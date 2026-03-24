雑誌GetNavi(ゲットナビ)5月号は新生活に取り入れたい33の習慣と「新常識モノ」を大特集！ 家電大賞・文房具総選挙も【3月24日発売】

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年3月24日（火）に「GetNavi（ゲットナビ）5月号」（特別定価：税込890円）を発売します。

GetNaviは、1999年に創刊したモノトレンド情報誌。取り上げるのは、最新の家電やデジタル機器を中心に、クルマや日用品、フードなど“買えるモノ”。モノのトレンドやモノ作りのビハインドシーン、ユーザーの使いこなしなど、モノにまつわるストーリーを、すべてのモノ好きに届けます。

【大特集】新生活の新常識モノ～モノが更新する、一歩先の習慣をはじめよう～

2026年春に取り入れたい33の新習慣と、それを実現する「新常識モノ」を徹底解説。



特集目次

■【音声入力ギア】思考やアイデアは「音声」で記録し活用する

■【リング型デバイス】買い物の決済も健康管理も、指一本で完結させる

■【Copilot＋PC】クラウドAIなしでデータをフル活用する

■【3Dプリンター】欲しいモノは自分で生み出す

■【バインダーノート】情報はページを追加し入れ替えながら1冊に集約する

■【家庭用生ごみ処理機】やっかいな生ごみは、寝ている間に“無力化”する

■【ウォーキングシューズ】隙間時間にコツコツ歩いて健康効果を産む

■【特定原付】漕がなくても進む自転車で、快適に移動する

など

【第２特集】家電大賞2025-2026グランプリ発表！

20部門・151製品の頂点に輝いたのは？ 総合グランプリは、全人類が毎朝座る“あの場所”をヘルステックで変革した“家電”が戴冠。４年かかったという開発チームの苦闘など開発＆マーケティング担当者にインタビューする。

また、20部門の金賞～銅賞までの上位結果と、家電有識者たちの総意で選出した6つの特別賞、家電の近未来を予測させるアイテムを表彰したGetNavi賞なども同時発表。

【第３特集】「文房具総選挙2026」ノミネート発表！

仕事や作業が最もはかどる文房具はどれだ！？ 読者の投票によって、その年度に発売された文房具のなかからナンバーワンを決定する文房具総選挙が今年も開催。ノミネートした7部門・71商品を発表する。投票は4月下旬まで受け付け、結果は6月24日に発表予定だ。

【連載】芸人・土田晃之の辛口家電レビューから、人気のクラフトビールメーカーの現場レポまで

■ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ Vol.160「MacBook Neo」

■Makuake×GetNavi NEXT CREATORS 第13回「100％ ラフランスジュース」

■“本”人に訊け 5冊目『麹づくりと発酵しごと』なかじ

■土田晃之のここがああなりゃもっといい！ 第139回 「オーラルリフト YOC-OL 1B」

■見モノ、識るモノ、語るモノ 第5回「ヤマハ／PAS」

■文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険 第67回 「ゼブラ／THE ZEBRA 『HAMON』」

■鈴木みそ「おひろめ」 Vol.247「Jabra『Evolve3』製作発表会」

■ことリズム 小岩井ことりのAV＆オーディオインプレッション！ 第88回「Melody wings Jupiter」

■キーワードで知るEV事典 005「V2HとV2L」

■噂の会社のオモテ・ウラ 第2回「ヤッホーブルーイング」

■日本土産ばなし「奈良」「京都」

■クルマの神は細部に宿る。 第243回「日産／ルークス」

■GetNavi Salonメンバー本音レビュー「ホットクック」

■MINI4WD TWIN STAR CLUB

［商品概要］

GetNavi 2026年 5月号

著者：GetNavi編集部

定価：特別定価890円（税込）

発売日：2026年3月24日(火)

判型：A4変形判

ISBN:4912136710561

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp//dp/B0GC3SH7KJ

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