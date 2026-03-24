エンタメチケットサイト「カンフェティ」　チケット代100％補償の「チケットキャンセル保険」が登場

ロングランプランニング株式会社

ロングランプランニング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：榑松大剛）が運営するチケット販売サイト「カンフェティ」にて、3月31日(火)12:00より、「チケットキャンセル保険」の利用開始を予定しております。

このサービスは、株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介）が出資するスマートプラス少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小山 宏人、以下「スマートプラスSSI」）が提供するサービスです。

サービスページ :https://app.cancel-insurance-spssi.com/apply/ticketCancel_v2/_ag/confetti/

※3月31日(火)12:00以降に有効になります。

チケットサイト「カンフェティ」 :https://www.confetti-web.com/

国内のライブ・エンタテインメント市場は急速な回復と成長を遂げています。大規模公演の増加に加えて、いわゆる「推し活」や体験型消費の活発化に伴うチケット単価の上昇にも牽引され、2024年の市場規模はコロナ禍前上回り、過去最高となりました。

チケットの価値が高まる一方で、急な体調不良や予定変更によって「購入したチケットが無駄になる」ことへの消費者の心理的・経済的ハードルも高まっており、安心を担保する補償サービスの重要性が増しています。

カンフェティは、舞台・芸術分野を中心に常時1,000以上の公演チケットを取り揃え、150万人の会員が利用するチケット販売サイトです。

公演の多様化や利用者のニーズの変化に合わせて柔軟に適用できる保険を提供するため、今回、スマートプラスSSIの「チケットキャンセル保険」との提携により、サービスを開始いたします。

「カンフェティチケットキャンセル保険」の特長

「カンフェティチケットキャンセル保険」は、チケット販売サイト「カンフェティ」の利用者向けのチケットキャンセル保険です。急な病気やけがなど、やむを得ないキャンセルの際に、購入したチケット代金を100%補償します。

当キャンセル保険の申込に際して、チケット購入代金が5000円、3月24日に保険申込、4月24日に来場予定の場合、280円の保険料でご加入いただけます。

1. 多様な公演チケットへの対応

「カンフェティ」が取り扱う、舞台、演劇、ミュージカル、クラシック、ダンス、ライブ、寄席など、多様な公演チケットに適用できます。

※一部適用対象外のチケットがあります。保険の適用可否は保険申込時にご確認いただけます。

2. 保険金請求もデジタル完結

万が一のキャンセル発生時にはスマホで簡単にお手続きいただけ、保険金請求手続きの負担を軽減します。

※保険金の支払いには、スマートプラスSSIが定める所定の支払事由に該当する必要があります。詳細な補償範囲や条件については保険のお申し込み時にご確認ください。

【サービス組込型の「チケットキャンセル保険」について】

スマートプラス少額短期保険株式会社が提供するサービス組込型の「チケットキャンセル保険」は、テーマパークやイベントのチケット予約サイトに組み込んで提供する保険です。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。



所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地

代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)

設立年：2004年2月20日

資本金：3千万円



主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行

チケット販売サイト「カンフェティ」の運営

その他興行支援、イベント主催者のサポート業務

旅行業

ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営

URL：https://longrun.biz/

【Finatextグループとスマートプラス少額短期保険株式会社について】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名：株式会社Finatextホールディングス

代表者：代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード：東証グロース市場 4419

設立：2013年12月

所在地：東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル 9階

公式サイト：https://finatext.com/

会社名：スマートプラス少額短期保険株式会社

代表者：代表取締役 小山 宏人

設立：2019年4月

所在地：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト：https://www.smartplus-insurance.com/