「キクタン中国語」シリーズの会話練習帳、『キクタン中国語会話【入門編】』の場面、フレーズなどをアップデート！　書籍『改訂版キクタン中国語会話【入門編】』、2026年3月24日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『改訂版キクタン中国語会話【入門編】』のご案内を申し上げます。

『改訂版キクタン中国語会話【入門編】』表紙

「キクタン中国語」シリーズの会話練習帳です。チャンツで中国語の発音と会話のリズムを楽しくトレーニング。仕事や観光で使える表現が無理なく学習できます。

【１】使えるフレーズを厳選！

実際の日常会話で使われる表現を厳選、中国に観光や仕事で行ったとき使いやすいように６つのカテゴリー、計138の場面・機能に分けて整理してあります。今回の改訂にあたっては、「デリバリーを頼む、受け取る」「電子チケットを使う」「タクシーをアプリで呼ぶ」など、いまの中国社会の状況に即した場面、フレーズを盛り込みました。

【２】「耳」と「目」をフル活用して覚える

基本表現・応用表現の計690フレーズは「チャンツ」に仕立てました。音楽のリズムに乗りながら楽しく学習ができる「チャンツ」。「耳」と「目」から同時にインプットすることで定着度がアップし、しっかりと身に付けることができます。

【３】発音、文法の基礎をコンパクトに解説

巻頭には、20ページを使って「中国語の基礎知識」を掲載。中国語を学習したことがある人には復習用として、いまから始める人には学習指南として、発音や文法についてもひととおり学べます。

【対象レベル】

入門～初級

＜商品情報＞

【タイトル】改訂版キクタン中国語会話【入門編】

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4757444214/

【価格】2,200円（税込）

【サイズ】B6変型判、184ページ

【付属商品】なし

【ISBNコード】978-4-7574-4421-8

【著者】氷野善寛、紅粉芳惠、海暁芳