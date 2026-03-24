アートとともに、日本ワインと土地の野菜、お茶を味わう。WALL_alternativeのバーが新メニュー【東京・西麻布】

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：加藤信介、以下ACA）が運営するオルタナティヴ・スペース WALL_alternative に併設されたバーでは、このたび日本ワインと日本各地の食材をテーマにメニューをリニューアルいたします。日本ワインと自然栽培の野菜、お茶のペアリングを通して、日本の文化と風土を味わう新しいバー体験を提案します。

日本ワインと土地の食材を楽しむ新メニュー

WALL_alternativeは、西麻布のアートスペースに併設されたバーで、日本ワインを中心としたナチュラルワインのセレクションとともに取り揃えています。今回の新メニューでは、日本各地の食材の魅力やつくり手の背景に触れながら、日本の風土を料理とともに体験できるラインナップを展開します。

料理には、“旅する八百屋”として全国の農家を訪ね歩きながら野菜を届けるミコト屋の野菜を中心に使用。自然栽培や在来種など、個性豊かな野菜の魅力を生かした料理を提供します。

さらに、京都を拠点に茶種や産地、品種にとらわれずお茶の多様性を探求・発信する7T+のキュレーションによる特別メニューも展開。東京で7T+のお茶を常設で味わえる場所としてはWALL_alternativeのみとなり、お茶の木を余すことなく使う発想から生まれたジェラートとお茶のペアリングを提供します。メニューは期間ごとに内容を変えながら展開予定で、第一弾として徳島の発酵茶「阿波番茶」と台湾ジャスミン茶を使用したジェラートをお楽しみいただけます。

日本ワイン、土地の野菜、そしてお茶。アートとともに、日本の文化と風土を一皿と一杯で味わう新しいバー体験をお楽しみください。

4名の現代アーティストによる

「QUIET CLASSIC- Forms shaped by hands, time, and quiet belief.」開催中。

7T+ 台湾ジャスミンのペアリング

併設のアートスペースでは、日本の素材や技法をテーマにした展覧会「QUIET CLASSIC」を開催中。アートとともにワインや料理を楽しめる空間となっています。

出展アーティスト：神谷遼 、佐藤伸昭、染谷聡、福田周平

会期： 2026年3月11日（水）～4月11日（土）※日曜定休

時間：18:00-24:00

旅する八百屋【ミコト屋】

自然栽培を中心とした、おいしい野菜を日本全国津々浦々を旅してまわり、本当においしい旬のお野菜を日々探し続ける八百屋。

https://www.instagram.com/micotoya/

7T+

「お茶は何色ですか?」

その答えはひとつではありません。

私たちは茶種・産地・品種にかかわらず

お茶の多様性を大切にし、その可能性を探ります。

ここが皆さまにとってもう一度お茶に出会う場所となりますよう。

https://www.instagram.com/7teaplus_kyoto/

WALL_alternative

アートを軸に、音楽やカルチャーが交差する風景を東京・西麻布から発信するアートスペース。ナチュラルワイン、特に日本ワインを中心に提供するカウンターバーを併設し、夜のみオープン。多様な人々が集い、有機的に混ざり合う“夜のたまり場”を目指し、アートと日常、創造と交流が自然に溶け合う時間を育んでいます。

※ご予約はコンタクトフォーム／食べログで承っています。

https://webform.jp/aap/

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13292075/

Instagram：https://instagram.com/wall_alternative

Web：https://avex.jp/wall/