グローバルリーダーに必要な英語力とは？外国人部下を動かす「英語術」サマリー動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jR1aI3wcb5Q ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、外国人部下を持つリーダーに求められるビジネス英語とマネジメントスキルを解説する講座「グローバルリーダーの英語術」のサマリー動画を公開しました。

グローバル環境においては、単なる英語力だけでなく、相手に意図を正しく伝え、行動を促す「伝わる英語」が重要です。

本講座では、外国人スタッフの主体性を引き出し成果につなげるための考え方と、具体的な英語表現を解説します。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

グローバルリーダーの英語術

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/837

「グローバルリーダー」とは、立場に関係なく、外国人スタッフを指導する立場にある人のことを指します。人を指導し、導くためにはうわべだけの英語表現ではなく、「相手に響く」言葉を使って対話をすることが何よりも重要です。



「相手に響く」とは、相手に自分の思いが届き、当事者意識を持ってもらう、ということです。本コースではそのためのプロセスを理解し、結果的に期待していた以上の成果を導き出すための考え方と英語表現をご紹介します。



本コースでは、相手に依頼をし、やる気を引き出して結果を出すまでを「エンゲージメント・プロセス」とし、各プロセスに沿った表現をご紹介します。

リーダーが多く直面する場面を想定し相手を動機づける英語表現と共に、「リーダーとして、なぜその表現を使うのか」という本質的な部分について解説します。



本コースをすべて視聴いただければ、簡単な英語表現でも自分の言葉で語る方法を身につけることができ、さらには「グローバルリーダーシップとは何たるか」も理解できていることでしょう。



すでに駐在されている方、駐在予定の方のみならず、日本で外国の方を受け入れ指導している方、また、駐在予定はなくともリーダーとして国内で人を指導している方にもぜひご視聴いただきたいコースです。

講座構成

EP１．グローバルリーダーの英語とは

EP２．エンゲージメント・プロセス

EP３．リーダーの表現 １.業務を依頼する

EP４．リーダーの表現 ２.無理を頼む

EP５．リーダーの表現 ３.一緒に解を考える

EP６．リーダーの発信力 １.旗を掲げる

EP７．リーダーの発信力 ２.ジレンマを明かす

EP８．リーダーの発信力 ３.チームを育てる

EP９．発信力を高める最強の学習法

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/837

河谷 隆司(かわたに たかし)

異文化マネジメントコンサルタント

ダイバーシティ・マネジメント研究所代表

世界約20か国の拠点の駐在員や現地外国人スタッフ向けの英語による育成支援、外資系企業・国内外政府機関のコンサルティング、大学院での講義等の活動で30数年間のキャリアを持つ。

《実務英語》シリーズとは

短期間で英語力を飛躍的に向上させることは難しくても、実務で使う用語や表現など、所謂「実務言語」は比較的短期間で習得可能です。

実務言語の習得により、対象国での実務の幅は格段に広がっていきます。

実務英語シリーズでは、「グローバルリーダー」「プレゼンテーション」「契約書」「会計」「技術・研究」等の切り口で実務英語の習得、業務への活用を支援します。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

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