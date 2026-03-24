2種類のマンゴーを使用し果実感アップ！「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」が4月7日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、シリーズ累計販売数2億2,000万本(※1)を突破した「まるでシリーズ」から、「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月7日（火）より順次発売いたします。

「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」は、新たな製法を取り入れ、果実感をアップさせたアイスバーです。アップルマンゴーとアルフォンソマンゴーの2層仕立てによる濃厚な味わいと、冷凍した果実を食べているような独特の食感をお楽しみいただけます。

フレッシュな香りと濃厚でとろける完熟マンゴーのおいしさを、ぜひアイスでご賞味ください。

※1 2026年2月時点

完熟マンゴーのおいしさをぎゅっと閉じ込めたアイス

■セブンプレミアム まるで完熟マンゴー

価格：158円（税込170.64円）

発売日：4月7日（火）～順次

販売エリア：全国

新たな製法で果実感アップ

マンゴー果汁を一部後工程でつけ加える製法により、果実感がアップ。香料不使用で、果汁本来の香りや酸味を感じる濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

2種類のマンゴーを使用した2層仕立て

外側は濃厚な甘みと爽やかな酸味のアップルマンゴーアイス、内側は濃厚な甘みと風味、特有の香りを感じるアルフォンソマンゴーアイスの2層仕立て。食べ進むと味わいが変化することで、飽きずに食べられます。

担当者コメント

「まるでシリーズ」の中でも特に人気のマンゴーを、製法・配合を見直しさらにおいしくリニューアルしました。新製法によりマンゴーの濃厚な風味をお楽しみいただける味わいに仕立てています。みずみずしく濃厚な甘さの完熟マンゴーを、ぜひアイスバーでご堪能ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。