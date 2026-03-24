エンジンオイルの開発と販売を行うザーレン・コーポレーション株式会社(本社：大阪府大阪市、代表：鳥羽 暢子)は、物流「2024年問題」を受けて、車両のメンテナンスコストならびに時間のロスを削減させる燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS(スラッジバスターズ)」を2026年4月1日よりAmazonで発売いたします。CeO2(酸化セリウム)配合によりDPFの詰まりや燃費悪化の抑制を図り、ガソリン・ディーゼル車両のエンジンコンディション維持をサポートします。

これに先立ち、2026年3月23日より数量限定で予約販売を開始しました。





「SLUDGE BUSTERS」ガソリン用

URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGNK2MM7

「SLUDGE BUSTERS」ディーゼル用

URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGNF87RY





商品画像





■開発背景

「2024年問題」により、日本国内の物流は危機的状況にあります。ドライバー不足や労働環境の是正要求、物流コストの上昇、環境規制への対応、EC需要とともに増大する小口配送・再配達など、輸送を取り巻く制約はますます大きくなるばかり。これらの課題に対して、現場でできる対応策の一つが、エンジンまわりのコンディションを維持し、車両の継続運用に努めることです。

ザーレン・コーポレーション株式会社は、1958年の創業以来、エンジンオイルの開発を行い、オイルのエンジン保護性能と省燃費性能を追求してきました。長年培ってきたノウハウを生かし、ドライバーを悩ませる「メンテナンスに要するコストや時間のロス」「燃費の悪化」を解消しようと、燃料添加剤シリーズ「SLUDGE BUSTERS」の発売に踏み切りました。









■商品の特徴

＊「入れるだけ」で実現する、運用負荷を増やさない整備

本製品は、燃料タンクへ添加するだけで使用でき、専門的な作業や設備投資を必要としません。とくに大型車両においては、本製品により吸気系や排気系、エンジン内部をケアすることで、大規模整備やそれに伴うコスト、何よりも長時間運行できないリスクの回避が期待できます。本製品は、潤滑やエンジン保護の枠を超え、物流全体を支えるメンテナンスソリューションの新提案です。





ガソリン用-添加目安





ディーゼル用-添加目安





＊ガソリン用：3つの成分が、エンジン内部にトリプル作用

PEA(ポリエーテルアミン)が、吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去。PEAによりきれいになったインジェクターや吸気バルブをPIB(ポリイソブチレン)が保護し、汚れの定着を防ぎます。そして、本製品の特徴であるCeO2(酸化セリウム)は燃えずに排気系に届き、排気熱を利用して残ったススを焼却します。





ガソリン用-3つの成分がトリプル作用





ガソリン用-エンジン内部への作用





ガソリン用-PEAの洗浄作用





これら3つの成分が作用することで期待できるのは、燃費の改善です。自社で検証したところ、10％ほど燃費が良くなるという結果が出ました。





●検証車両 ：トヨタ サクシード(4WD)

型式 ：NCP165V

年式 ：2018年2月登録

走行距離 ：229,989km

添加前平均燃費：15.3km/L

添加後平均燃費：16.9km/L

燃費UP率 ：10.4％





●検証車両 ：トヨタ サクシード(4WD)

型式 ：NCP165V

年式 ：2018年6月登録

走行距離 ：198,813km

添加前平均燃費：15.5km/L

添加後平均燃費：17.2km/L

燃費UP率 ：10.9％





※上記の燃費検証と右写真のクリーニング効果の検証は、それぞれ異なる車両および条件下で実施しています。

※車種や使用環境により効果は異なります。





ガソリン車やバイクなど、都市部で多い小口配送やデリバリービジネスを担う車両におすすめです。





ガソリン用-燃費の変化





＊ディーゼル用：3つの主要部品に徹底的にアプローチ

ディーゼル車の排ガス処理およびエンジン性能維持に欠かせない主要部品、「インジェクター」「EGR」「DPF」に、本製品は作用します。本製品が、インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄し、詰まりを解消。さらに、CeO2(酸化セリウム)がEGR／DPF内で触媒となり、低温でもススが燃えやすくなります。ススの燃え残りが減り、フィルターがクリーンに保たれることで、強制再生の回数や燃費の改善、排気系トラブルの予防が見込めます。





DPFの詰まりや、強制再生の回数が気になる大型車両におすすめです。





ディーゼル用-3つの主要部に効く





ディーゼル用-DPF内部への作用





なお、Amazon発売を記念し、予約販売期間および4月1日(水)から4月5日(日)までの期間限定で、以下のキャンペーンを実施しています。









■キャンペーン概要

対象商品 ：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ

ガソリン用、ディーゼル用

予約販売開始日 ：2026年3月23日(月)

Amazon発売日 ：2026年4月1日(水)

キャンペーン内容：5％割引(クーポン適用)＋Amazonポイント5倍

キャンペーン期間：予約販売期間＋2026年4月1日(水)～2026年4月5日(日)





※予約販売は数量限定となります。予定数量に達し次第終了する場合があります。

※割引およびポイント還元はAmazon上の販売条件に基づき適用されます。









■商品概要

商品名 ：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ

種類 ：(1) ガソリン用、(2)ディーゼル用

価格 ：(1) 3,135円(税込)、(2)4,950円(税込)

内容量 ：(1) 300ml、(2)300ml

添加目安：(1) 30～50Lのガソリン燃料に1本／1年、または1万kmごとに1回

(1) 70～100Lの軽油燃料に1本／6ヵ月、または5万kmごとに1回

URL ：(1) https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGNK2MM7

(2) https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGNF87RY









■会社概要

商号 ： ザーレン・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 鳥羽 暢子

所在地 ： 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル

設立 ： 1960年2月

資本金 ： 1億円

事業内容： ザーレン・ガイア発売元、ルブリケーション機器販売

URL ： https://zahren.co.jp/