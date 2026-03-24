酷暑対策に！“巻ける氷のう”と“氷水ミスト”でクールダウン！「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」発売

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株式会社ラドンナ


2026年4月2日（木）より発売



　株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、暑さ対策をより快適に、より手軽に取り入れられる氷のう2種「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」を発売します。



　近年、猛暑日が続く中で、通勤・通学や買い物、イベントなど、日常のさまざまな場面で暑さ対策が欠かせなくなっています。冷却アイテムも多様化が進む中、ファッション感覚で取り入れられるスカーフタイプと、スプレーとしても通常の氷のうとしても使える2Wayタイプの氷のうをラインアップしました。


　「hieru スカーフ氷のう」は、内袋に水や氷を入れて、スカーフのように首に巻くだけの簡単仕様。長さを調節できるので首元にしっかりフィットし、ハンズフリーで首元をひんやり冷却することができます。専用布カバーは単独で水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。


　「hieru スプレー氷のう」は、氷水ミストを肌に直接ふきかけることで、運動後や外出先でも手軽にクールダウンできるスプレータイプの氷のうです。スプレーノズルは用途に合わせて“直射”と“霧状”の2パターンで切り替え可能。付属のキャップに付け替えれば、スプレー無しでも使える2Wayタイプです。


　いずれも爽やかなペイズリー柄を採用、「ライトブルー」「ネイビー」の2色展開です。機能性に加え、装いや使い勝手にも配慮し、暑い日の通勤・通学や外出を快適にする氷のうの登場です。



◆製品概要


品名　　　：hieru スカーフ氷のう


本体価格　：1,800円 +消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col1/






◆製品概要


品名　　　：hieru スプレー氷のう


本体価格　：1,600円 +消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col2/







◆hieru スカーフ氷のう


巻いた瞬間から首元をひんやり冷却する、スカーフタイプの氷のうです。内袋に水や氷を入れて、首に巻くだけで手軽に使用でき、ハンズフリーで快適にクールダウンできます。通勤・通学、スポーツ観戦やレジャーなど、暑い季節の外出時にも便利にお使いいただけます。涼しげなカラーとペイズリー柄の組み合わせは、ファッションのポイントとしても取り入れやすく、おしゃれに暑さ対策が可能。専用布カバーは単独で水洗いできるので、汗をかいても清潔に保てます。






内袋に水や氷を入れるだけ　大きめ投入口で氷も入れやすい

ループで長さを調節できるから首元にしっかりフィット

裏地は通気性のいいメッシュ地

キャップは正面から見えにくい後ろ側


◆hieru スプレー氷のう


ひと吹きでひんやりリフレッシュできる、スプレータイプの氷のうです。運動後や外出先など、暑さが気になるシーンでも手軽にクールダウンできます。スプレーは直射と霧状の2種類に切り替え可能なノズルを採用し、用途に応じて使い分けが可能。さらに、ロック付きで持ち運びも安心。付属のキャップに付け替えれば、スプレーを使わず通常の氷のうとしても使用できる2Way仕様です。ストラップホルダーにカラビナを通せば、バッグやリュックに吊るして手軽に持ち運べます。



ひと吹きでひんやり　　　スプレーは安心のロック付き

切り替えノズル 直射/霧状

付属のキャップをつければスプレー無しでも使える

ストラップホルダー付きで持ち運びもラクラク！


◆製品仕様


販売名　：hieru スカーフ氷のう


品番　　：COL1-LBL（ライトブルー）/COL1-NV（ネイビー）


本体寸法：約860×110mm


重量　　：約90g


原材料名：専用布カバー/表生地・外側：ポリエステル100%、内側：TPU


裏生地　：ポリエステル100%


内袋　　：ポリプロピレン、TPU



販売名　：hieru スプレー氷のう


品番　　：COL2-LBL（ライトブルー）/COL2-NV（ネイビー）


本体寸法：約100（W）×300×（H）×70（D）mm


重量　　：約110g（付属品含まず）


原材料名：生地/外側：ポリエステル100%、内側：PVC


　　　　　スプレーヘッド/ポリプロピレン


　　　　　口金/アルミニウム


付属品　：キャップ