゆるくなる副作用」といったネガティブな言及も確認されました。
体質によって合う合わないがあることや、短期間での劇的な変化は得られにくいという点は、購入前に理解しておくべき事実です。
しかし、ここで一つの大きな謎が浮かび上がります。
「効果未実感」というネガティブな要素があるにもかかわらず、なぜこれほど高いポジティブ率とリピート率を叩き出しているのか。
AIが導き出した特有のパターンは、「効果未実感でも継続購入・期待」というものでした。
多くのユーザーが、飲み始めの段階で明確な効果を実感できていなくても、製品への期待感を持ち、継続的な使用やリピート購入を検討しているのです。
これは、未完了のダイエット目標に対する意識が、製品への関心を維持させている可能性が高いことを示唆しています。
結果が出る前から、心はすでに「成功へのプロセス」を歩み始めている--。
しかし、この「効果が出る前にリピートしたくなる」心理的メカニズムの全貌は、今回の簡易分析だけでは追いきれず、17,000件以上という膨大なデータ群のさらに奥深くに隠されています。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
あなたが今、買おうか迷っているその製品のレビューの中にも、表面的な星の数だけではわからない「人間の心理」が隠れているかもしれません。
見えない消費者の本音を、データから覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「フォルスリム バイオブースター」は販売元の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
「……変わってない」
その瞬間、サプリを飲む手が止まってしまった経験はありませんか。
「飲めばスルスル変わる」。
そんな魔法はないと頭ではわかっているのに、私たちはつい即効性を求めてしまいます。
結果が出ないとモチベーションは急降下し、気づけばボトルの半分を残して棚の奥へ。
ダイエットサプリが「続かない」最大の理由は、この「期待と現実のギャップ」にあります。
そんな中、常識を覆すような現象を起こしている製品があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage1】
ヘルシーライフの「フォルスリム バイオブースター」。
累計レビュー17,000件を超えるこの製品が特異なのは、成分の珍しさではありません。
「まだ体重は減っていないけれど、次も買います」という不思議な声が殺到している点です。
朝の支度の合間や、夜の食事前にさっと飲む。
2,000円という手頃な価格帯が「無理なく続けられる」安心感を生み、日々の生活に静かに定着していく。
魔法の薬ではなく、「伴走者」としてのポジションを確立しているのが特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage2】
では、この異例の支持は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚かされるのは、ポジティブ感情率92.0%という数値。
結果に対するシビアな声が集まりやすいダイエットサプリカテゴリにおいて、平均が65.4%であることを踏まえると、もはや「異常事態」と言える高さです。
さらに興味深いのが、キーワードの言及率です。
最も多く言及されたキーワードは「リピート購入」で、言及率75%--つまり4人に3人が「また買う」と宣言しています。
次いで「体重減少・維持」が60%、「便秘改善・便通」が30%、「お腹周りスッキリ」が25%と続きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344990/images/bodyimage3】
ただし、すべてが絶賛というわけではありません。
「効果未実感・効果なし」という声や、「お腹がゆるくなる副作用」といったネガティブな言及も確認されました。
体質によって合う合わないがあることや、短期間での劇的な変化は得られにくいという点は、購入前に理解しておくべき事実です。
しかし、ここで一つの大きな謎が浮かび上がります。
「効果未実感」というネガティブな要素があるにもかかわらず、なぜこれほど高いポジティブ率とリピート率を叩き出しているのか。
AIが導き出した特有のパターンは、「効果未実感でも継続購入・期待」というものでした。
多くのユーザーが、飲み始めの段階で明確な効果を実感できていなくても、製品への期待感を持ち、継続的な使用やリピート購入を検討しているのです。
これは、未完了のダイエット目標に対する意識が、製品への関心を維持させている可能性が高いことを示唆しています。
結果が出る前から、心はすでに「成功へのプロセス」を歩み始めている--。
しかし、この「効果が出る前にリピートしたくなる」心理的メカニズムの全貌は、今回の簡易分析だけでは追いきれず、17,000件以上という膨大なデータ群のさらに奥深くに隠されています。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
あなたが今、買おうか迷っているその製品のレビューの中にも、表面的な星の数だけではわからない「人間の心理」が隠れているかもしれません。
見えない消費者の本音を、データから覗いてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「フォルスリム バイオブースター」は販売元の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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