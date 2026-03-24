オダギリジョーさんが見つめる「40才のボーダー」 ミドル男性のニオイ変化を象徴的に描く「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」新CM　2026年3月24日(火)より公開

株式会社マンダム

株式会社マンダム(本社:大阪市 社長執行役員:西村健)は、ミドル男性向け化粧品ブランド「ルシード」で、アンバサダーである俳優のオダギリジョーさんを起用した「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」の新CMを2026年3月24日(火)より公開します。

「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」新CM

新CMの見どころ

CMの舞台は、荘厳な回廊に佇むオダギリさんのそばを、たくさんの男性たちが歩いてゆく不思議な世界です。真っ白な空間のなか、一定のテンポで歩く人々をじっと見つめるオダギリさん。男性たちが「４０」のオブジェが埋め込まれたボーダーラインを踏み越えると、その体から黒いモヤのようなものが現れていることに気がつきます。40才から現れる特有のニオイを表現したこの黒いモヤは、最先端のCG技術を用いて生み出されました。ニオイケアの必要性を伝えながらもルシードらしい上質な世界観を表現するために、美術・衣装・演出にいたるまで、丁寧に作り込んだ映像となっています。

オダギリジョーさん出演について

俳優・映画監督として活躍し続けているオダギリさん。年齢を重ねながら活躍の幅を広げ、かっこいい大人の男性像を表現し続ける生き様は、まさにルシードのブランドメッセージである『自分が好きな、自分であろう。』を体現しているといえます。これからも多くの方々が憧れるミドル男性像を表現していただけるのではないかということで、前作に引き続きご出演いただきました。撮影では、上質な世界の中でニオイが現れるという象徴的なシーンを、緊張感がありながらも大人の余裕のあるゆったりとした佇まいで演じてくださいました。

ストーリーボード(15秒)

新CM概要

<タイトル> LUCIDOニオイケアシリーズ「40才のボーダー」篇

<出演者> オダギリジョー

<公開日> 2026年3月24日(火)

2026年3月下旬 一部地域(関東)にて先行放映 / 4月下旬 全国放映開始

https://youtu.be/mE1hJnfaCeA

オダギリジョーさんプロフィール

1976年生まれ。アメリカと日本でメソッド演技を学び、2003年、カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された『アカルイミライ』(黒沢清監督)で映画初主演を果たす。以降、『メゾン・ド・ヒミコ』(05/犬童一心監督)や『ゆれる』(06/西川美和監督)など、作家性や芸術性を重視した作品選びで唯一無二のスタイルを確立。『悲夢』(09/キム・ギドク監督)、『宵闇真珠』(17/クリストファー・ドイル監督他)、『サタデー・フィクション』(19/ロウ・イエ監督)などにも出演し、海外の映画人からの信頼も厚い。初長編監督作『ある船頭の話』(19)は、第76回ヴェネツィア国際映画祭ヴェニス・デイズ部門に日本映画史上初めて選出。同映画は第56回アンタルヤ国際映画祭(トルコ)、第24回ケララ国際映画祭(インド)で最優秀作品賞を受賞。NHKドラマ「オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ」(21,22/脚本・演出・出演・編集)は、カルト的な人気を博し、東京ドラマアウォード2022単発ドラマ部門でグランプリを受賞。同作品は昨年9月に映画「オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」として公開。他に昨年は「夏の砂の上」(玉田真也監督)で主演・共同プロデューサーを務め、第27回上海国際映画祭で審査員特別賞を日本映画としては23年ぶりに受賞、『兄を持ち運べるサイズに』(中野量太監督)が公開。待機作に「黒牢城」（黒沢清監督）がある。

「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」について

■商品名/容量/価格

ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ<医薬部外品>

(販売名：薬用デオドラント ボディウォッシュW)

本体450ml/つめかえ380ml/つめかえ用(大容量)684ml/オープン価格

◆殺菌成分がニオイ菌を殺菌し、ニオイの発生を防ぐ薬用デオドラントボディウォッシュです。汗臭・加齢臭だけでなく、40才からピークとなる特有のニオイ「ミドル脂臭※1」までケアできます。

◆泡質を改良し、よりきめ細やかな皮脂吸着泡に。ニオイの元となる汗やベタつく皮脂までしっかり洗い落とします。

◆植物フラボノミックス(カンゾウ抽出末、桂皮エキス)、緑茶エキス、コエンザイムQ10※2、セラミド様成分※3(保湿)を配合。ニオイを防いでミドル男性の肌や頭皮を清潔感ある健やかな状態へ導きます。

◆アミノ酸系洗浄成分を配合。ヌルつかずサッパリとした洗い上がりです。

「ルシード ニオイケアシリーズ」商品ラインアップ

■発売場所：全国の量販店、ドラッグストア、その他 ※一部お取り扱いのない店舗もございます

■ルシードブランドサイト：https://www.lucido.jp/

※1 ミドル男性特有のアブラっぽい汗のにおい

※2 ユビデカレノン

※3 グリセリル-N-(2-メタクリロイルオキシエチル)カルバメート・メタクリル酸ステアリル共重合体