[マリメッコ]人気のニットバッグシリーズに、季節感あふれる新作が登場。一般販売に先駆け、4月1日(水)よりZOZOTOWNにて先行予約スタート。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、バッグシリーズの中でも高い人気を誇るニットバッグに、季節感あふれるプリントとカラーの新作が登場します。2026年4月10日(金)の一般販売に先駆け、4月1日(水)よりZOZOTOWNにて先行予約を開始します。

時代を超えて愛されるデザインと、日常使いのしやすさを兼ね備えたジャカード織りのニットバッグは、今シーズン、季節感あふれるプリントとカラーパレットで登場します。

ラインナップは、トートバッグ、ショルダーバッグ、ミニショルダーバッグ、ミニハンドバッグに加え、新型のフォンポケットバッグを含む全5スタイルで展開されます。

なお、ミニショルダーバッグの2型はZOZOTOWN限定商品となります。

本コレクションでは、フレッシュなカラーバリエーションに加え、長く愛されてきた定番プリントと、新たに登場するプリントを取り揃えました。ブランドを代表する「ウニッコ(Unikko)」に加え、2024年にエルヤ・ヒルヴィ(Erja Hirvi)によってデザインされた新作フローラルプリント「レッミッティ(Lemmitty)」、そしてマイヤ・イソラ(Maija Isola)による大胆な「メリロスヴォ(Merirosvo)」のストライプ柄が加わりました。

カラーパレットは、鮮やかなリーフグリーンに、柔らかなスカイブルー、オフホワイト、バブルガムピンクを組み合わせています。

春から初夏へ向けた日差しに映えるラインナップが、日々のコーディネートを軽やかにアップデートしてくれます。

トートバッグ

Unikko ラージバッグ \50,600Merirosvo ラージバッグ \50,600

ショルダーバッグ

Lemmitty ショルダーバッグ \37,400Merirosvo ショルダーバッグ \37,400

ミニショルダーバッグ(ZOZOTOWN限定)

Unikko ミニショルダーバッグ \34,100Merirosvo ミニショルダーバッグ \34,100Merirosvo ミニショルダーバッグ \34,100

ミニハンドバッグ

Unikko ミニハンドバッグ \30,800Merirosvo ミニハンドバッグ \30,800

フォンポケットバッグ

Unikko phone pocket \24,200Merirosvo phone pocket \24,200

ZOZOTOWN 先行予約期間

2026年4月1日(水)0:00 - 4月7日(火)23:59

https://zozo.jp/event/marimekko/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_marimekko(https://zozo.jp/event/marimekko/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_marimekko)

一般販売開始日

2026年4月10日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。