【ニトリ デコホーム】親子で揃えたい！デコホームオリジナル「Nクール」のモチモチぬいぐるみクッションが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬からニトリネットおよび一部デコホーム店舗にて販売を開始した「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」をご紹介いたします。

2026年度のNクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズは、親子で登場！

イエティ・サカバンバスピス・ウーパールーパーが新たに仲間入りしました。

人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触感が、暑い季節のくつろぎ時間を快適にします。手洗いが可能なため、お子様にも安心してお使いいただけます。

かわいいNクールのモチモチクッションで癒されませんか？

商品紹介 ※価格は全て税込み表記

■デコネコ

デコホームの公式キャラクター「デコネコ」。魅力的な目つきがクセになるかわいさです。

【商品名】Nクール デコネコ FB03

【価格】S：999円 M：1,990円

【サイズ（約）】S：13×40×10cm M：28×73×15cm

【カラー】グレー・ブラック

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032270s/

■メンだこ

去年好評だったメンだこが、お口がキュートになって新登場。

【商品名】Nクール メンダコ FB05

【価格】S：999円 M：1,990円

【サイズ（約）】S：20×20×19cm M：38×38×33cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032317s/

■イエティ

ドーナツの浮き輪をまとった姿がかわいいイエティです。

【商品名】Nクール イエティ FB08

【価格】ハナコ・タロウ：999円 オヤ：1,990円

【サイズ（約）】ハナコ：22×18×25cm

タロウ：23×18×22cm

オヤ：40×30×35cm

【商品ページ】

ハナコ：

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300034472s/

タロウ：

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032331s/

オヤ：

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032348/

■サカバンバスピス

4億5000年前に生きていたとされる古代魚の1種。つぶらな真ん丸の瞳に、笑っているように見える口元がユニークでかわいい♪

【商品名】Nクール サカバンバスピス FB01

【価格】S：999円 M：1,990円

【サイズ（約）】S:15×28×9cm M：25×54×15cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032355/

■ウーパールーパー

ユニークな顔つきと、かわいいピンク色が魅力♪

【商品名】Nクール ウーパールーパー FB12

【価格】S：999円 M：1,990円

【サイズ（約）】S：18×35×8cm M：30×56×12cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300032379s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html