ERPと物流をシームレスにつなぐ クラウドERP「GEN」、クラウドWMS「ロジザードZERO」と自動連携

GEN株式会社

GEN株式会社（東京都目黒区、代表取締役CEO：白木禎治）が提供するクラウドERP「GEN」は、ロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤茂則）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」との自動連携を開始いたします。

本連携により、ERPで管理する基幹データと倉庫・物流現場のデータが自動で連携され、受発注から入出荷、在庫管理、出荷業務までの一連の業務を一体的に管理することが可能になります。

企業のバックオフィス業務と物流・出荷現場をシームレスにつなぎ、業務効率化とデータ活用の高度化を実現します。

■ 背景

企業活動において、基幹業務と物流・出荷業務は密接に結びついています。

受注や在庫といった基幹データと、倉庫現場で行われる入荷・出荷・ピッキングなどの実務が正確に連携することで、物流オペレーション全体の効率性が大きく左右されます。

しかし実際の運用では、システム間で手動連携によりデータを受け渡しするケースも多く、作業負荷の増大やヒューマンエラーのリスク、担当者依存といった課題が存在していました。

これまでGENとロジザードZEROは、CSVインポート／エクスポート機能によるデータ連携に対応してきましたが、ECの拡大やチャネルの多様化、人材不足など複合的な要因により、より安定的で継続的なデータ連携へのニーズが高まっています。

こうした背景を受け、このたび双方のオプション機能を活用することで、個別開発を伴わずにERPとWMSの自動連携を実現しました。

基幹業務と物流・出荷現場のデータをスムーズにつなぐことで、企業の物流オペレーション全体の効率化を支援します。

■連携概要

「GEN」と「ロジザードZERO」間で、以下のデータを自動連携します。

《GEN → ロジザードZERO》

・品目マスタ

・発注データ

・受注データ

※発注先・得意先・納品先マスタはCSV連携に対応

《GEN ← ロジザードZERO》

・入荷実績データ

・出荷実績データ

これにより、ERPで管理する基幹データと倉庫・物流現場の入出荷実績データを自動で連携し、物流・出荷業務の効率化と在庫情報の一元管理を実現します。

■ GEN株式会社 コメント

連携イメージ

GEN株式会社

代表取締役CEO

白木 禎治

物流や出荷業務は、企業活動を支える重要な基盤の一つです。

今回のロジザードZEROとの連携により、基幹業務と物流現場のデータがよりスムーズにつながり、受注から出荷までの業務全体をより効率的に運用できる環境を提供できるようになります。

今後もGENは、企業のバックオフィス業務と現場業務をシームレスにつなぐプラットフォームとして、パートナー企業との連携を広げてまいります。

■ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

■ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/

■ GENについて

GENは、購買管理、販売管理、在庫管理、生産管理、管理会計、顧客管理、ワークフローなど、企業のバックオフィス業務をブラウザ上で一元管理できるノーコード型クラウドERPです。

業務アプリケーションを柔軟に構築できる設計により、企業ごとの業務フローに合わせたシステム運用が可能です。必要な機能からスモールスタートし、事業の成長や組織の変化に応じて段階的に拡張できるため、変化するビジネス環境にも柔軟に対応します。

GENは、日本の「創る」ビジネスに寄り添い、企業のバックオフィス業務を本質的に支えるクラウドERPとして進化を続けています。

社 名 ： GEN株式会社

所在地 ： 東京都目黒区中目黒1丁目 1-17 LANTIQUE 5F

設 立 ： 2000年

事業内容 ： クラウドERPの開発・提供

https://www.gen-square.com/

■本件についてのお問い合わせ



本連携のご利用や導入に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



・現在GENをご利用中で、ロジザードZEROとの自動連携をご希望のお客様

・GENの導入をご検討中で、ロジザードZEROとの連携をご希望のお客様



いずれのケースにも対応可能です。



お問い合わせフォーム：

www.gen-square.com(https://www.gen-square.com/)