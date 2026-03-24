本と過ごす時間をつくる、「捨てられるはずだった本から生まれたピクニックラグ」誕生

山陽製紙株式会社

創業昭和3年、循環型社会を目指す紙再生サービスメーカーの山陽製紙株式会社（所在地：大阪府泉南市、代表取締役：原田六次郎）は、本の買取・販売を行う株式会社バリューブックス（所在地：長野県上田市、代表取締役：鳥居希）の依頼から、「本だったピクニックラグ」を作成いたしました。本製品は2026年3月24日（火）からバリューブックスのサイトにて販売を開始いたします。当社はこれまでも、値段がつかず古紙回収に回される古本を再生したオーダーメイド再生紙によって、「本だったシリーズ」のノート作成をサポートしてまいりました。今回は「本」を「ピクニックラグ」へアップサイクルするという新たな循環により、共に循環型社会の実現を目指します。

本だったピクニックラグ／使用イメージ

捨てたくない本プロジェクト：古本に新しい命を

オンラインを中心に全国から本の買取・販売を手がけるバリューブックスには、毎日約3万冊もの本が届きます。しかし、その約半分の1.5万冊は買い取ることができず、やむを得ず古紙回収へと回されてきました。「本としての価値を、素材として活かしたい」というバリューブックス様の想いを受け、小ロットでのオーダーメイド再生紙に取り組む当社がパートナーとして「捨てたくない本プロジェクト」に参画。2022年8月の「本だったノート」誕生を皮切りに、『漫画だったノート』『雑誌だったノート』と形を変え、このたび最新作として「本だったピクニックラグ」が誕生しました。

本だったピクニックラグ／2,750円（税込）

開発担当者の想い：“本だった”素材で、本と過ごす時間そのものをつくる

開発のきっかけは、バリューブックスの担当者が当社の再生紙レジャーシート「ピクニックラグ」を実際に使用した際、「これは本だった紙でも作れるのではないか」と着想したことでした。 今回のラグに使用されている紙素材の約70％は、かつて本だった紙です。これまでのシリーズが「紙として再生する」試みであったのに対し、今回はさらに一歩踏み込み、本を素材として活かすだけでなく、「本と過ごす時間そのものをつくる」ことを目指しました。

裏面にラミネート加工を施し、レジャーシートとしての強度や耐水性を付加しながらも、無漂白の再生紙のため、偶然に生じるインク飛びや文字残りがかつて“本だった”記憶を残すレジャーシートに仕上がっています。

本だったピクニックラグ／持ち運びイメージ

参考資料

■本だったピクニックラグについて

商品名： 本だったピクニックラグ

サイズ：90×135cm

販売価格：2,750円（税込）

※詳細や販売店舗につきましては、下記よりご確認ください。

本だったピクニックラグ | 検索 | 古本買取のバリューブックス(https://www.valuebooks.jp/bp/VS0063301782)

■本だったシリーズについて

捨てられるはずだった本や雑誌などが、ノートとして生まれ変わりました。本の街・長野県上田市でオンライン書店、古書買い取り事業を手掛ける「バリューブックス」が、買取価格がつかず、古紙回収に回されるはずだった本や雑誌を再生し、廃インクを活用して仕上げた、世界にひとつだけのノートです。

左から、本だったノート、漫画だったノート、雑誌だったノート

■山陽製紙株式会社のオーダーメイドの紙づくり

「こんな素材があるのだけれど、それを紙に抄きこんで機能紙をつくれないか」、「ノベルティをオリジナルでつくりたい」などのご相談に応えて、私たちの技術でオーダーメイドの紙づくりを行っています。「環境への配慮」、「処理に困る物の有効活用」、「フルオーダーメイド（一緒に創る楽しみ「モノ」から「コト」へ）」の3つをポイントとしています。

また「循環型社会への貢献」を理念に、製造工程でも環境に配慮し、使用電力は「再生可能エネルギー」を利用、排水は「活性炭ろ過方式排水処理設備」を使用してきれいな水に還しています。2019年に「再エネ100宣言RE Action」に加盟し、2022 年には日本の中小企業の製紙業としては初の「SBT 認定」を受けています。

※詳しくはこちら(https://www.sanyo-paper.co.jp/ordermade)

■株式会社バリューブックス 概要

所在地：〒386-1102 長野県上田市上田原680-17

代表者：代表取締役 鳥居希

設立：2007年7月6日

事業内容：古本の買取・販売、新刊本の販売

■山陽製紙株式会社について

経営理念

「私たちは紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環型社会に貢献します」

一、 私たちは、希少価値のある紙をお客様と共に創ります。

一、 私たちは、お客様と共に成長発展することを喜びとします。

一、 私たちは、資源として使った地球の財産を守り、再生し、循環型社会に貢献します。

■山陽製紙株式会社 概要

所在地：大阪府泉南市男里6-4-25

資本金：3,800万円

代表者：代表取締役 原田六次郎

社員数：48名

創業 昭和3年3月 ／ 設立 昭和32年12月

事業内容：製袋用クレープ紙の製造および製袋関連資材の販売、包装用クレープ紙の製造および鉄鋼、電線用包装関連資材の販売、自社ブランド商品(SUMIKAMI、crep、PELP!)の企画、販売、電子部品用層間紙の製造および関連資材の販売、その他オーダーメイド再生紙の製造