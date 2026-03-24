AMATERAS創業者佐藤マクニッシュ怜子とプロラグビー選手の竹山晃暉が結婚を発表

株式会社AMATERAS

AMATERAS（アマテラス）創業者である佐藤マクニッシュ怜子は、先日自身のインスタグラムにて(https://www.instagram.com/p/DWBgaEOETr3/?igsh=YWxvdG5xYnMwcGQ=)、プロラグビー選手の竹山晃暉さんとの結婚を発表。

投稿では、『出会った当初から「人生を共に創っていく」という価値観を大切にしながら関係を築いてきました。結婚はゴールではなく通過点。これからもそれぞれの道を歩みながら、帰る場所を共に育てていくパートナーとして、新たな人生を歩んでいきます。』とコメントしています。

経営者とアスリートというそれぞれ異なるフィールドで挑戦を続けてきた2人は、SNSで見られる二人の柔らかい雰囲気に多くのファンの方々から注目されており、今回の発表、そしてプロポーズ動画(https://www.instagram.com/reel/DWGkiFdxXVs/?igsh=NTNrdmcwbmlsYnBv)も大きな祝福・感動の言葉と反響を呼びました。

今回の発表は、代表個人としての新たな節目であると同時に、AMATERASとして大切にしてきた「強く柔らかく」という生き方を体現するものでもあります。新たなステージでの彼女の歩み、そして社長としての挑戦も含め、引き続き、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

◼️佐藤マクニッシュ怜子（さとうマクニッシュれいこ、Reiko McNish Sato、1995年8月11日 ）

モデル、タレント、起業家。東京都出身、国際基督教大学卒業。

国際基督教大学在学中にライフスタイルブランドAMATERASを創業。

現在はウェルネスを軸としたライフスタイルウェアブランドとして事業を拡大し、空間デザインを含む多角的な事業を展開している。カナダで育ったバックグラウンドを持ち、グローバルな視点からのブランド作り、女性の生き方や美しさを発信しSNS総フォロワー約50万人に支持される。

instagram @reikoofficial

◼️竹山晃暉（たけやま こうき、1996年9月25日）

ジャパンラグビーリーグワン埼玉パナソニックワイルドナイツに所属するラグビー選手。日本代表キャップを持ち、御所実業高校時代より注目される選手。最近は、プロアスリートの裏側のSNS発信が注目され、ファッションやライフスタイルに憧れを持たれる存在でもある選手。

instagram @koki_takeyama