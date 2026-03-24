【SHANLING】「All to DSD・All to PCM機能」を搭載、最適化したCD再生設計が施された、新たなCDトランスポーター『CT90』が、2026年3月31日（火）より発売開始。

株式会社MUSINピュアサウンドCDトランスポーター『CT90』

株式会社MUSINは「SHANLING」から、専用アップサンプリングチップセット「CT7302C」を採用した、高精度なピュアサウンドCDトランスポーター『CT90』を、2026年3月24日(火)より予約を開始し、2026年3月31日(火)より販売を開始いたします。

CDの純粋な音色を楽しむための『最適化されたディスクシステム』

トップカバー式のディスクトレイを採用

『CT90』は、ピュアサウンドCDプレーヤーとして、最適化したCD再生設計が施されたデジタルトランスポーターです。

ドライブユニットには、「SAA7826」サーボシステム＋「DA11」光学ドライブの定評のある構成を採用しており、安定したCDのピックアップと精密な読み取りを可能にします。

様々なオーディオ機器との接続を叶える多様な出力系統を搭載しており、「I2S出力」「USB出力」「同軸デジタル出力」「AES/EBU出力」に対応。

ユーザーのオーディオ環境の中核となるアイテムとしてご利用いただけます。

さらに、ハイエンドモデルに相応しい安定したCD再生環境を叶えるため、本製品は「トップローディング設計」を採用しました。

ウッドデザインの「磁気スタビライザー」によるディスクを両面から固定する圧着方式は、高い制振性能と動作安定性を有しています。

4.8インチのワイドスクリーンには、ユーザビリティに優れたシンプルなUIを採用。

離れた場所からでも、再生情報やパラメーターを鮮明に確認できます。

理想のデジタルソース伝送をサポート専用のアップサンプリングシステム

専用アップサンプリングチップセット「CT7302C」を採用した『CT90』は、「All to DSD・All to PCM機能」を搭載しています。

様々なデジタルソースを、PCMまたはDSD信号の理想的な伝送をサポートすることで、あらゆるDACとの信号をさらに最適化します。

I2S：最大PCM768、DSD512

同軸/AES/EBU：最大PCM192、DSD64（DoPモード設定時）

デュアル45MHz/49MHz発振器搭載

トランスポーター製品において、デジタル信号のジッターの抑制は極めて重要な要素です。

『CT90』は、高精度「45.1584MHz」と「49.152MHz」の２基の発振器を搭載しています。

これにより、ジッターを効果的に低減し、正確なクロック信号を実現します。

さらに、高精度なハイエンド環境へのセットアップを実現するため、「外部クロック用BNC端子(WORLD/CLK IN)」を搭載しました。

44.1kHz、10MHzクロック信号入力に対応することで、精密で安定した信号を提供し、システムのサウンドを向上させます。

卓越したデジタル信号を供給受信対応コーデック：LDAC、aptX HD、aptX、AAC、SBCUSB IN/Bluetooth 5.0受信対応

『CT90』は、「USB IN」と「Bluetooth受信」をサポートしています。

「USB IN」でPCと接続することで、高精細なオーディオインターフェーストランスポートとしてご利用いただけます。

「Bluetooth受信」機能は、ストリーミング楽曲等の様々なミュージックコンテンツを、手軽に他のポート経由のデジタル出力でお楽しみいただけます。

リモートコントロール対応、遠隔操作で快適な音楽体験を実現

アプリケーションから様々な操作が行えます。

『CT90』は、付属品のリモコンによる遠隔操作が可能です。

さらに専用APP「Eddict Player」のSyncLinkシステムにも対応しており、アプリ内からペアリングすることで、USBメモリ/CD再生や各種設定変更等の様々な操作を、スマートフォンから簡単に行う事ができます。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html

製品サイズ（各パーツ部分含む）：280 x 230 x 91 mm

重量：3.5kg

ディスプレイ：4.8インチ

消費電力：35W

CDピックアップシステム：「SAA7826」＋「DA11」

対応ディスク：CD、CD-R、CD-RW

Bluetooth：5.0

対応受信コーデック：LDAC、aptX HD、aptX、AAC、SBC

デジタル出力系統：I2S / USB / AES / EBU /同軸デジタル

対応音声フォーマット：ISO/DXD/APE/FLAC/WAV/AIFF/AIF/DTS/MP3/WMA/AAC

OGG/ALAC/MP2/M4A/AC3/M3U/M3U8/OPUS

DSD(".iso",".dsf",".dff")

※isoのDSTエンコーディングのデータは非対応

音声仕様

USB出力：PCM 768kHz/32bit、DSD512

I2S出力：PCM 768kHz/32bit、DSD512

同軸デジタル出力/AES/EBU出力：PCM 192kHz/24bit、DSD64(DoP)

※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年3月24日（火）

販売開始日：2026年3月31日（火）

価格情報

通常税込販売価格：158,400円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html(https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

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