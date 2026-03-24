すにすて -SneakerStepが「おジャ魔女カーニバル!!」を歌う！ あにそんボーカルSTPR Family5連発企画の最後を飾り3月29日登場

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する「あにそんボーカル」にて、株式会社STPR（以下、STPR）所属のクリエイター「STPR Family」が5回にわたって登場する特別企画を実施しています。

その最後を飾る第5弾は「すにすて -SneakerStep（通称：すにすて）」のメンバー全員が登場します。歌唱するのはテレビアニメ『おジャ魔女どれみ』オープニング楽曲、MAHO堂の「おジャ魔女カーニバル!!」です。当社とSTPRが共同制作した映像とともにLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズで2026年3月29日より配信します。

“歌って楽しむだけでなく、見ても聴いても楽しい”がコンセプトのあにそんボーカルは、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。演者さんの貴重な歌声が楽しめるほか、カラオケの前後に流れる本人コメントは必聴です。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やオリジナル映像を配信している楽曲も多数あり、聴くもよし、見るもよし、一緒に歌うもよし、思い思いに楽しめます。

「STPR Family」があにそんボーカルに登場する特別企画は2025年11月より始まりました。第4弾まではSTPR所属グループから1名ずつが登場してきましたが、締めくくりとなる第5弾はすにすてのメンバー全員が出演し、華やかなフィナーレを飾ります。

すにすては、すとぷりの番組と「STPR BOYS PROJECT」の連動企画から誕生した7人組の2.5次元歌い手アイドルグループです。にしき、らお、だいきり、たちばな、ゆたくん、やなと、おさでいの7人が音楽、ダンスや配信などの多彩な表現活動を通じてそれぞれの個性を発揮しています。

あにそんボーカルのために制作されたにぎやかでかわいらしい楽曲にマッチするオリジナル映像が、すにすての個性あふれる歌唱とともに楽曲を盛り上げます。

今回の配信を記念して、特別デザインのQUOカードが抽選で当たる歌唱キャンペーンも開催します。

当社は、アニメコンテンツの魅力をより多くの方に届けるため、今後も新たな企画を積極的に展開してまいります。

■あにそんボーカル すにすて -SneakerStep 歌唱キャンペーン

実施期間：2026年3月30日(月)～4月30日(木)

実施店舗：全国のDAM設置店舗

対応機種：LIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

課題曲 ：曲名 おジャ魔女カーニバル!!

(歌唱:すにすて -SneakerStep Prod.STPR MUSIC)

歌手名 すにすて -SneakerStep Prod.STPR MUSIC

(あにそんボーカルVer.)

リクエストNo. 1408-91

応募方法：１.SmartDAMから「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択

２.課題曲を歌唱し、SmartDAMの画面に表示されるQRコードから

キャンペーンサイトにアクセス

３.必要項目を入力して応募

賞品 ：すにすて -SneakerStepオリジナルQUOカード（1,000円分） 10名様

あにそんボーカルSTPR Family5連発企画ラインアップ

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内 あにそんボーカル すにすて -SneakerStep 歌唱キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_sneakerstep.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_sneakerstep.html)

・すにすて -SneakerStep Prod.STPR MUSIC オフィシャルサイト：

https://stpr-records.com/artist/sneakerstep/(https://stpr-records.com/artist/sneakerstep/)