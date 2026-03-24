NTTテクノクロス、ビジュアルリグレッションテストツール「AIspector」を提供開始

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、OSやブラウザバージョンアップに伴って発生する、Webアプリケーションの意図しないレイアウト崩れを検出する、ビジュアルリグレッションテスト（VRT）ツール「AIspector（アイスペクター）(*1)」を2026年4月1日から販売します。

VRT（ビジュアルリグレッションテスト：画面回帰検証）とは、Webアプリケーションなどの操作画面（UI）が、ブラウザバージョンアップや改修などに伴って、意図せぬ変更や不具合が発生していないかを検出するテスト手法です。改修前後の画面を比較し、差分を検出することで、UIの品質を維持します。

現在、大手企業の業務用システムの多くは、Webアプリケーションとして提供されており、その規模（画面数）はシステムの複雑化に伴い、年々増加している傾向にあります。「Internet Explorer（IE）」モードは2029年にサポート終了と発表されており、今後モダンブラウザへの移行が進むと、VRTの負荷が増加すると予想されます。

このような状況から、社内システムの維持・管理部門では、効率的かつ高精度な検証やテスト自動化のニーズが高まっています。しかし、従来のテスト自動化手法は、テスト設計の作成や変更時のメンテナンスに多大なコストがかかるうえ、画面比較は前後の画面キャプチャを提示するのみで、差分の確認は目視に頼ることが多く、導入をためらうケースもありました。

NTTテクノクロスは、大手金融企業におけるシステムインテグレーション（SI）で培った、大規模システム向けVRTのノウハウと知見を汎用的な仕様に設計し直し、AIを活用して管理者の工数を最小限に抑えた自動化を実現するVRTツール「AIspector」を開発しました。

本製品は、テスト対象システムのURLを指定するだけで、AIがシステム内を自動的に分析・クローリングし、画面キャプチャを取得し、差分比較まで自動化できます。これにより、複雑なテストスクリプトは不要となり、抽出された差分結果をもとに改修点を簡単に確認できます。結果として、テスト工数の大幅な削減と、提供するシステムの品質向上を同時に実現します。

■ 「AIspector」による自動化

「AIspector」は、VRTのテスト設計・実装から確認までの一連の流れを自動化します。

・画面を自動クロール＆キャプチャ

テストを実施するURLなどの概要を設定するだけで、AIがWebアプリケーションの画面情報を分析し、フォーム項目などを自動判定し、クリック・入力をおこない、自動巡回・キャプチャします。

・テストスクリプトの自動生成・実行

自動クロール中の操作は、繰り返し実行できるテストスクリプトとして自動生成されます。このスクリプトに基づいて、バージョンアップ後の画面のキャプチャ取得や比較処理を実行します。

・差分を判定・除外し、見逃したくないものだけを検出

微細なUIの崩れや表示差異を高精度に検出します。さらに、日時表示などの動的に変わる不要な差分（ノイズ）を自動で除外し、画面差異の重要度判定も実施します。

■ 「AIspector」の特長

（１） AIによる自動化で、テスト工数を大幅削減

AIの活用によりキャプチャ取得から差異がある画面のピックアップまで自動化できるため、担当者は「意図しない変更がないか」を最終チェックするのみでよく、テスト工数を大幅に削減できます。

（２） エンタープライズ企業向けに最適化した構成をご提案

オンプレミス型で動作する「AIspector」は、企業のテスト環境やポリシーに合わせて柔軟な構成を組むことが可能です。利用するLLM（大規模言語モデル）についても、クラウド型、ローカル型を含めて様々なタイプに対応しています。

（３） 設計から運用まで伴走支援し、ツールの利用定着をサポート

お客様のニーズに合わせた設計支援から環境構築、運用まで一貫してサポートします。シナリオ作成や検証、活用方法の支援に加えて、問い合わせ対応や保守サポート体制により、長期的に安心してご利用いただけます。

■ 今後の展開

「AIspector」のさらなる利便性向上に向け、デザインガイド準拠チェック機能やマニュアルチェック機能などを実装予定です。

■ 価格

利用環境や構成などにより価格が異なるため、詳細はお問い合わせください。



□ 用語解説・注釈

*1：「AIspector」は、AIとInspector（監察官）を組み合わせた造語で、AIを活用して人間が見逃してしまうような画面差分もチェックする堅牢さを兼ね備えたシステムです。

*「AIspector」が取り扱う画面情報は、AIの再学習には使用されません。

*「AIspector」はNTTテクノクロス株式会社の商標です。

* 記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。