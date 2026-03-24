ショーケース、株式会社オフィスコーポレーションに本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、株式会社オフィスコーポレーション（本社：広島県広島市、代表取締役：栗栖 章）が運営するECサイト「レンタル生活」のオンライン本人確認手続きに、トータルKYCツール「ProTech ID Checker」を提供しました。これにより、受け渡し時の本人確認課題を解消し、セキュリティ強化と顧客体験の向上を同時に実現します。

「ProTech ID Checker」導入の背景

株式会社オフィスコーポレーションが運営する、個人向け家電・家具のレンタルサービス「レンタル生活」は、オンラインで申込みが完結する利便性が強みです。その一方で、レンタルサービスの性質上、本人確認が必須となります。

これまで同社では、商品の受け渡し時に配送スタッフがその場で本人確認を行っていましたが、この対面確認には二つの課題がありました。一つは、玄関先でお客様を待たせてしまうという「時間的負担」。もう一つは、目視確認だけでは不正利用を完全に見抜くことが難しいという「セキュリティ面での懸念」です。「お客様の快適さ」と「サービスの安全・信頼性」をいかに両立させるかが、ブランド価値向上に向けた課題となっていました。

こうした課題を解決するため、同社はショーケースが提供するeKYCツール「ProTech ID Checker」を導入しました。これにより、オンライン上で本人確認を完結できる体制を構築。申込み段階で本人確認を完了することで、商品お届け時のやり取りが大幅に効率化され、スタッフが本来の業務である「丁寧な接客や設置作業」に集中できる環境が整いました。

さらに、本人確認プロセスのデジタル化によって不正利用リスクを低減できたことは、サービスを安定的に継続提供していくうえでの大きな安心材料となっています。スマホ一つで手続きが完結する利便性が加わったことで、より安心でスマートなレンタル体験を提供できる体制へと進化を遂げました。

導入の決め手

株式会社オフィスコーポレーションより

eKYC導入の検討にあたっては、何よりもお客様の使いやすさを最優先しました。本ツールはスマホでの撮影ガイドが非常に分かりやすく、初めての方でも迷わずスムーズに手続きを完了できる操作性を備えています。この「撮影の簡単さ」こそが、オンライン完結型の『レンタル生活』にとって不可欠な要素でした。複雑な機能よりも、まずは確実な本人確認をスピーディーに実装したかったため、今の運用にピタッと当てはまる「ProTech ID Checker」が最適だと判断しました。

ショーケースは今後も「ProTech ID Checker」を通じて企業のセキュリティ強化と業務効率化の両立を支援し、安心・安全なデジタル取引の推進に貢献してまいります。

◆株式会社オフィスコーポレーションとは

創業以来、BtoB事業を展開するオフィス設備の総合レンタル企業、株式会社オフィスコーポレーションは、個人向けの生活家電・家具レンタルサービス『レンタル生活』の運営も行っています。「必要なものを、必要な期間に、必要な数だけ」をコンセプトに、配送・設置から保守まで自社一貫体制で手掛け、安心かつスマートな暮らしをサポートする、循環型社会に貢献する企業です。



「レンタル生活」：https://renta-life.jp/

◆対面・非対面に対応したトータルKYC「ProTech ID Checker」

本人確認ツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、対面・非対面問わず幅広い場面で活用可能なトータルKYCサービス（tKYC）です。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）をはじめ、運転免許証や在留カード等のIC認証も可能で、あらゆる本人確認書類の認証に対応しています。ローコード型で開発を必要とせず、法令準拠の安全性と利便性が評価され、累計400社以上（2026年3月時点）で活用されています。

サービスサイト：https://ekyc.showcase-tv.com/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

・SOC 2 Type 2報告書を取得

対象サービス：ProTech ID Checker

評価基準：セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシー

対象期間：2025年8月18日から2025年11月18日まで

【株式会社オフィスコーポレーション 会社概要】

会社名 ：株式会社オフィスコーポレーション

本社所在地：広島県広島市安佐南区緑井3-14-6

代表者 ：代表取締役 栗栖 章

設立 ：平成2年4月

事業内容 ：オフィス備品、事務機器、家電製品の総合レンタルおよび販売

URL ：https://www.office-pits.co.jp/

【株式会社ショーケース 会社概要】

代表取締役社長：平野井 順一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/

コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。