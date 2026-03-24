アトム法律グループ、専門家紹介メディア「士業プロ名鑑」をリニューアル

アトム法律情報株式会社

アトム法律情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡野武志）は、日本全国で活躍する士業・専門家たちの素顔や挑戦、ビジョンを掘り下げて紹介するウェブメディア『士業プロ名鑑（https://promeikan.com/）』のデザインと機能を全面リニューアルいたしました。

本リニューアルでは、サイト全体をプロフェッショナル感のあるデザインへ刷新するとともに、掲載される専門家の皆様のブランディングや認知度向上を後押しするサイト体験を実現しました。

リニューアルの背景

現代社会において法的・制度的な環境が複雑化する中、弁護士、司法書士、税理士といった国家資格保有者は問題解決の中核的な役割を担っています。しかし、一般の方にとって専門家への相談は心理的なハードルが高いという現状があります。

このハードルを下げるためには、実績だけでなく「専門家の人となり」を事前に知っていただき、安心感や親近感を持ってもらうことが欠かせません。そこで『士業プロ名鑑』は、資格や実績の列挙にとどまらず、「なぜこの道に？」「今ぶつかっている課題は？」といった普段は表に出ない本音や人柄をインタビュー記事として発信しています。

当メディアは、生成AI技術を活用して専門家の皆様の執筆負担を最小限に抑えつつ、ご自身の事務所ホームページへの直接導線（リンク）を設置できる点が特徴です。

本リニューアルは、このインタビュー記事をより洗練された形で社会へ届け、専門家ご自身の認知度アップやブランディングをさらに強力にサポートすることを目的としています。

リニューアルの詳細

掲載者のブランド価値を視覚的に高め、情報へスムーズにアクセスできるよう、以下のアップデートを実施しました。

今後の展望

- プロフェッショナル感のあるデザインへの刷新これまでのフラットなデザインから、士業としての重厚感や高度な専門性が伝わるネイビー×ゴールドを基調とした配色や書体・文字デザインへと全体を変更しました。記事を開いた瞬間に、専門家の真摯な姿勢や信頼感が伝わるビジュアルを実現しました。- カテゴリーフィルターの導入トップページに「弁護士」「税理士」「司法書士」「公認会計士」といった資格別のタブを新設しました。サイト内の情報が整理されてより見やすくなり、読者が興味のある分野の記事へスムーズにアクセスできる導線となっています。- 追従型目次の新設（PC表示時）専門家の生い立ちや信念を深く語る長文インタビューにおいて、画面右側に目次が常に固定表示（スクロールに追従）される機能を導入しました。読了率の向上を図るとともに、掲載者が最も伝えたいセクションへ読者をスムーズに誘導します。画像：リニューアルした『士業プロ名鑑』

今回のリニューアルを通じて私たちが目指すのは、専門家と読者の「より良い出会い」の創出です。

アトム法律グループが日々注力している「刑事事件」「交通事故」「相続税」といった分野においても、ご相談は人生の重大な局面で寄せられることがほとんどです。こうした領域では定型的な法的処理だけでなく、当事者の複雑な感情の調整や、個別事情に徹底して寄り添う専門家の「人間力」が不可欠であると私たちは実感しています。

だからこそ当メディアでは、専門家の「人間的な側面」を社会に発信することにこだわりました。専門家自身の言葉で語られた経験や見解は、「この人になら安心して任せられる」という深い信頼関係の第一歩となります。最前線で活躍する実務家たちの人間的な側面や哲学を社会に発信していくことが、業界全体のサービス向上に繋がると考えています。

アトム法律グループはこれからも、『士業プロ名鑑』を通じて全国の専門家の魅力を発信し、価値の高いリーガルサービスの提供と士業業界の発展に貢献してまいります。ご自身の認知度アップや事務所公式ホームページ以外の発信の場として、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「士業プロ名鑑」の取材・掲載は完全無料です。

専門家の方々の執筆負担は最小限に抑えられます。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

■掲載にご関心のある専門家の皆様

・無料、最小限の手間でインタビューページが完成。

・読み手・取引先・社員にも『人柄』を伝える、新しい広報の形。

■メディア担当者様

・士業に携わる方の生の声を届けるメディア。

・貴媒体向けの取材も柔軟に対応いたします。

過去掲載例のご紹介や、取材イメージなどもお気軽にお問い合わせください。

掲載希望・問い合わせはこちらから(https://promeikan.com/contact/)

お電話での問い合わせ：03-6835-1764

アトム法律情報株式会社について

アトム法律情報株式会社は、アトム法律グループの一員として、法律とITを融合させた革新的なサービスを提供する企業です。

2016年に設立され、2024年2月に現在の社名へと変更。データとAIを活用したコンテンツ生成とシステム開発で社会のリーガルニーズに応えることを会社使命としています。

＜会社概要＞

名称 ：アトム法律情報株式会社

代表 ：代表取締役 岡野武志

設立 ：2016年7月

資本金 ：1億円（資本準備金含む）

従業員 ：80名（非常勤・委託職員を含む） ※2026年3月現在

所在地 ：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル7階

公式サイト：https://atomfirm.com/atom_legal_intelligence

公式サイト（アトム法律グループ）：https://atomfirm.com/

▼主な事業内容 1. Webメディア生成

法律・税務とITの知見を生かし、分野特化型のWebメディアを制作しています。具体的には、「刑事事件弁護士アトム」「交通事故弁護士アトム」「離婚弁護士アトム」など、専門性の高いメディアを展開しています。

▼主な事業内容2. SNS運用事業

YouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】」や、X（旧Twitter）アカウントの運用を行っています。これらのSNSを通じて、法律に関する情報を分かりやすく発信し、広く社会に貢献しています。

▼主な事業内容3. 情報システム開発事業

コンテンツ生成や案件予約管理に役立つ、データとAIの情報システムを開発しています。例えば、電話対応最適化システムや内部通報ツール（コンプラチェッカー）など、業務効率化を支援するシステムを提供しています。

▼主な事業内容4. コールセンター事業

法律や税金についての相談を受け付け、しかるべき専門機関におつなぎするサービスを提供しています。

相談予約の電話一次対応や、LINEやメールでの受付にも対応し、24時間365日体制でのサポートを実現しています。