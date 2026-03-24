「性病感染増加の時代に“性を正しく学ぶ場”を」EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026で医療・SNS・海外ビジネスセミナー開催

EDEN JAPAN株式会社

EDEN JAPAN株式会社は、2026年5月27日（水）～29日（金）の3日間、

東京流通センターにて開催されるBtoB型展示会

「EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026」 において、医療・エンターテインメント・マーケティング・ビジネスなど、多彩な分野の専門家によるセミナーを開催することを発表いたしました。

本展示会では、業界関係者・来場者の皆様に向けて、

医療・エンターテインメント・SNSマーケティング・海外展開など、多彩なテーマのセミナーを開催いたします。

社会背景「性を正しく学ぶ機会」が求められている時代

近年、日本では梅毒をはじめとする性感染症の感染者数が増加し、性教育や正しい知識の普及の重要性が社会的に注目されています。

一方で、「性」に関するテーマは社会的・広告的な制約も多く、正しい情報を発信する機会が限られているのが現状です。

EDEN JAPAN ADULT EXPOでは、単なる商品展示にとどまらず、性を健康・文化・ビジネスの観点から学び、議論できる場を創出することを目的に、展示会内セミナーを開催します。

医療、エンターテインメント、マーケティング、国際ビジネスなど、さまざまな分野の専門家が登壇し、業界の未来や社会課題について発信します。

■ セミナー参加について

・受講料：無料

・事前申込：不要

・対象：展示会来場者（どなたでも参加可能）

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。※都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。

ぜひ会場へ足をお運びいただき、業界最前線の講師によるセミナーをご聴講ください。

ご来場には事前登録が必要となります。

▼来場事前登録はこちら

https://www.edenadultexpo.jp/visitor_info

※本展示会は成人（18歳以上）の方のみご入場いただけます。

ご来場には事前登録が必要です。

入場無料・セミナー聴講無料（事前申込不要）

※18歳以上の方のみ入場可能

※来場には事前登録が必要です

※入場無料・セミナー聴講無料（事前申込不要）

展示会概要

EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026

会期：2026年5月27日（水）～29日（金）

会場：東京流通センター

主催：EDEN JAPAN株式会社/HAOYU GROUP

公式サイト：https://www.edenadultexpo.jp/(https://www.edenadultexpo.jp/)

※本プレスリリース内容は発表日時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

詳細はURLにてご確認いただけます。