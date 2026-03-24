SAB Japanが医療機関向けCBDのECサイトオープンを3月23日開設

株式会社SAB Japan

CBD製品の企画、製造、販売を行う株式会社SAB Japan（本社：東京都台東区）は、医療従事者のためのCBD製品を販売するB to B向けオンラインショップ「Dr.Palette（ドクターパレット）」を2026年3月23日にオープンいたしました。

製造元直販による強固な安定供給体制と、医学団体（日本成人病予防協会）によるヘルプデスクを完備し、全国のクリニック・医療機関における安全でエビデンスに基づくCBD導入を全面的にサポートいたします。

https://drpalette.i18.bcart.jp/

公式オンラインショップ開設の背景

近年、患者様のQOL（生活の質）向上や、本来身体に備わっている調節機能「ECS（エンドカンナビノイドシステム）」をサポートするセルフケアの選択肢として、医療現場でも「CBD（カンナビジオール）」への関心が急速に高まっています。 一方で、医療機関からは「法的に安全な製品か」「安定して仕入れられるか」「患者様へどう指導すべきか」といった導入に対する課題の声も寄せられていました。

そこでSAB Japanは、医療の現場で“安心して選べる”体制を構築するため、医療機関専売の公式B2Bオンラインショップを開設いたしました。

Dr.Paletteが医療機関に選ばれる4つの理由

１）製造元直販による従来製品の安定供給

製造元直販の体制へ移行したことにより、さらに強固な安定供給を実現しました。クリニックにおける日々の継続的な処方・推奨を、在庫切れのリスクなく滞りなくバックアップいたします。

２）多様なニーズに応える製品ラインナップ

自社サイト開設に伴い、医療機関向けの製品ラインナップを大幅に拡充いたしました。CBDの初期導入に最適な低濃度オイルから、長期維持に適した大容量ブロードスペクトラムオイル、カプセルタイプまで、患者様のライフスタイルに合わせた最適なご提案が可能です。

３）医学団体によるヘルプデスクの設置

専門的な知見を持つ薬剤師が対応する「一般社団法人 日本成人病予防協会」運営のヘルプデスクを設置しております。学術情報や製品に関するお問い合わせへの対応を通じて、安心の医療現場を支援します。

４）厳格な法令遵守とコンプライアンス

日本の改正大麻取締法をはじめとする関連法規を完全に遵守し、THC（テトラヒドロカンナビノール）を含まない安全性の高い原料のみを使用。医療従事者が自信を持って推奨できるクオリティを維持しています。

取扱商品ラインナップ（一部）

SAB Japan OriginalMEDIUM300 3% 10mlRICH3000 10% 30mlALPHA-CATALPHA-CAT CBD Oil 15% 10mlALPHA-CAT CBD Capsule 450mgALPHA-CAT CBD Body Butter Vanilla 560mg

※商品のご購入および価格の確認には、当サイトでの医療機関（会員）登録が必要です。

サイト情報

会社概要

- サイト名：Dr.Palette 公式オンラインショップ- URL：https://drpalette.i18.bcart.jp/- 対象：日本国内において医療提供を行う医師、歯科医師、または医療機関等の法人もしくは個人

会社名：株式会社SAB Japan

住所：東京都台東区浅草橋2丁目１３－９

設立：令和2年6月（2020年）

事業内容：医療・健康食品の企画、卸売、EC事業

URL：https://sabjapan.co.jp/