大阪の「グランカルビー」より春の新作2品が登場！　『PotatoBasic 北海道ほたてバター味』『PotatoRoast グリルドベーコン&チーズ風味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）で展開している“ギフトにしたいポテトスナック”を扱う「グランカルビー」より、新商品として『PotatoBasic 北海道ほたてバター味』『PotatoRoast グリルドベーコン&チーズ風味』を、2026年4月3日（金）から発売します。

『PotatoBasic 北海道ほたてバター味』『PotatoRoast グリルドベーコン&チーズ風味』

【発売経緯】

「グランカルビー」は、2014年4月に阪急うめだ本店にオープンし、百貨店の「高級ポテトチップス」ギフトとして好評をいただいています。その後、多様化するギフトニーズに対応するため、2022年にリニューアル。シリーズごとに異なる製法・食感・形状で、ジャガイモのマルシェのような、様々なポテトスナックのおいしさについて、季節感も考慮しながらお届けしています。

「グランカルビー」には、北海道産ジャガイモを100%使用した厚切りチップス「PotatoBasic」や、炙りを加えた香ばしさが楽しめる「PotatoRoast」、九州産ジャガイモを100%使用し、サクサク軽い食感が味わえる「PotatoCrispy」、噛むほどに香り立つ味わいが堪能できる「PotatoAroma」の4種類があります。

今回は「PotatoBasic」、「PotatoRoast」よりそれぞれ新フレーバーの「北海道ほたてバター味」、「グリルドベーコン＆チーズ風味」を発売します。プチギフトやご褒美おやつとしても最適です。

【商品特長】

●『PotatoBasic 北海道ほたてバター味』は、ジャガイモのおいしさを追求し、厚みと食感にこだわったシリーズです。北海道産ジャガイモを100%使用。しょうゆをひとさし加えて焼いたような、ほたてバター（※1・2）のうま味とコクが楽しめるように仕上げました。

※1 本品に北海道産ほたてをほたてパウダーとして0.02％使用しています。

※2 本品に北海道製造バターをバターパウダーとして0.02％使用しています。

●『PotatoRoast グリルドベーコン&チーズ風味』は、厚切りチップスに炙りを加え、“香ばしさ”をより実感できる調理感ある味わいを実現したシリーズです。国産ジャガイモを100％使用。ジューシーに焼き上げた厚切りベーコンに、熱々のチェダーチーズ・カマンベールチーズの濃厚チーズソースを絡めたような味わいを再現しました。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1800_1_849be34a743635b19c4524470143c8d0.jpg?v=202603241252 ]

【ギフトボックス】

■4個入りギフトボックス

・PotatoBasic 旨みしお味

・PotatoBasic 北海道ほたてバター味

・PotatoRoast 焼きしお味

・PotatoRoast グリルドベーコン＆チーズ風味

（各1個）

税込売価3,070円

■6個入りギフトボックス

・PotatoBasic 北海道ほたてバター味

・PotatoRoast 焼きしお味

・PotatoCrispy ガーリックソルト味

・PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味

・PotatoAroma トリュフソルト味

・PotatoAroma 燻製だし醤油風味

（各1個）

税込売価3,828円

■8個入りギフトボックス

・PotatoBasic 旨みしお味

・PotatoBasic 北海道ほたてバター味

・PotatoRoast 焼きしお味

・PotatoRoast グリルドベーコン＆チーズ風味

・PotatoCrispy ガーリックソルト味

・PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味

・PotatoAroma トリュフソルト味

・PotatoAroma 燻製だし醤油風味

（各1個）

税込売価5,230円