イオンイーハート 『おひつごはん四六時中』 3 月26 日(木)「川口前川店」リニューアルオープン！

イオン株式会社

日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』を運営する株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、3 月26 日イオンモール川口前川の「おひつごはん四六時中 川口前川店」をリニューアルオープンいたします。

当社は、日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』のブランド価値向上とさらなる拡大に向け、立地に合わせたメニューやサービス改善に取り組み、お客さま満足度の向上を図っております。このたび、その一環として、イオンモール川口前川店の『おひつごはん四六時中 川口前川店』をリニューアルし、若年層からファミリー層まで幅広いお客さまに“だし茶漬け”の魅力をより感じていただける店舗へと刷新いたします。今回のリニューアルでは、館内でも特に人通りが多くカフェ利用のニーズが高い特性を踏まえ、開放感がありながら落ち着いて過ごせるオープンスタイルへと改装し、より立ち寄りやすい雰囲気を高めます。さらに“だし茶漬け”や“和スイーツ”をより印象的に伝えるショーウィンドウへと一新するとともに、什器やお盆・カトラリーを木目調に統一することで温かみのある雰囲気を演出してまいります。メニューにつきましては、お客さまが“自分流のおひつごはん”をより自由に楽しめるよう、従来のおひつ専用のオリジナルタレに加えバジルチーズソースや海老みそソースなど全5 種類のタレからお好みで選べるスタイルへ変更いたします。また、“だし茶漬け”には欠かせない薬味として、刻み海苔やあられの他に特製だしの旨味を一層引き立てる“おかか”を新たに取り入れ、これまでだし茶漬けに馴染みの薄かった若い世代の方にも興味をもっていただけるように見直しを図っております。

今回のリニューアルを通じて、“だし茶漬け”の新たな愉しみ方を発信し、幅広い世代のお客さまに支持していただけるブランドとしての価値向上を図るとともに、これからも心地よく過ごせる時間と食体験を提供してまいります。

店舗概要

・店名：『おひつごはん四六時中』 川口前川店

・開店日：2026 年3 月26 日(木)

・所在地：埼玉県川口市前川１丁目1-11 イオンモール川口前川1 階

・電話番号：080-7178-3358

・営業時間：11:00～22:00

■店舗デザイン（イメージ）

■多彩な味わいが愉しめる「だし茶漬け」専門チェーン

■こだわりのだし茶漬け

■おすすめメニュー・和スイーツの一部ご紹介

※こちらの画像は店舗イメージです。店舗情報はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/shops/255おすすめメニュー和スイーツ（抹茶御膳/ケーキ）和スイーツ（升の抹茶ティラミス他）

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/