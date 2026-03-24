株式会社POP ROCK（本社：東京都中央区）が運営する「日本橋N11ギャラリー」は、2026年3月28日（土）から4月12日（日）まで、アーティスト・小西ハレーによる個展「「響き合う時、そこには」を開催します。【Webサイト】https://n11-gallery.com/news/hare-konishi-when-resonance-happens-there-it-is/

響き合う時、そこには

本展は蜜蝋と手漉き大洲和紙を用いた絵画および立体作品群を展示いたします。「響き合い」と「空・くう」に着目し、物事の関係性や生と死、存在そのものといった根源的な問いに、鑑賞者とともに向き合います。音が響くためには空気が必要であるように、存在が他者や世界と関係を結ぶ（もしくは解く）ためには、それを受け止める空間＝「空・くう」が不可欠です。本展における「空」とは、存在を消し去る概念ではなく、存在同士を結びつける条件としての空間、関係性が立ち上がるための空白を意味します。小西は、作品素材や身の回りに起こる現象を丁寧に見つめながら制作を重ねており、絵は人生を見守る存在と語ります。絵画と立体の境界を超えた表現、そして展示空間を是非お楽しみください。「響き合う時、そこには」アーティスト: 小西ハレー主催: 日本橋N11ギャラリー開催期間: 2026年3月28日(土)～4月12日(日)休廊日: 月、火、水曜日開催時間: 13～19時開催場所: 東京都中央区日本橋本町1-2-8 N11ビル 1・2F公式ホームページ: https:/n11-gallery.com/問合せ: info@n11-gallery.com

Artist | 小西ハレー HARE KONISHI

抽象画家・現代美術家。東京都世田谷区生まれ。都内で個展を開始し、2017年よりドイツ・ベルリンにて活動。帰国後からは蜜蝋等の天然素材や自然摂理とRecycleに着目し、人間の生（豊かさ、曖昧さ、生死）と場に流れ息づくものを見つめている。絵画・インスタレーションの手法にて作品を制作する他、蜜蝋を用いたワークショップ（ペイント、ディッピングキャンドル）、アパレルコラボレーション（服、靴下、鞄等）やクリエイティブリユース・アップサイクルのためのオーダーペイントを手がける。Instagram｜https://www.instagram.com/harekonishiOfficial Web｜https://harekonishi.com/YouTube ｜https://m.youtube.com/@harekonishi展示個展「解、満ちる水瓶」YUY Gallery（東京）2025年、芸術祭「還、満ちる水瓶」内子藝術祭 2025年、芸術祭 「声、満ちる水瓶」OZU ARTS and CRAFTS 2025年、個展「満ちる水瓶」euso gallery (東京) 團上邸（愛媛）2024年、個展「新しい泳ぎ方」euso gallery（東京）2023年、個展「灯台と花束」NUR flower (東京) rat&sheep (沖縄) 2022-2023年、個展「みつめあう」池袋PARCO ARTIE’S PARCO (東京) 2021年、Performance&Painting展「Tokyo」(ドイツ・ベルリン) 2018年 等蜜蝋ワークショップ東京都主催Tokyoエシカルマルシェ2024、庭のホテル2024、瀬戸内ハレトケ秋2023（男木島）、東京ビエンナーレ2023 等ペイントコラボレーションSOUKI（奈良靴下）、dodot.（ファッション）、forte（アパレル・音楽）、豊島区池袋JAM（イベント）、gui flower（植木鉢）等

「心に残る、アートに出会う」日本橋N11ギャラリー

日本橋N11ギャラリーは、三越前駅A1出口から徒歩1分の場所にある、若手アーティストにフィーチャーしたギャラリーです。日本文化の発祥地である日本橋を拠点に、アートカルチャーの発信と、若手アーティストの活躍の場として2023年にスタートしました。「心に残る、アートに出会う」をテーマに、アーティストが社会と繋がり、ギャラリーに訪れるみなさまにとって人生がより豊かになるような場を提供します。

運営会社

社名：株式会社POP ROCK本社所在地：東京都中央区日本橋本町1-2-8 N11ビル 2F代表取締役：小澤茉子設立： 2023年3月