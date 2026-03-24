2025年大阪・関西万博 日本館の設計を、最新のBIM・ビジュアライゼーション技術で支援
株式会社メタリアル（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）グループで、建築設計・BIMコンサルティング・CG/VRを手掛ける株式会社STUDIO55（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村宏樹）は、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）の日本館プロジェクトにおいて、基本設計・実施設計段階における設計支援を行いました。
■ 具体的な支援内容- エリア：plant・farm・factory
- 範 囲：一部、設計・デザインのサポート
- 工 種：該当無し
- 内 容 ：全館BIMデータ・作図・修正及び、各所展示パース製作を日本館展示等コンソーシアム共同企業体（株式会社丹青社／株式会社乃村工藝社）からの受託業務として実施いたしました。
当社は今回の貴重な経験を活かし、今後もBIMやビジュアライゼーションといったデジタル技術を最大限に活用し、社会に貢献する建築プロジェクトを支えるソリューションを提供してまいります。
■ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）概要- テーマ：いのち輝く未来社会のデザイン（Designing Future Society for Our Lives）
- 開催期間：2025年4月13日～10月13日
- 開催場所：大阪 夢洲（ゆめしま）
- 公式サイト：https://www.expo2025.or.jp/
■ 日本館の写真
提供：経済産業省
提供：経済産業省
提供：経済産業省
提供：経済産業省
◼️株式会社STUDIO55について
「Support Your Design」で世界中のデザインを見える化し、地球と社会と人々の心に優しさと豊かさを創造していきます
をPURPOSEとし、クライアントの皆様の『デザインデータの見える化』『建設・建築データの見える化』『仮想現実の見える化』＝メタバース の実現に取り組んでいる。
社名： 株式会社STUDIO55
URL： https://studio55.co.jp/
所在地： 東京都渋谷区渋谷一丁目３番９号 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 CROSSCOOP内
代表者： 代表取締役：木村 宏樹
設立： 2006年8月
事業内容： デジタルソリューション事業
BIMサポート事業
DX(デジタルトランスフォーメーション)事業
UXデザイン事業
ソフトウェアセールス事業
BIMプラットフォーム事業
お問合せ先： https://studio55.co.jp/contact/
■メタリアル・グループについて
「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））
法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。
AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等
社名： 株式会社メタリアル
URL： https://www.metareal.jp/
所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル
代表者： 代表取締役 五石 順一
設立： 2004年2月
事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営
お問合せ先： pr@metareal.jp