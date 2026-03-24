東京、桜の開花宣言とともに解禁。日本一のバーテンダーが贈る本格焼酎の“お花見カクテル”が登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

「バーカプリ」

期間限定カクテル『花宴（はなのえん）』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/capri/hananoen/

ホテルニューオータニ（東京）のメインバー「バーカプリ」では、バーテンダー 吉澤 翔太が優勝を果たした「第8回 本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」の優勝作品『花宴（はなのえん）』を、2026年6月30日（火）までの期間提供します。

ホテルニューオータニのバーテンダー、吉澤翔太がチャンピオンに！

日本酒造組合中央会が主催する「本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」は、これまで「水割り」や「お湯割り」という主流の飲み方から「カクテルベースで焼酎や泡盛を愉しむ」という新しい可能性を見出し続けている大会。毎回全国のバーテンダーが腕を競い合う本大会で、2026年2月23日（月・祝）に開催された第8回大会において、ホテルニューオータニ バーテンダー 吉澤 翔太が優勝を果たしました。

優勝カクテルは、桜満開の季節にぴったりな一杯。

「第8回 本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」優勝作品『花宴（はなのえん）』

ホテルニューオータニ（東京）「バー カプリ」では、「第8回 本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」の優勝作品『花宴』を期間限定でご用意。花宴とは、お花見を指す古語。球磨焼酎に根付く宴の文化を、一杯のグラスに凝縮しました。米の甘みと果実のような香りが特徴の球磨焼酎「吟香鳥飼」が持つポテンシャルを最大限に引き出すため、青りんごや梅酢、すだちを絶妙な比率で配合。大根やラディッシュを用いた独創的なデコレーションに至るまで、ミリ単位のこだわりが凝縮されています。すでに「桜の開花宣言」がされた東京で、“お花見を凝縮”したこだわりの一杯をご堪能ください。

ホテルニューオータニ(東京）「バーカプリ」約1万坪の広さを誇る「日本庭園」

店内には、桜の装飾が施されこの時期ならではの風情を愉しみながら、落ち着いた大人な時間をお過ごしいただけます。さらに、約1万坪を誇るホテル内の「日本庭園」では現在、東京「夜桜」ライトアップが開催中。仕事帰りには、“味覚と視覚”でお花見をお愉しみください。

名画やピアノ演奏も。五感を震わせる「バー カプリ」。

1964年の開業以来、半世紀を超えて国内外のゲストを温かく迎えてきた「バー カプリ」。その名は、イタリア・ナポリ湾に浮かぶ美しい「カプリ島」に由来しています。店内には、フランスの画家ポール・アイズピリによる7点の連作絵画が飾られ、地中海の陽光と潮風を感じさせる穏やかな空間を演出。心地よいピアノの調べに包まれるゆったりとした時間が流れます。

【吉澤翔太 プロフィール】

2019年株式会社ニュー・オータニ入社。ホテルニューオータニ（東京）「SKY BAR」を経て、「バーカプリ」に配属。今までにHBAシニアバーテンダー、JSAソムリエ、ウイスキー文化研究所認定ウイスキープロフェッショナル資格を取得。

【受賞歴】

2023年 第5回 日本酒造組合中央会主催 本格焼酎&泡盛カクテルコンペティション 第3位

2024年 第6回 日本酒造組合中央会主催 本格焼酎&泡盛カクテルコンペティション 第3位

2025年 第7回 日本酒造組合中央会主催 本格焼酎&泡盛カクテルコンペティション 第3位

2024年 ディアジオワールドクラス2024 TOP50

2024年 サントリーザ・カクテルアワード2024 入選

2025年 モンキーショルダー主催Ultimate Bartender Championship 2025 Japan 優勝

2026年 第8回 日本酒造組合中央会主催 本格焼酎&泡盛カクテルコンペティション 優勝

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

「バーカプリ」

期間限定カクテル『花宴（はなのえん）』

[期間]

2025年9月15日(月・祝)まで

[料金]

\3,000 ※サービス料別

[店舗]

「バー カプリ」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン ロビィ階

[時間]

16:00～24:00（フード L.O. 23:00 ドリンク L.O. 23:30）

[お問合せ]

Tel: 03-3238-0035（「バーカプリ」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/capri/hananoen/