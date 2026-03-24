【星のや京都】24時間滞在のオールインクルーシブで美食と静寂に没入する「奥嵐山の夏ひとり旅」提供

星野リゾート嵐峡の川と山に囲まれた星のや京都

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年6月1日～8月31日の期間、24時間滞在のオールインクルーシブで美食と静寂に没入する「奥嵐山の夏ひとり旅」を提供します。14時のアーリーチェックインから翌14時のレイトチェックアウトまで、24時間にわたり「自分だけの時間」に没入できます。滞在中は、京都の老舗書店が選書した本に没入するひととき、青もみじに包まれる庭での貸し切りストレッチ、川を望む空中茶室での盆景菓子作り、ペアリングドリンクとともに楽しむ美食など、すべてが含まれるオールインクルーシブのため、気兼ねなく過ごし、究極の癒しを感じるご褒美ひとり旅です。

背景

星のや京都が位置する奥嵐山は、かつて平安貴族が避暑に訪れた場所です 。奥嵐山の気温は、京都の市街地に比べて最大4.9度低いため（＊1）、猛暑の京都でも自然の涼を感じながら過ごすことができます。日々の喧騒を忘れ、涼やかな風が吹き抜ける嵐峡の自然の中で、自分自身の心身を深くいたわる贅沢な滞在を提案します。

＊1 2018年～2025年 星のや京都本館付近と京都駅付近の比較。

（2025年7月10日 星のや京都本館付近23.5度 京都駅付近28.4度）2025年株式会社ウェザーニューズ調べ

特徴1 24時間の滞在で自分だけの世界に没入する3つの体験「恵文社一乗寺店」が選書した本を片手に過ごすひとときライブラリーラウンジでひとり読書にふける

京都の老舗書店「恵文社一乗寺店」が、「旅先で思いがけない出会いがあるように」という思いで選書した本を客室に用意します。客室やライブラリーラウンジで読書に没入し、時忘れのひとときを過ごせます。

自分だけの風景を描く「盆景菓子」づくり自分だけの盆景菓子目の前に小倉山と大堰川を望む空中茶室

小倉山を目の前に大堰川にせり出すウッドデッキスペース「空中茶室」で、緑鮮やかな木々を眺め、川からの風を感じながら、思うままに干菓子を盆に並べる盆景菓子を仕上げ、抹茶と共に愉しみます。貸し切りの空間で、自分自身と対話しながら過ごす、ゆったりとした時間です。

夜と朝、静寂の庭を独占し行う、呼吸法を重視したストレッチ朝日が降り注ぐ朝のストレッチ静寂な夜の中でのストレッチ

夜のストレッチは、静寂の中身体をほぐし心身をリラックスさせ、朝のストレッチは、陽が差し込む青もみじの下で、四肢を伸ばし血流を促しながら深呼吸を行うことで、活力ある一日へ導きます。貸し切りのプライベートな空間で自然の光や風を感じながら、呼吸法を意識したストレッチをすることで、心身を調えることができます。

特徴2 嵐峡の季節を感じ、ひとりじっくりと愉しむ美食ダイニングで味わう会席料理「真味自在」とペアリングドリンクペアリングドリンクと共に愉しむ美食

夕食はダイニングにて、日本料理の本質を大切にしながら革新的な技法を取り入れた会席料理「真味自在」を提供します。料理人の所作を間近に感じるカウンター席で、厳選されたドリンクペアリングと共に、美食を味わう贅沢な時間を過ごせます。

客室で味わう滋味豊かな「朝鍋朝食」客室で味わう朝鍋朝食

朝食は、季節の野菜と魚を香り高い出汁で愉しむ「朝鍋朝食」です。額縁に切り取られたような客室からの景色を眺め、誰にも邪魔されずに優雅な時間を過ごしながら、一日の活力をチャージできます。

特徴3 滞在中はオールインクルーシブで気兼ねなく過ごす貸し切りの送迎船で余韻に浸る

本プログラムは、滞在中の体験や夕朝食の食事に加え、ダイニングでのペアリングドリンク、客室のミニバーなどがすべて含まれるオールインクルーシブスタイルです。夕食時のペアリングは、アルコールとノンアルコールを自由に調整できる「ゼブラストライプ」も選択できます。アーリーチェックイン、レイトチェックアウトで14時から翌14時まで滞在でき、出発の際は貸し切りの船を用意しているので、ゆったりと自分だけの時間を心ゆくまで堪能できます。

滞在スケジュール例

＜1日目＞

14:00 アーリーチェックイン

客室や空中茶室で読書や盆景菓子づくりを愉しむ

18:00 会席料理「真味自在」とペアリングドリンクを味わう

21:00 夜の貸し切りストレッチで心身をリラックスさせる

＜2日目＞

7:00 朝の貸し切りストレッチで活力ある一日へ導く

9:00 客室にて「朝鍋朝食」を味わう

11:00 ライブラリーラウンジや空中茶室でゆったりと過ごす

14:00 貸し切りの送迎船でレイトチェックアウト

「奥嵐山の夏ひとり旅」概要

期間 ：2026年6月1日～8月31日

料金 ：1室1名189,078円～

含まれるもの：宿泊料、アーリーチェックイン（14:00）、レイトチェックアウト（14:00）、

本（貸出し）、盆景菓子、夜・朝の貸切ストレッチ、夕食（ペアリングドリンク込）、朝食、ミニバー

定員 ：1日1名

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/）にて

7日前まで受付

備考 ：天候により実施場所が変更になる場合があります 。

■星のや京都

青もみじに囲まれた送迎船と施設

平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先では、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美しい景観と静けさの非日常が提供されます 。

所在地：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数：25室

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地ほの風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvyWCTdF-LM ]

星のや京都 ブランドムービー