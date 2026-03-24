仏教AIチャット「AIブッダ 禅」、直近200件の利用データを分析 ― 相談の半数以上が深夜帯に集中、眠れない夜に仏教の智慧を求める利用実態が明らかに

仏教AIチャット「AIブッダ 禅」、直近200件の利用データを分析 ― 相談の半数以上が深夜帯に集中、眠れない夜に仏教の智慧を求める利用実態が明らかに