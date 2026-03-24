池田エライザさんイメモカラコンブランドLARMEシリコーンハイドロゲルワンデーに待望の【回らない水光】新色5色が登場！

株式会社エース

株式会社エース（本社:東京都港区、代表取締役:山下雅史）は、池田エライザさんイメージモデルのカラーコンタクトブランド“LARME SILICONE HYDROGEL W MOIST UV 1DAY” ＜ラルム シリコーンハイドロゲル ダブルモイストUV ワンデー＞から【回らない水光】新色5色を2026年3月30日(月)11：00より発売いたします。

・待望の“回らない水光”カラコン登場

瞬きしても、どの角度から見ても、「いちばん可愛い位置」をキープ。今SNSやZ世代を中心に話題の“回らない水光”カラコンが5色新登場。

従来の水光カラコンの悩みであった「ハイライトのズレ」を解消し、“盛れ”と“快適さ”を両立した新時代のカラコンです。

・新色ラインナップ(5色)

■Oranntia Brown / オランティアブラウン

DIA:14.2mm GDIA:13.3mm BC:8.7mm

しっかり盛れる王道フチ×あたたかみブラウン

瞳のきらめき倍増させる繊細な星屑デザイン

■Gray Tears / グレーティアーズ

DIA:14.2mm GDIA:13.4mm BC:8.7mm

さりげなく内側にあるフチでぷるんとツヤ感

透明感と儚さを仕込むニュアンスグレー

■Droplet Gray / ドロプレットグレー

DIA:14.2mm GDIA:13.4mm BC:8.7mm

しっかりフチ盛れる濃いめのフチ

ほんのりラベンダーを含んだグレーで柔らかさをプラス

■Cachemire Brown / カシミアブラウン

DIA:14.2mm GDIA:13.4mm BC:8.7mm

使う人を選ばないナチュラルなフチ

デイリー使い向きな絶妙とろ甘ブラウン

■Glass Veil / グラスヴェール

DIA:14.2mm GDIA:13.4mm BC:8.7mm

やさしめブラウンカラーの甘めフチ

淡いニュアンスカラーでとろける瞳に

・既存色ラインナップ(12色)

・長時間でも快適なシリコーンハイドロゲルレンズ

・LARMEイメージモデル

池田 エライザ（イケダ エライザ）

女優。1996年4月16日生まれ、福岡県出身。

2009年、『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞しモデルデビュー。近年はドラマ『舟を編む～私、辞書つくります～』、『海に眠るダイヤモンド』などに出演、CMをはじめ、歌手、映画監督等、活躍の幅を広げている。

【販売ルート】

2026年3月30日(月)午前11時よりQUEEN EYES・QUEEN EYES Qoo10店にて先行販売開始

QUEEN EYES（クイーンアイズ）：https://www.queen-eyes.com/

QUEEN EYES Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes

【公式SNS】

QUEEN EYES公式Instagram：https://www.instagram.com/queeneyes_official/

QUEEN EYES公式X：https://x.com/queeneyes_

QUEEN EYES公式TikTok：https://www.tiktok.com/@queeneyes_official?lang=ja-JP

【製品概要】

[販売名] ラルム シリコーンハイドロゲル ダブルモイスト UV

[内容] 1箱10枚入り

[装用期間] 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ

[販売価格] 1,760円(税込)

[レンズ直径] 15.0mm /14.5mm / 14.2mm / 14.0mm

[着色直径] 14.6mm / 13.8mm / 13.6mm / 13.4mm / 13.3mm / 13.0mm

[BC] 8.7mm

[含水率] 47%

[酸素透過率(Dk/L値)] DK/L 187

[保湿成分] あり(ヒアルロン酸ナトリウム・アルギン酸ナトリウム）

[紫外線吸収率] あり (UV-A波:70%以上 UV-B波:95%以上)

[度数] ±0.00(度なし)

-0.50～-6.00(0.25Dstep) / -6.50～-10.00(0.50Dstep)(度あり)

[製造方法] キャストモールド製法

[医療機器承認番号] 30200BZX00117A03

[販売元] 株式会社エース

[製造販売元] フロムアイズ株式会社



【会社概要】

会社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号

代表者：山下 雅史

設立：2008年5月2日

URL：https://www.acegroup.co.jp

事業内容：情報システム事業、物販サービス事業

【お客様からのお問い合わせ先】

社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階

TEL：03-6280-3140 FAX：03-6280-3141