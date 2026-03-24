母の日に透明感と潤いを贈る。プラセンタ専門スキンケア p/d よりハリ・ツヤ肌へ導く数量限定「母の日 プラセンタでありがとうセット」2026年4月10日(金)より発売

株式会社PDS Life

北海道の工場で独自製法により抽出された非分解プラセンタエキス*²を配合したスキンケアブランド「p/d (ピーディー)」 は、が乾燥やハリ不足、くすみ*¹が気になる大人の肌に、潤い・ハリ・ツヤ感を与えるスキンケアセット「母の日 プラセンタでありがとうセット」を、2026年4月10日(金)より数量限定で発売いたします。

本セットは、炭酸泡洗顔と高濃度プラセンタ配合の導入美容液を組み合わせた、洗う＋満たすのシンプルケアで、明るくなめらかな印象の肌へ導くギフトセットです。

忙しい毎日を過ごすお母さんへ。なかなか自分のための時間を持てない日々の中でも、無理なく続けられるケアを。母の日に、「ありがとう」の気持ちとともに、肌も心も満たされるひとときを贈ります。

p/d ブランドのキー成分「非分解プラセンタ*²」とは

30年以上プラセンタを専門に研究してきた北海道の工場が、独自の製法技術により「非分解プラセンタエキス*²」を抽出。一般的な抽出方法とは異なり、熱や分解工程を極力加えず、成分を壊さないように抽出したプラセンタのこと。さらに、水を一切加えない「無加水エキス」とすることで、プラセンタが本来持つ美容成分をそのまま活かし、濃度の高い状態で角質層まで届けます。

非分解プラセンタとは：https://pd-cosme.com/pages/placenta

母の日に贈る、肌と心を満たす時間

年齢とともに気になりはじめる、乾燥やハリ不足、くすみ*¹。

それでも日々を優先して、自分のことはつい後回しにしてしまうお母さんへ。

無理なく続けられて、きちんと実感できるケアを届けます。

p/dのスキンケアは、

洗うたびにすっきりと、使うたびに潤いで満たされるシンプルな設計。

その積み重ねが、ふと鏡を見たときの

明るく、いきいきとした印象の肌へとつながります。

忙しい毎日の中でも、自分をいたわるひとときを。

「いつもありがとう」の気持ちを添えて、

心まで前向きになれる時間を贈ります。

■セット内容p/d 美容液 30mL

非分解プラセンタエキス*²を90%配合した、p/dを代表する導入美容液。成分を壊さずに抽出する独自製法により、角質層まで潤いを届け、ハリ・ツヤ感のある肌印象へ整えます。さらに、ヒト幹細胞エクソソーム*³やビタミンC誘導体*⁴を配合し、年齢による肌悩みに多角的にアプローチ。忙しい日々の中でも取り入れやすい、シンプルなステップで、肌に触れる時間そのものが心地よいひとときに。

［HOW TO］洗顔後、容器を軽く振ってから、3プッシュを手のひらに取り、顔全体になじませてください。

POINT

洗顔後、化粧水の前に3プッシュするだけで、次に使うスキンケアの浸透を高め、うるおいに満ちた肌へと導きます。さらりとしたテクスチャーが素早く肌になじみ、タイパケアにも最適です。

p/d 泡洗顔 120g

炭酸*⁵ 10,000ppmの濃密泡が、毛穴汚れや古い角質によるくすみ*¹をオフ。同時に、非分解プラセンタエキス*²が潤いを補い、洗い上がりのつっぱり感を抑えながら、透明感のある肌へ整えます。きめ細やかな泡に包まれる感覚が、一日の始まりや終わりに、ほっとする時間をもたらします。

［HOW TO］缶を10回程度振り、頭部を上にしてお使いください。ピンポン玉1つ分を手に取り、顔全体にやさしく広げます。その後、泡を肌になじませるように丁寧に洗い流してください。

POINT

時間のあるときは、1～2分ほど置くことで、泡パックのようなスペシャルケアとしてもお使いいただけます。エイジングサインが出やすい首やデコルテにも、やさしく広げてお使いください。

*¹ 汚れや古い角質による *² 保湿成分として *³ 整肌成分として *⁴ 肌荒れ防止成分として *⁵ 噴射剤として

p/d オリジナルミニトート（ノベルティ）

グレイッシュなベージュピンクのキャンバス生地に、p/dのロゴをあしらったオリジナルミニトート。ちょっとしたお出かけにも使いやすいサイズ感で、贈り物としてもさりげなく添えられるデザインです。



・本体サイズ：約W280×H180×D90mm（マチ有）

・持ち手サイズ：W25×H280mm

・素材：コットン

■商品概要

商品名：母の日 プラセンタでありがとうセット

価格：9,800円 (税込) 送料無料

※p/d 美容液 (30mL) と p/d 泡洗顔 (120g) の通常販売価格合計 11,660円 (税込) と比べ、約16％お得に購入できる母の日限定セットです。

発売期間：2026年4月10日(金) ～ 5月24日(日)23:59

販売場所：公式オンラインストア（ https://pd-cosme.com/ ）

内容：

・p/d 美容液 30mL

・p/d 泡洗顔 120g

・p/d オリジナルミニトート（ノベルティ）

■Brand Story

2024年に誕生した、プラセンタ専門のスキンケアブランド。「満たされ肌はプラセンタでつくる」をコンセプトに、毎日の中で無理なく続けられ、肌の変化を実感できるケアを目指しています。

オリジナルのプラセンタ成分がもたらすのは、透き通るような輝きとハリ、潤いが内側からあふれ出るツヤ肌です。全製品それぞれに相応しいプラセンタを配合。ブランド名の「p/d」は、Placenta Designの頭文字からつけられました。プラセンタの力で、肌と心を満たし、その先に広がる豊かな人生までも美しくデザインしたいという想いが込められています。

p/ｄは、Plan・Do・Seeのグループ会社、株式会社PDS Life（本社：東京都港区、代表取締役社長：石崎絵里）が運営するスキンケアブランド。「お客様の人生をより豊かにする」という理念のもと、国内外で51のホテル・レストラン・ウェディング施設を運営する、Plan・Do・Seeの精神に則り、スキンケアを通じてその想いを叶えることを目指しています。

p/d 公式ブランドサイト：https://pd-cosme.com/

p/d 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/pd.cosme/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社PDS Life

メディア関係お問い合わせ：pr@pd-cosme.com