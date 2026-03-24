「200系222-35・OJICO」新作Tシャツが鉄道博物館（さいたま市）限定販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、200系222-35をモチーフにしたTシャツが登場します。3月19日（木）から鉄道博物館（さいたま市）にて限定販売を開始いたしました。

【200系222-35・OJICO】



鉄道博物館（さいたま市）に展示してある新幹線200系222-35をモチーフとした半袖Tシャツが限定で登場。

222から「にゃん、にゃん、にゃん」で猫三匹が楽しそうに新幹線を眺めています。

レトロなカラーリングの新幹線と愛嬌のある猫たちの表情が新幹線好きにも猫好きにもたまらない一枚。

寒冷地区を走行するため、耐寒・耐雪仕様で設計された車両前面下部の「スカート一体型のスノープラウ」が特徴で、猫一匹も自分のスカートを見つめています。

〇商品詳細

商品名：200系222-35・OJICO

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/5,100円(税込5,610円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：グレージュ

素材等：綿100%、日本製

販売日程：3月19日（木）～

販 売 場 所 ：鉄道博物館（さいたま市）内ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）

※TRAINIART（トレニアート）は館内にございますため、別途入館料が必要となります。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

鉄道博物館（さいたま市）内ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）

お問合せ：048-662-2727

（営業日は鉄道博物館開館日に準ずる）

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/吉村

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：sho@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。