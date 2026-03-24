＜Wonjungyo Hair＞「どんな角度からも、輝くツヤ髪へ」“瞬間さらツヤ髪”を叶えるヘアスプレーがツヤ感・指通りをUPさせて待望の定番化！

株式会社Rainmakers

韓国アイドルメイクを牽引し、韓国ソウルにあるヘアメイクサロンBit&Bootの共同代表を務めるメイクアップアーティスト ウォン・ジョンヨ氏監修のヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、「ウォンジョンヨ シルキーリッチグロス ヘアスプレー」をロフトにて4月1日（水）より順次先行発売、4月22日（水）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、ハンズ、PLAZA、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

日々のスタイリングを格上げ！仕上げにひと吹き（※1）すれば、光のベールをまとったような瞬間さらツヤ髪へ

2025年春に限定登場し、トリートメント後のようなやわらかな指通りとツヤを与えてくれるアイテムとして人気を集めた「Wonjungyo Hair」のヘアスプレー。同年10月には、香り違いの限定品が再び登場するなど、発売のたびに話題となっている人気アイテムです。そんな注目のヘアスプレーが、ご好評をいただいていたベタつかず軽やかな仕上がりはそのままに、“ツヤ感”と“指通りの良さ”をさらにUPさせて待望の定番化。

さっとひと吹き（※1）するだけで表面を包み込み、光を反射して美しい光沢感を演出するライトベール処方。既存品よりもさらにツヤ感がUPし、光のベールをまとったような輝くツヤ髪に仕上げてくれます。さらに、するんとなめらかな指通りを叶える美容液成分（※2）と、ダメージ補修成分（※3）も配合。スタイリングをしながらヘアケアも両立する、マルチなヘアスタイリングアイテムです。また、容器には偏光パールを配合し、光沢感のある華やかなデザインに。キャップ部分にもラメをあしらい、手に取るたびにときめくアイテムに仕上げました。どんな角度からも、輝くツヤ髪に仕上げてくれるアイテムをぜひお試しください！

※1 使用方法のこと

※2 アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油（全て保湿成分）

※3 オイルケラチン（イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛））、メドウフォーム-δ-ラクトン（全て毛髪補修）

ウォンジョンヨ シルキーリッチグロス ヘアスプレー 商品詳細

スタイリングの仕上げにサッとスプレーするだけ！

さらツヤ髪に導くグロスヘアスプレー

ウォンジョンヨ シルキーリッチグロス ヘアスプレー

1,320円（税込） 100g

＜POINT＞

●ひと吹きで（※1）ツヤめくライトベール処方

毛髪表面をコートして光を反射し、輝くツヤ髪へ。

※1 使用方法のこと

●4種の美容液成分（※2）配合 するんとなめらかな指通り

髪にうるおいを補給してパサつきを抑え、毛先までみずみずしい手触り。

※2 アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油（全て保湿成分）

●スタイリングしながら髪をケア

ダメージ補修成分（※3）配合。日々の毛髪ダメージを補修、うるおいを保つ。

※3 オイルケラチン（イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛））、メドウフォーム-δ-ラクトン（全て毛髪補修）

●スパークリングペアーの香り

「ウォンジョンヨヘア」モイストタイプのシャンプー&トリートメントと同様の、

泡が弾けるシャンパンにみずみずしさ溢れる洋梨を加えたような、心躍るフルーティーな香り。

ブランドプロデューサー ウォン・ジョンヨ氏 プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

ブランドサポーター ハン・ソム氏 プロフィール

ヘアメイクサロンBit&Boot所属の大人気ヘアスタイリストでBTSのヘアを手掛ける。

Wonjungyo Hairプロデューサーのウォン・ジョンヨ氏とは同じサロンでお互いに信頼するアーティストとして長年仕事をともにしており、2024年10月より「Wonjungyo Hair」公式ブランドサポーターに就任。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_hansom(https://www.instagram.com/bit.boot_hansom/)

「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨ ヘア）」

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、初めてメイクをした日のときめきを感じてほしいという願いが込められたコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」。

そのヘアケアラインとして2024年5月に誕生した「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、日々ヘアスタイルチェンジの多いアイドルたちを間近で見ているウォン・ジョンヨ氏が、髪へ求めるサロンクオリティーをアイテムへ落とし込んでいます。ウォンジョンヨヘアのロゴカラーは艶やかな質感を表現した、ゴールドカラーにデザイン。「なりたい髪、あなたの望む髪」を叶えることを「Hair you want」と表現し、使うたびにお手入れしやすく、艶やかな髪に仕上げるヘアアイテムを展開。

TikTok：＠wonjungyohairjp(https://www.tiktok.com/@wonjungyohairjp)

Instagram：@wonjungyohair_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyohair_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyohairjp(https://x.com/wonjungyohairjp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp(https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353