【MoMA Design Store】春の新作コレクションが登場！

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、4月3日（金）より各店舗およびオンラインストアにて、春の新作コレクションを展開いたします。今シーズンは、「Made to Inspire（生き生きとした空間作りを）」をテーマに、アイコニックなアイテムや暮らしの悩みを解決する便利な商品など、ワクワクする素敵なアイテムを世界中から取り揃えました。リサイクル素材を使用したアイテムや、楽しさを感じる機能的なデザインなど、驚きに満ちたクラシックアイテムの数々をお楽しみください。

株式会社ロフト

Made to Inspire

展開期間：2026年4月3日（金）～ 5月14日（木）

展開店舗：MoMA Design Store 表参道、福岡



展開期間：2026年4月3日（金）～ 5月31日（日）

展開店舗：MoMA Design Store 心斎橋、オンラインストア、at ロフト（渋谷、銀座、池袋）

販売商品一例

※店舗により取扱い商品が異なります。

Designed for Inspired Living

ミラージュ ベース

左／オクタゴン：3,993円（税込）

右／ジャー ：4,499円（税込）

虹色フィルムを施したフラワーベース。光が当たるとカラフルにきらめき、空間を美しく彩ります。ホログラム加工された花瓶の色は、見る角度によって青、紫、赤、緑とさまざまな色に変化します。好きな花を飾って部屋の素敵なアクセントに。

アンディ・ウォーホル Banana ポップボックス

66,000円（税込）

YELLOWPOP（イエローポップ）からMoMAコレクションを代表するアーティストの作品をモチーフにしたポータブルライトが登場しました。家中のどこへでも持ち運べる、楽しくてアートな存在感を放つライトです。USBType-C充電式（ケーブル付属）で、1回の充電で柔らかな光が10時間以上点灯します。

Boyhood オークウッドフィギュア ミッフィー

ラージ ：44,990円（税込）

スモール：19,360円（税込）

みんなが大好きなウサギのミッフィーがハンドクラフトによるオブジェに。ヤコブ・ブルグソは、有機的でぬくもりのある木材を使った彫刻づくりを学んだのちに、デンマークのブランドBOYHOOD（ボーイフッド）を立ち上げました。このミッフィーのオブジェは、ホワイトオークの無垢材を使い、手作業で丁寧に作られています。

Artist Products

Delightful Desk

Delightful Entertaining

Accessories

ジャクソン・ポロック：The White Light スケートボード 3枚セット 121,000円（税込）MoMA エナメルピン Marcel Duchamp 1,760円（税込）バスキア Pez Dispenser ポップボックス 66,000円（税込）Braun BC27B デジタル アラームクロック 13,200円（税込）Alessi Tsumiki ポータブルランプ ブルー 47,300円（税込）カラフル ペンシルホルダー 1,760円（税込）ミニトマト スナックフォーク 6点セット 3,601円（税込）キャンディツイスト グラスウェア ワイン 4個セット 26,400円（税込）サニーサイドアップ エスプレッソカップ&ソーサー 4,400円（税込）Salvador Dali Elephant ピアス 26,400円（税込）Baggu ボウラーバッグ ギンガム ブラウン 9,900円（税込）Balvi ジュエリーボックス Danish Recipe 2,970円（税込）

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214

MoMA Design Store 福岡 ※2026年4月3日（金）オープン予定

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定

京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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