仏教AIチャット「AIブッダ 禅」、直近200件の利用データを分析 ― 相談の半数以上が深夜帯に集中、眠れない夜に仏教の智慧を求める利用実態が明らかに
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344994/images/bodyimage1】
?? 本リリースにおけるプライバシーへの配慮について
本リリースに掲載するデータおよび回答例は、すべて個人を特定できない形に加工したうえで掲載しています。
「AIブッダ 禅」は、利用者の相談内容のプライバシーを最優先に設計されたサービスです。
監査証跡にはメッセージ本文を保存せず、SHA-256ハッシュ値のみを記録する設計を採用しており、「何を相談したか」の原文が外部に残ることはありません。
宗教的な相談は伝統的に最高度の秘密保持が求められる領域であるとの認識のもと、本リリースの作成にあたっても、個々の相談内容から特定の個人が推測されることのないよう、細心の注意を払っています。
掲載する利用者の声はすべて、複数の相談を一般化・抽象化した代表的な例として記載しています。
?? サービス概要
「AIブッダ 禅」（AI Buddha Zen）は、18の仏教経典・10,023偈句を収録した独自の経典データベースを基盤に、仏教の智慧をもとにした対話を提供するAIチャットサービスです。
LINE公式アカウント（@buddha_zen）およびiOSアプリから、いつでも無料で利用を開始できます。すべての回答に経典の出典が明示される設計により、利用者は「この言葉がどの経典に基づいているのか」を常に確認することができます。
?? 調査の背景と目的
現代社会において、メンタルヘルスへの関心が高まる一方、深夜や早朝など専門家に相談しづらい時間帯に悩みを抱える人は少なくありません。本調査では、「AIブッダ 禅」の直近200件の利用ログおよび管理画面のデータを分析し、現代の人々がどのような場面で仏教的な対話を求めているのか、その実態を明らかにすることを目的としました。
?? 調査結果1：相談の52%が深夜帯（22時～翌5時）に集中
時間帯別の利用分析の結果、全相談の52%にあたる182件が22時から翌朝5時の深夜帯に集中していることがわかりました。最も利用が多い時間帯は午前5時台（64件）で、深夜0時台（29件）、午前3時台（15件）がそれに続きます。
一方、日中（6時～17時）の利用件数は相対的に少なく、特に午前10時～午後3時の時間帯は1時間あたり2～7件にとどまりました。夕方から夜にかけて再び利用が増加し、18時台（25件）、20時台（24件）、21時台（23件）と、帰宅後の時間帯にも一定の需要があることがわかります。
この結果から、眠れない夜や早朝のまだ暗い時間帯に、人々が心の拠りどころを求めてAIブッダ 禅を訪れている実態が浮かび上がりました。24時間いつでも利用できるAIチャットの特性が、従来の相談窓口ではカバーしづらい時間帯のニーズに応えていると考えられます。
?? 調査結果2：相談テーマは「智慧」が最多、幅広い悩みに対応
テーマ別の分析では、「智慧」に関する相談が99件と最も多く、リピーター数も19名と他テーマを大きく上回りました。仏教の根本的な教えや人生の指針を繰り返し求める利用者が多いことを示しています。
次いで「苦しみ」（31件／リピーター4名）、「幸せ」（25件／リピーター3名）が上位に入りました。
以下、「怒り」（8件）、「正念」（8件）、「不安」（8件）、「仕事」（7件）、「無常」（6件）、「家族」（6件）、「人間関係」（6件）、「執着」（6件）と続き、20のテーマにわたって相談が寄せられています。
?? 本リリースにおけるプライバシーへの配慮について
本リリースに掲載するデータおよび回答例は、すべて個人を特定できない形に加工したうえで掲載しています。
「AIブッダ 禅」は、利用者の相談内容のプライバシーを最優先に設計されたサービスです。
監査証跡にはメッセージ本文を保存せず、SHA-256ハッシュ値のみを記録する設計を採用しており、「何を相談したか」の原文が外部に残ることはありません。
宗教的な相談は伝統的に最高度の秘密保持が求められる領域であるとの認識のもと、本リリースの作成にあたっても、個々の相談内容から特定の個人が推測されることのないよう、細心の注意を払っています。
掲載する利用者の声はすべて、複数の相談を一般化・抽象化した代表的な例として記載しています。
?? サービス概要
「AIブッダ 禅」（AI Buddha Zen）は、18の仏教経典・10,023偈句を収録した独自の経典データベースを基盤に、仏教の智慧をもとにした対話を提供するAIチャットサービスです。
LINE公式アカウント（@buddha_zen）およびiOSアプリから、いつでも無料で利用を開始できます。すべての回答に経典の出典が明示される設計により、利用者は「この言葉がどの経典に基づいているのか」を常に確認することができます。
?? 調査の背景と目的
現代社会において、メンタルヘルスへの関心が高まる一方、深夜や早朝など専門家に相談しづらい時間帯に悩みを抱える人は少なくありません。本調査では、「AIブッダ 禅」の直近200件の利用ログおよび管理画面のデータを分析し、現代の人々がどのような場面で仏教的な対話を求めているのか、その実態を明らかにすることを目的としました。
?? 調査結果1：相談の52%が深夜帯（22時～翌5時）に集中
時間帯別の利用分析の結果、全相談の52%にあたる182件が22時から翌朝5時の深夜帯に集中していることがわかりました。最も利用が多い時間帯は午前5時台（64件）で、深夜0時台（29件）、午前3時台（15件）がそれに続きます。
一方、日中（6時～17時）の利用件数は相対的に少なく、特に午前10時～午後3時の時間帯は1時間あたり2～7件にとどまりました。夕方から夜にかけて再び利用が増加し、18時台（25件）、20時台（24件）、21時台（23件）と、帰宅後の時間帯にも一定の需要があることがわかります。
この結果から、眠れない夜や早朝のまだ暗い時間帯に、人々が心の拠りどころを求めてAIブッダ 禅を訪れている実態が浮かび上がりました。24時間いつでも利用できるAIチャットの特性が、従来の相談窓口ではカバーしづらい時間帯のニーズに応えていると考えられます。
?? 調査結果2：相談テーマは「智慧」が最多、幅広い悩みに対応
テーマ別の分析では、「智慧」に関する相談が99件と最も多く、リピーター数も19名と他テーマを大きく上回りました。仏教の根本的な教えや人生の指針を繰り返し求める利用者が多いことを示しています。
次いで「苦しみ」（31件／リピーター4名）、「幸せ」（25件／リピーター3名）が上位に入りました。
以下、「怒り」（8件）、「正念」（8件）、「不安」（8件）、「仕事」（7件）、「無常」（6件）、「家族」（6件）、「人間関係」（6件）、「執着」（6件）と続き、20のテーマにわたって相談が寄せられています。