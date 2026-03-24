【BAMBI WATER】新たなカップ付き構造の意匠権を日本・フィリピンで取得

株式会社ラングレー

“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」を展開する株式会社ラングレー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗原 淳徳）は、カップイントップスに採用している新たに開発されたカップ付き構造（ブラ内部2型）について、日本およびフィリピンにて意匠権を取得したことをお知らせいたします。

BAMBI WATER :https://bambiwater.com■既存意匠に続き、新たな「カップ付き構造（ブラ内部2型）」を取得

BAMBI WATERではこれまで、ナイトブラの補正力とブラトップの快適性を融合させた商品開発を行い、2024年にはブラトップ（ブラ内部1型）において意匠権を取得しました。

そして今回、新たに開発されたカップイントップスのカップ付き構造において、別型として「カップ付き構造（ブラ内部2型）」の意匠権を取得しました。

インナーを重ねずに1枚で着用できる利便性を保ちながら、美しいバストラインを維持する設計が特徴となっています。

アパレルやインナー市場ではこれまで、「着心地」か「機能性」か、どちらかを選ばなければならない商品が多く存在してきました。

BAMBI WATERは、そうした二者択一に対する違和感を出発点に、両立を前提とした構造設計を追求しています。

今回の意匠権取得により、既存のブラトップ意匠に加え、カップイントップスにおける新たな構造の保護が強化されることとなりました。

■ミリ単位の設計調整から生まれた独自構造

BAMBI WATERの商品開発において最も重視しているのは、肌に直接触れる内側構造です。

カップ付きトップスは、わずかな設計の違いによって着心地やホールド力が大きく変化する繊細な構造を持っています。

そのため、試作と検証を繰り返しながら、ミリ単位での調整を重ねることで、機能性と快適性の最適なバランスを追求してきました。

目に見えるデザインだけでなく、見えない構造部分にまでこだわることで、長時間着用しても快適でありながら、自然で美しいシルエットを保つ設計を実現しています。

BAMBI WATERでは、このようなものづくりを通じて、機能性・着心地・デザインを同時に成立させる「Quality Wear」という考え方を体現する商品開発を行っています。

■意匠が採用されている主な商品

以下の商品に、本意匠が採用されています。

・カップイン クルーネックT ロング

・カップイン クロップドT ロング

・カップイン プチハイネックT ロング

・カップイン クロップド クルーネックT

・カップイン クルーネックT

意匠登録番号：第1817614号

フィリピン意匠登録番号：3/2025/051730

カップイン クルーネックTカップイン クロップドT ロングカップイン クロップド クルーネックTカップイン プチハイネックT ロングカップイン クルーネックT ロング■意匠権取得の背景と今後の展望

BAMBI WATERではこれまで、インナーやアパレルにおいて「機能性」と「着心地」が二者択一になっている現状に疑問を持ち、両立を前提とした商品開発を進めてきました。

その中で生まれたのが、ミリ単位の設計調整によって機能性と快適性のバランスを追求した独自構造です。今回の意匠権取得は、既存のブラトップ構造（ブラ内部1型）とは異なるカップ付きトップス構造（ブラ内部2型）として新たに取得されたものであり、そうした開発思想のもと生まれた設計の独自性を守るとともに、ブランドとしての技術的価値を明確にするものとなります。

今後もBAMBI WATERは、機能性・着心地・デザインを同時に成立させる商品開発を通じて、日常の中で自然と手に取られる「生活の新しい基準になる服」を提案してまいります。

■BAMBI WATERについて

インナーウェアやデイリーウェアを中心に展開する“Quality Wearブランド"です。

シリーズ累計販売数は500万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞(*1)。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞(*2)、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位(*3)となりました。

私たちのこだわり。それは、心を込めたQuality（技術力と商品力）を提供し、お客様の暮らしをUpdateしていくこと。優しさに包まれるような着心地、着るだけでボディラインを美しく進化させる機能性、そして毎日をセンスアップしてくれる洗練されたデザイン性。そのすべてを叶えるために、スタッフ一人一人がこだわり抜いて作り上げたブランド、それが「BAMBI WATER」です。あなたがずっと素顔のままで、もっと素敵に輝くために、私たちはあなたの一番近くで、いつも寄り添っていければと思っています。

*1. 2022年～2023年

*2. 2022年～2025年

*3. 2023年～2024年

BAMBI WATER オンラインショップ

・公式ブランドサイト(https://bambiwater.com)

・楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/bambi-water/)

・Yahoo!ショッピング店(https://shopping.geocities.jp/bambi-water/)

・au PAY マーケット店(https://plus.wowma.jp/user/43610898/plus/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCB9A42E-DF87-49F5-950F-004A19351E6C)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/bambiwater/)

BAMBI WATER 公式SNS

・Instagram(https://www.instagram.com/bambiwater_official)

・X（旧Twitter）(https://twitter.com/bambi_water)

・YouTube(https://www.youtube.com/@bambiwater)

・TikTok(https://www.tiktok.com/@bambiwater_official)