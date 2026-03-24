2025年大阪・関西万博 日本館の設計を、最新のBIM・ビジュアライゼーション技術で支援

株式会社メタリアル

株式会社メタリアル（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）グループで、建築設計・BIMコンサルティング・CG/VRを手掛ける株式会社STUDIO55（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村宏樹）は、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）の日本館プロジェクトにおいて、基本設計・実施設計段階における設計支援を行いました。





■ 具体的な支援内容

本プロジェクトにおいて当社は、日本館展示等コンソーシアム共同企業体（株式会社丹青社／株式会社乃村工藝社）からの受託業務として、BIM（Building Information Modeling）サポートおよびビジュアライゼーション（CGによる可視化）を駆使し日本館プロジェクトの推進に貢献しました。- エリア：plant・farm・factory- 範 囲：一部、設計・デザインのサポート- 工 種：該当無し- 内 容 ：全館BIMデータ・作図・修正及び、各所展示パース製作を日本館展示等コンソーシアム共同企業体（株式会社丹青社／株式会社乃村工藝社）からの受託業務として実施いたしました。

当社は今回の貴重な経験を活かし、今後もBIMやビジュアライゼーションといったデジタル技術を最大限に活用し、社会に貢献する建築プロジェクトを支えるソリューションを提供してまいります。

■ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）概要

■ 日本館の写真

- テーマ：いのち輝く未来社会のデザイン（Designing Future Society for Our Lives）- 開催期間：2025年4月13日～10月13日- 開催場所：大阪 夢洲（ゆめしま）- 公式サイト：https://www.expo2025.or.jp/提供：経済産業省提供：経済産業省提供：経済産業省提供：経済産業省

◼️株式会社STUDIO55について

「Support Your Design」で世界中のデザインを見える化し、地球と社会と人々の心に優しさと豊かさを創造していきます

をPURPOSEとし、クライアントの皆様の『デザインデータの見える化』『建設・建築データの見える化』『仮想現実の見える化』＝メタバース の実現に取り組んでいる。



社名： 株式会社STUDIO55

URL： https://studio55.co.jp/

所在地： 東京都渋谷区渋谷一丁目３番９号 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 CROSSCOOP内

代表者： 代表取締役：木村 宏樹

設立： 2006年8月

事業内容： デジタルソリューション事業

BIMサポート事業

DX(デジタルトランスフォーメーション)事業

UXデザイン事業

ソフトウェアセールス事業

BIMプラットフォーム事業

お問合せ先： https://studio55.co.jp/contact/

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp