ベストセラー『休養学』著者・片野秀樹の「人生に役立つ休養学」　無料オンラインセミナー開催

一般社団法人日本リカバリー協会

一般社団法人日本リカバリー協会（事務局：神奈川県厚木市、代表理事：片野秀樹）は、2026年4月22日（水）にオンラインセミナー「人生に役立つ休養学と正しいリカバリーウェアの選び方」を開催します。近年、睡眠・コンディショニング・疲労回復への関心の高まりとともに、「リカバリーウェア」市場は急速に拡大しています。一方で、メディアや生活者からは、「リカバリーウェアはどう選べばよいのか」、「各商品の違いは何か」といった疑問の声も多く寄せられています。

本セミナーでは、医学博士であり休養学研究の第一人者である日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹が、科学的な視点からリカバリーウェアの種類や役割を解説します。さらに第2部では、ウェルビーイングメディア「Wellulu」の編集部・兵藤俊太氏を迎え、メディア視点からの質問形式で「リカバリーウェアの正しい選び方」を深掘りします。

特定ブランドを推奨する形ではなく、休養学の観点からリカバリーウェアを理解し、自分に合った活用方法を知ることを目的としたセミナーとなります。また本セミナーは、後日アーカイブ配信も予定しています。

【セミナー開催概要】

セミナー名：人生に役立つ休養学と正しいリカバリーウェアの選び方

日時：2026年4月22日（水）20:00～21:20

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

対象：休養学に興味のある方、リカバリーウェアの選び方を知りたい方、健康・ウェルビーイング領域のメディア関係者

主催：一般社団法人日本リカバリー協会

以下のご参加お申込みフォームから事前登録をお願いいたします。

https://recovery20260422.peatix.com/

【開催内容】

第1部 休養学セッション（45分）

テーマ：「人生に役立つ休養学」

休養の科学的な考え方をもとに、日本リカバリー協会が提唱する「休養の7タイプ」から、日常生活の中での効果的なリフレッシュ方法を解説します。

講師：片野秀樹（日本リカバリー協会 代表理事）

第2部 対談セッション（35分）

テーマ：「リカバリーウェアはどう選ぶべきか？」

ウェルビーイングメディア「Wellulu」編集部の兵藤俊太氏をファシリテーターに迎え、メディア視点からの質問をもとにリカバリーウェアの理解を深めます。

【登壇者】

片野 秀樹 医学博士

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事。株式会社ベネクス執行役員。

東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員などを歴任。現在、日本疲労学会評議員、博慈会老人病研究所客員研究員、日本未病総合研究所未病公認講師（休養学）などを務める。

主な著書に

『休養学：あなたを疲れから救う』（東洋経済新報社）

『休養学基礎：疲労を防ぐ！健康指導に活かす』（メディカ出版）

『体と心の疲れがとれる休養法』（大洋図書）

『マンガでわかる休養学』（KADOKAWA）など。

兵藤 俊太

メディアエンジン株式会社 プラットフォーム事業本部

株式会社ECOTONE

女性向けライフスタイルメディアにおいて健康・美容領域のコンテンツ企画を担当し、月間200万人規模のメディアへ成長させる。現在はウェルビーイングメディア「Wellulu」にて、生活者のウェルビーイングを後押しするコンテンツ企画・開発を担当。

忙しい日常のなかで、入浴をしながら読書をする時間が自身のウェルビーイング。



【一般社団法人日本リカバリー協会 概要】

所在地：神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

会 長：渡辺恭良（神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授、理化学研究所名誉研究員、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター顧問、大阪市立大学名誉教授、一般社団法人日本疲労学会 理事長、般社団法人脳体力振興協会理事長、Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO）

副会長：水野敬（神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 特任教授/副所長、一般社団法人日本疲労学会 理事/事務局長）

顧 問：大谷泰夫（神奈川県立保健福祉大学 理事長、元内閣官房参与）

松木秀明（東海大学 名誉教授、健康評価施設査定機構 理事）

田爪正気（東海大学 健康科学部元教授）

代表理事：片野秀樹 博士（医学）（博慈会老人病研究所客員研究員、Genki Vital Academy 顧問）

提携：ゲンキ・バイタルアカデミー（ドイツ）

URL：https://www.recovery.or.jp/

【リカバリーの定義】

心身の活動能力の減退した機能を回復し、休養をもって生理的・心理的資本である活力を蓄えて次に備えることである。

＜報道関係者お問い合わせ先＞

一般社団法人日本リカバリー協会 広報事務局

メール：info@recovery.or.jp