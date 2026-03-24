【TOPPING】コンパクトサイズでハイエンドモデルに迫る超低歪み＆高出力性能を実現、新たなデスクトップパワーアンプ『Mini300』が、2026年3月31日（火）より発売開始。

株式会社MUSINコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』

株式会社MUSINは「TOPPING」から、完全バランス型の「クラスDアンプ回路設計」を採用したコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』を、2026年3月24日(火)より予約を開始し、2026年3月31日(火)より販売を開始いたします。

コンパクトサイズでありながら、超低歪み性能を実現

完全バランス型のクラスDアンプ回路設計

『Mini300』は、完全バランス型の「クラスDアンプ回路設計」により、コンパクトサイズでありながら超低歪み、高出力を有するパワーアンプです。

完全なバランス増幅設計は、電源由来のハムノイズを効果的に除去し、ノイズレスな静寂を実現します。

さらに「低出力インピーダンス設計」により、スピーカーの負荷に関わらず、安定した透明感あふれる滑らかなサウンドをお楽しみいただけます。

ハイエンドモデルの基準に迫る「超低歪み設計」は、繊細な楽器のニュアンスやボーカルの息遣いから、大編成によるダイナミックな音楽表現に至るまで、あらゆるサウンドの細部を忠実に再現します。

『Mini300』は、ユーザーのリスニング体験に一層の深みをもたらすことでしょう。

E50IIとのセットアップも可能。理想の音響環境を構築する高出力設計

『Mini300』は、4Ω負荷時において「140W×2 THD+N<10%」の出力を実現。

さらに、THD+N<1%時には「125W×2@4Ω」の出力を確保しています。

この高出力性能と高い再現性を両立することで、Hi-Fiオーディオはもちろん、モニタリング用途に求められる厳しい音響環境の水準にも余裕をもって応えます。

純粋で高品位なアンプソリューション

超低ノイズ性能（<15 μVrms）

チャンネルクロストーク性能（-106dB）

強力なGain性能（19.2 dB）

これらのスペックを備えた『Mini300』は、原音の質感を損なわないソリューションを提供し、最適なオーディオ環境を構築します。

音源の細部まで明瞭に再現されたサウンドで、没入感溢れるリスニング体験をお楽しみください。

原音の質感を損なわない性能デスクをスマートに彩るアルミ製フレーム。安全で信頼性の高い機能設計

『Mini300』には「温度上昇・過電流保護機能」を備えています。

これにより他の機器との接続異常や、温度上昇による故障等の偶発的な損傷から、コンポーネントを保護します。

アルミ製フレームの底面と側面には、「排熱用ベント」が搭載されており、これにより本体の放熱効率を向上させています。

TRS/RCA入力をサポート、12Vトリガーで連動した電源制御が可能

バランス（6.35mmTRS）入力とアンバランス（RCA）入力に対応

『Mini300』は、「バランス（6.35mmTRS）入力とアンバランス（RCA）入力」の両方をサポートし、追加のアダプターなしで互換性を確保します。

「12Vトリガー」は、他のデバイスと連動し、自動で電源のON/OFF操作が可能です。

※『Mini300』で12Vトリガーを使用する場合は、スイッチを「TRIG」位置に設定してください。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1319.html

サイズ：166 x 129 x 41mm

重量：650g

音声仕様

RCA入力時（SE）

THD+N @1kHz（A-wt）：<0.0006% @4Ω 5W

<0.0005% @8Ω 5W

THD+N @No-wt 20kBW：<0.0010% @4Ω 5W

<0.0005% @8Ω 5W

S/N比@MAX OUT 1kHz（A-wt）：121dB

ダイナミックレンジ @1kHz（A-wt）：121dB

周波数特性：20Hz-40kHz（±0.3dB）

出力レベル：65Vpp @4Ω

68Vpp @8Ω

ノイズ（A-wt）：<15uVrms

チャンネルクロストーク@1kHz：-90dB

入力感度：1.3Vrms

Gain：25.0dB

チャンネルバランス：0.1 dB

TRS入力時（BAL）

THD+N @1kHz（A-wt）：<0.0005% @4Ω 5W

<0.0004% @8Ω 5W

THD+N @No-wt 20kBW：<0.0010% @4Ω 5W

<0.0004% @8Ω 5W

S/N比@MAX OUT 1kHz（A-wt）：124dB

ダイナミックレンジ @1kHz（A-wt）：124dB

周波数特性：20Hz-40kHz（±0.3dB）

出力レベル：65Vpp @4Ω

68Vpp @8Ω

ノイズ（A-wt）：<15uVrms

チャンネルクロストーク@1kHz：-106dB

入力感度：2.6Vrms

Gain：19.2dB

チャンネルバランス：0.1 dB

RCA入力時（SE） / TRS入力時（BAL） 共通

出力電力：140W × 2 @4Ω THD+N<10%

125W × 2 @4Ω THD+N<1%

85W × 2 @8Ω THD+N<10%

65W × 2 @8Ω THD+N<1%

対応インピーダンス：4-8Ω



※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。

※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年3月24日（火）

販売開始日：2026年3月31日（火）

価格情報

通常税込販売価格：24,750円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/topping/1319.html(https://musinltd.com/topping/1319.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

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