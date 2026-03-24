もふもふにゃんこ「mofusand」のイラストと偉人の名言を味わえる！　『mofusand いやしの名言』が予約受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『mofusand いやしの名言』の予約販売を開始いたしました。

『mofusand いやしの名言』

もふもふにゃんこ「mofusand」のかわいらしいイラストと一緒に、世界の偉人の名言を味わえる書籍が2026年5月20日(水)に発売予定です。

現在、全国の書店、ネット書店で予約受付中です。

●96の名言とにゃんこのイラストにいやされる

本書では、時に心をなごませ、時に励まし、時に背中を押す、

頑張る日々に寄りそう偉人の名言を、全5章に分け、96紹介しています。

名言の内容に合わせて「サメにゃん」「ハチにゃん」「うさにゃん」を始めとした、「mofsuand」のかわいいにゃんこのイラストもたっぷり掲載。

もふもふにゃんこと素敵な言葉にいやされながら、ちょっとだけ勉強にもなる本です。

●書誌情報

【書名】『mofusand いやしの名言』

【発売日】2026年5月20日

【定価】1,540円（本体1,400円＋税）

【ISBN】9784049166811

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001416/

●mofusandとは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」が YouTube&各配信プラットフォームにて配信中！

●版権表記

各メディアにてお取り上げいただく際は、下記版権表記を記載いただけますようお願いいたします。

(C)mofusand

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA