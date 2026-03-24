ELLE cafeが東京・高輪に9月8日（火）グランドオープン！TAKANAWA GATEWAY CITYに「ELLE cafe TAKANAWA」誕生

ラ・メゾン・ホスピタリテ株式会社

店内イメージ

ラ・メゾン・ホスピタリテ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：磯 綾一郎）は、株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社：東京都港区、CEO：アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもとで展開する「ELLE cafe TAKANAWA」を、2026年9月8日（火）、東京都港区三田のTAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE 2Fにグランドオープンいたします。

ELLE cafeは、これまで日本国内においてカフェを展開し、多くの人々に親しまれてきたブランドです。2025年には表参道および鎌倉にてPOP UPショップを展開。そして今回、ブランドの新たな拠点として常設店舗「ELLE cafe TAKANAWA」を開業します。

TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEは、2026年3月28日（土）にグランドオープンを迎える国内最大級の新たな街、TAKANAWA GATEWAY CITY内に誕生するプレミアムレジデンスです。

■ELLE cafeについて

高輪ゲートウェイシティレジデンス公式HP :https://www.takanawagateway-city-residence.jp/ELLE cafe ロゴ

ELLE cafeは、フランスのカフェ文化とファッション、ビューティの世界観を融合したライフスタイル カフェです。 カフェで過ごす時間が日常生活の一部であるフランスのライフスタイルを背景に、フレンチのエスプリと スタイリッシュな感性を取り入れた新しいカフェ文化を提案します。 フランスの伝統とスタイル、ヘルシーなフードやドリンクを、ELLEの精神である“Mix & Match”の発想 で表現したNeo Wellness（ネオ・ウェルネス）。 ELLEの世界観を体現した洗練された空間で、ファッション、ビューティ、ライフスタイルが交差するカフェ体験を提供します。

“Live the ELLE experience”

ELLE cafeは、ELLEのライフスタイルを体験できる場所として、新しいカフェスタイルを提案します。

■店舗概要

■会社情報

店内イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/160522/table/4_1_5d021b7b873cd87a8efcea03557dc6a5.jpg?v=202603241252 ]エントランスイメージ

会社名：ラ・メゾン・ホスピタリテ株式会社

代表者：代表取締役 磯 綾一郎

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-8-201

設立：2024年12月

事業内容:飲食店の企画・運営

ラ・メゾン・ホスピタリテ株式会社は、食と空間を通じて新しいホスピタリティ体験の創出を目指す企業です。2025年には表参道および鎌倉にてELLE cafeのPOP UPショップを展開し、2026年9月に常設店舗「ELLE cafe TAKANAWA」を開業します。

■Lagardere社およびELLEブランドについて

ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要

会社名 ：株式会社LAGARDERE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN

代表者 ：アンヌ・ビラズ（Anne Billaz）

所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル 5F

1992年に設立されたラガルデールは、世界45か国以上で事業を展開するインターナショナルグループ企業です。従業員数は32,500人以上、2024年の売上高は92億ユーロに達し、ユーロネクスト・パリに株式を公開しています。

当グループはELLEおよびELLE DECORATIONブランドの所有者であり、主に2つの部門に注力しています。１つがラガルデール パブリッシング（書籍、パートワーク、ボードゲーム、高級文具）で、もう１つがラガルデール トラベルリテール（旅行用品、免税＆ファッション、飲食サービス）ですが、ラガルデール ニュースおよびラガルデール ラジオも事業領域に含まれています。

そして、ラガルデール アクティブ エンタープライジズ社は、ELLEインターナショナル内において、非メディアブランドの拡大を目的とした事業計画を担う、専任事業門となります。

ELLEは、国際的な女性向けメディアブランドであるだけでなく、グローバルなファッション＆ライフスタイルブランドでもあります。ELLE（50版）とELLE DECORATION（25版）を含む80以上のエディションが世界中で展開されており、ライセンスのもとでスピンオフタイトルも発行されています。

ELLE誌の世界での読者数は月間約3,200万人、60以上のデジタルプラットフォーム（ウェブサイトやSNS）では月間9,000万人のユニークユーザーを集め、SNSのフォロワー数は1億2,200万人以上にのぼります。

ELLEブランドは、ファッション、美容、インテリア、ホスピタリティなどの非メディアライセンス事業を通じて80か国に250の企業とパートナー契約を結び、ホテル、カフェ、スパ、美容院などの体験型拠点も展開しており、それらを通じて月間2億5,000万人以上にリーチしています。

詳細は以下をご覧ください：

www.lagardere.com(https://www.lagardere.com/en/home/)

www.elleinternational.com(https://www.elleinternational.com/)

本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先：

ラ・ラ・メゾン・ホスピタリテ株式会社 PR担当：press@ellecafe.jp