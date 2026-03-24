【ニトリ デコホーム】親子で揃えたい！デコホームオリジナル「Nクール」のモチモチぬいぐるみクッションが新登場

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株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬からニトリネットおよび一部デコホーム店舗にて販売を開始した「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」をご紹介いたします。




2026年度のNクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズは、親子で登場！


イエティ・サカバンバスピス・ウーパールーパーが新たに仲間入りしました。


人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触感が、暑い季節のくつろぎ時間を快適にします。手洗いが可能なため、お子様にも安心してお使いいただけます。


かわいいNクールのモチモチクッションで癒されませんか？


商品紹介　※価格は全て税込み表記

■デコネコ


デコホームの公式キャラクター「デコネコ」。魅力的な目つきがクセになるかわいさです。



【商品名】Nクール デコネコ FB03


【価格】S：999円　M：1,990円


【サイズ（約）】S：13×40×10cm　M：28×73×15cm


【カラー】グレー・ブラック


【商品ページ】


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032270s/





■メンだこ


去年好評だったメンだこが、お口がキュートになって新登場。



【商品名】Nクール メンダコ FB05


【価格】S：999円　M：1,990円


【サイズ（約）】S：20×20×19cm　M：38×38×33cm


【商品ページ】


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032317s/





■イエティ


ドーナツの浮き輪をまとった姿がかわいいイエティです。



【商品名】Nクール イエティ FB08


【価格】ハナコ・タロウ：999円　オヤ：1,990円


【サイズ（約）】ハナコ：22×18×25cm


　　　　　　　　タロウ：23×18×22cm


　　　　　　　　オヤ：40×30×35cm


【商品ページ】


ハナコ：


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300034472s/


タロウ：


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032331s/


オヤ：


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032348/





■サカバンバスピス


4億5000年前に生きていたとされる古代魚の1種。つぶらな真ん丸の瞳に、笑っているように見える口元がユニークでかわいい♪



【商品名】Nクール サカバンバスピス FB01


【価格】S：999円　M：1,990円


【サイズ（約）】S:15×28×9cm　M：25×54×15cm


【商品ページ】


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032355/







■ウーパールーパー


ユニークな顔つきと、かわいいピンク色が魅力♪



【商品名】Nクール ウーパールーパー FB12


【価格】S：999円　M：1,990円


【サイズ（約）】S：18×35×8cm　M：30×56×12cm


【商品ページ】


https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032379s/





※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。


デコホームとは




ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。


【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html