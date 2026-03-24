酷暑対策に！“巻ける氷のう”と“氷水ミスト”でクールダウン！「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」発売
2026年4月2日（木）より発売
株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、暑さ対策をより快適に、より手軽に取り入れられる氷のう2種「hieru スカーフ氷のう」「hieru スプレー氷のう」を発売します。
近年、猛暑日が続く中で、通勤・通学や買い物、イベントなど、日常のさまざまな場面で暑さ対策が欠かせなくなっています。冷却アイテムも多様化が進む中、ファッション感覚で取り入れられるスカーフタイプと、スプレーとしても通常の氷のうとしても使える2Wayタイプの氷のうをラインアップしました。
「hieru スカーフ氷のう」は、内袋に水や氷を入れて、スカーフのように首に巻くだけの簡単仕様。長さを調節できるので首元にしっかりフィットし、ハンズフリーで首元をひんやり冷却することができます。専用布カバーは単独で水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
「hieru スプレー氷のう」は、氷水ミストを肌に直接ふきかけることで、運動後や外出先でも手軽にクールダウンできるスプレータイプの氷のうです。スプレーノズルは用途に合わせて“直射”と“霧状”の2パターンで切り替え可能。付属のキャップに付け替えれば、スプレー無しでも使える2Wayタイプです。
いずれも爽やかなペイズリー柄を採用、「ライトブルー」「ネイビー」の2色展開です。機能性に加え、装いや使い勝手にも配慮し、暑い日の通勤・通学や外出を快適にする氷のうの登場です。
◆製品概要
品名 ：hieru スカーフ氷のう
本体価格 ：1,800円 +消費税
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col1/
◆製品概要
品名 ：hieru スプレー氷のう
本体価格 ：1,600円 +消費税
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/col2/
◆hieru スカーフ氷のう
巻いた瞬間から首元をひんやり冷却する、スカーフタイプの氷のうです。内袋に水や氷を入れて、首に巻くだけで手軽に使用でき、ハンズフリーで快適にクールダウンできます。通勤・通学、スポーツ観戦やレジャーなど、暑い季節の外出時にも便利にお使いいただけます。涼しげなカラーとペイズリー柄の組み合わせは、ファッションのポイントとしても取り入れやすく、おしゃれに暑さ対策が可能。専用布カバーは単独で水洗いできるので、汗をかいても清潔に保てます。
内袋に水や氷を入れるだけ 大きめ投入口で氷も入れやすい
ループで長さを調節できるから首元にしっかりフィット
裏地は通気性のいいメッシュ地
キャップは正面から見えにくい後ろ側
◆hieru スプレー氷のう
ひと吹きでひんやりリフレッシュできる、スプレータイプの氷のうです。運動後や外出先など、暑さが気になるシーンでも手軽にクールダウンできます。スプレーは直射と霧状の2種類に切り替え可能なノズルを採用し、用途に応じて使い分けが可能。さらに、ロック付きで持ち運びも安心。付属のキャップに付け替えれば、スプレーを使わず通常の氷のうとしても使用できる2Way仕様です。ストラップホルダーにカラビナを通せば、バッグやリュックに吊るして手軽に持ち運べます。
ひと吹きでひんやり スプレーは安心のロック付き
切り替えノズル 直射/霧状
付属のキャップをつければスプレー無しでも使える
ストラップホルダー付きで持ち運びもラクラク！
◆製品仕様
販売名 ：hieru スカーフ氷のう
品番 ：COL1-LBL（ライトブルー）/COL1-NV（ネイビー）
本体寸法：約860×110mm
重量 ：約90g
原材料名：専用布カバー/表生地・外側：ポリエステル100%、内側：TPU
裏生地 ：ポリエステル100%
内袋 ：ポリプロピレン、TPU
販売名 ：hieru スプレー氷のう
品番 ：COL2-LBL（ライトブルー）/COL2-NV（ネイビー）
本体寸法：約100（W）×300×（H）×70（D）mm
重量 ：約110g（付属品含まず）
原材料名：生地/外側：ポリエステル100%、内側：PVC
スプレーヘッド/ポリプロピレン
口金/アルミニウム
付属品 ：キャップ