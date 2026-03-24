酷暑対策に！“巻ける氷のう”と“氷水ミスト”でクールダウン！「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」発売

株式会社ラドンナ

2026年4月2日（木）より発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、暑さ対策をより快適に、より手軽に取り入れられる氷のう2種「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」を発売します。

近年、猛暑日が続く中で、通勤・通学や買い物、イベントなど、日常のさまざまな場面で暑さ対策が欠かせなくなっています。冷却アイテムも多様化が進む中、ファッション感覚で取り入れられるスカーフタイプと、スプレーとしても通常の氷のうとしても使える2Wayタイプの氷のうをラインアップしました。

「hieru スカーフ氷のう」は、内袋に水や氷を入れて、スカーフのように首に巻くだけの簡単仕様。長さを調節できるので首元にしっかりフィットし、ハンズフリーで首元をひんやり冷却することができます。専用布カバーは単独で水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。

「hieru スプレー氷のう」は、氷水ミストを肌に直接ふきかけることで、運動後や外出先でも手軽にクールダウンできるスプレータイプの氷のうです。スプレーノズルは用途に合わせて“直射”と“霧状”の2パターンで切り替え可能。付属のキャップに付け替えれば、スプレー無しでも使える2Wayタイプです。

いずれも爽やかなペイズリー柄を採用、「ライトブルー」「ネイビー」の2色展開です。機能性に加え、装いや使い勝手にも配慮し、暑い日の通勤・通学や外出を快適にする氷のうの登場です。

◆製品概要

品名 ：hieru スカーフ氷のう

本体価格 ：1,800円 +消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col1/

◆製品概要

品名 ：hieru スプレー氷のう

本体価格 ：1,600円 +消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col2/

◆hieru スカーフ氷のう

巻いた瞬間から首元をひんやり冷却する、スカーフタイプの氷のうです。内袋に水や氷を入れて、首に巻くだけで手軽に使用でき、ハンズフリーで快適にクールダウンできます。通勤・通学、スポーツ観戦やレジャーなど、暑い季節の外出時にも便利にお使いいただけます。涼しげなカラーとペイズリー柄の組み合わせは、ファッションのポイントとしても取り入れやすく、おしゃれに暑さ対策が可能。専用布カバーは単独で水洗いできるので、汗をかいても清潔に保てます。

内袋に水や氷を入れるだけ 大きめ投入口で氷も入れやすいループで長さを調節できるから首元にしっかりフィット裏地は通気性のいいメッシュ地キャップは正面から見えにくい後ろ側

◆hieru スプレー氷のう

ひと吹きでひんやりリフレッシュできる、スプレータイプの氷のうです。運動後や外出先など、暑さが気になるシーンでも手軽にクールダウンできます。スプレーは直射と霧状の2種類に切り替え可能なノズルを採用し、用途に応じて使い分けが可能。さらに、ロック付きで持ち運びも安心。付属のキャップに付け替えれば、スプレーを使わず通常の氷のうとしても使用できる2Way仕様です。ストラップホルダーにカラビナを通せば、バッグやリュックに吊るして手軽に持ち運べます。

ひと吹きでひんやり スプレーは安心のロック付き切り替えノズル 直射/霧状付属のキャップをつければスプレー無しでも使えるストラップホルダー付きで持ち運びもラクラク！

◆製品仕様

販売名 ：hieru スカーフ氷のう

品番 ：COL1-LBL（ライトブルー）/COL1-NV（ネイビー）

本体寸法：約860×110mm

重量 ：約90g

原材料名：専用布カバー/表生地・外側：ポリエステル100%、内側：TPU

裏生地 ：ポリエステル100%

内袋 ：ポリプロピレン、TPU

販売名 ：hieru スプレー氷のう

品番 ：COL2-LBL（ライトブルー）/COL2-NV（ネイビー）

本体寸法：約100（W）×300×（H）×70（D）mm

重量 ：約110g（付属品含まず）

原材料名：生地/外側：ポリエステル100%、内側：PVC

スプレーヘッド/ポリプロピレン

口金/アルミニウム

付属品 ：キャップ