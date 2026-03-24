【3分で解決】Macでキャッシュをクリア・削除する方法
Tenorshare Co., Ltd.は、3月24日（火）、Macクリーニングツール「Tenorshare Cleamio」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、キャッシュの検索機能を向上しました。
★MacクリーンアップアプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/RvP1y
Macの動作が遅い、ストレージ容量が不足していると感じた場合、不要なキャッシュを削除することで改善できる可能性があります。具体的には、「Libraryフォルダ内のキャッシュファイルを削除する」または専用ツールを使って一括整理する方法が有効です。
キャッシュは一時的に保存されるデータのため、削除してもシステムに影響はなく、必要に応じて自動的に再生成されます。そのため、定期的に整理することで、動作の高速化や容量不足の解消につながります。本記事では、安全にMacのキャッシュを削除する方法や注意点、効率的な管理方法まで詳しく解説します。
Part1．Macのキャッシュとは？削除するべき理由を解説
Macには複数の種類のキャッシュが存在しており、それぞれ役割が異なります。
主なキャッシュの種類
■ユーザーキャッシュ（アプリごとの一時データ）
■システムキャッシュ（macOSが使用するデータ）
■ブラウザキャッシュ（SafariやChromeなど）
これらは通常、動作をスムーズにするために役立ちますが、不要なデータが増えすぎると次のような問題が発生します。
■アプリの起動や動作が遅くなる
■ストレージ容量が圧迫される
■ブラウザ表示の不具合やエラーが発生する
このような状況を改善するために、Macでは定期的にキャッシュを削除することが推奨されています。
Part2．Macのキャッシュを削除しても大丈夫？安全性と注意点
キャッシュは一時ファイルであるため、削除しても基本的に問題はありません。削除後は必要に応じて再生成されるため、システムに深刻な影響を与えることはありません。ただし、安全に作業するためにはいくつかのポイントがあります。
■フォルダ自体は削除せず中身のみ削除する
■作業前にアプリを終了する
■不安な場合はバックアップを取る
特にシステム領域を扱う場合は慎重な操作が求められます。
Part3．Macのキャッシュを削除する方法
Macでキャッシュを削除する方法はいくつかありますが、ここでは基本的な手順を紹介します。
1．Macのユーザーキャッシュを削除する方法（容量を増やす基本手順）
Macのストレージ容量を増やしたい場合、まずはユーザーキャッシュの削除から行うのが効果的です。以下の手順で簡単に整理できます。
手順
ステップ1．Finderを開き、画面上部のメニューバーから「移動」→「フォルダへ移動」を選択します。
ステップ2．入力欄に ~/Library/Caches と入力し、Enterキーを押します。
ステップ3．表示されたフォルダ内のファイルを選択して削除します（フォルダ自体は削除しないよう注意してください）。
2．Macのシステムキャッシュを削除する方法（動作改善のポイント）
システムキャッシュを整理することで、Mac全体の動作改善につながる場合があります。ただし、重要なデータが含まれる可能性もあるため慎重に行いましょう。
手順
ステップ1．Finderを開き、「移動」→「フォルダへ移動」を選択します。
ステップ2．/Library/Caches と入力してアクセスします。
ステップ3．各フォルダの中にある不要なファイルのみを削除します（内容を確認しながら作業するのが安全です）。
★MacクリーンアップアプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/RvP1y
Macの動作が遅い、ストレージ容量が不足していると感じた場合、不要なキャッシュを削除することで改善できる可能性があります。具体的には、「Libraryフォルダ内のキャッシュファイルを削除する」または専用ツールを使って一括整理する方法が有効です。
キャッシュは一時的に保存されるデータのため、削除してもシステムに影響はなく、必要に応じて自動的に再生成されます。そのため、定期的に整理することで、動作の高速化や容量不足の解消につながります。本記事では、安全にMacのキャッシュを削除する方法や注意点、効率的な管理方法まで詳しく解説します。
Part1．Macのキャッシュとは？削除するべき理由を解説
Macには複数の種類のキャッシュが存在しており、それぞれ役割が異なります。
主なキャッシュの種類
■ユーザーキャッシュ（アプリごとの一時データ）
■システムキャッシュ（macOSが使用するデータ）
■ブラウザキャッシュ（SafariやChromeなど）
これらは通常、動作をスムーズにするために役立ちますが、不要なデータが増えすぎると次のような問題が発生します。
■アプリの起動や動作が遅くなる
■ストレージ容量が圧迫される
■ブラウザ表示の不具合やエラーが発生する
このような状況を改善するために、Macでは定期的にキャッシュを削除することが推奨されています。
Part2．Macのキャッシュを削除しても大丈夫？安全性と注意点
キャッシュは一時ファイルであるため、削除しても基本的に問題はありません。削除後は必要に応じて再生成されるため、システムに深刻な影響を与えることはありません。ただし、安全に作業するためにはいくつかのポイントがあります。
■フォルダ自体は削除せず中身のみ削除する
■作業前にアプリを終了する
■不安な場合はバックアップを取る
特にシステム領域を扱う場合は慎重な操作が求められます。
Part3．Macのキャッシュを削除する方法
Macでキャッシュを削除する方法はいくつかありますが、ここでは基本的な手順を紹介します。
1．Macのユーザーキャッシュを削除する方法（容量を増やす基本手順）
Macのストレージ容量を増やしたい場合、まずはユーザーキャッシュの削除から行うのが効果的です。以下の手順で簡単に整理できます。
手順
ステップ1．Finderを開き、画面上部のメニューバーから「移動」→「フォルダへ移動」を選択します。
ステップ2．入力欄に ~/Library/Caches と入力し、Enterキーを押します。
ステップ3．表示されたフォルダ内のファイルを選択して削除します（フォルダ自体は削除しないよう注意してください）。
2．Macのシステムキャッシュを削除する方法（動作改善のポイント）
システムキャッシュを整理することで、Mac全体の動作改善につながる場合があります。ただし、重要なデータが含まれる可能性もあるため慎重に行いましょう。
手順
ステップ1．Finderを開き、「移動」→「フォルダへ移動」を選択します。
ステップ2．/Library/Caches と入力してアクセスします。
ステップ3．各フォルダの中にある不要なファイルのみを削除します（内容を確認しながら作業するのが安全です）。