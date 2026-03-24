レモンピールと香ばしいグラハムクッキーの複合食感が、クリーミーなレモンアイスと溶け合うマリアージュ！「MOW PRIME（モウ プライム）　レモンタルト」 4月6日（月）から全国にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、“ミルクのおいしさを追求したアイス”と“厳選した素材感のある具材”とのマリアージュによる「新スイーツアイス」をお届けする「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズより、「MOW PRIME（モウ プライム） レモンタルト」を4月6日（月）から、全国にて期間限定発売いたします。

「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズは、「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常の“ちょっと贅沢なスイーツタイム”を楽しみたい方に向けたシリーズとして、2020年9月に誕生しました。

このたび発売する「MOW PRIME（モウ プライム） レモンタルト」は、近年注目の“レモンスイーツ”をもとに開発。クリーミーなレモンアイスの上に、グラハムクッキーをトッピングし、まるでスイーツのレモンタルトのような味わいを再現しました。また今回、アイスの中にレモンピールを混ぜ込む新設計を初めて採用。ほどよい噛み応えのある香ばしいグラハムクッキーと爽やかさが広がるレモンピールの複合食感と、なめらかでクリーミーなレモンアイスとのマリアージュをお楽しみいただけます。

「MOW PRIME（モウ プライム） レモンタルト」をお召し上がりいただき、MOW PRIME（モウ プライム）シリーズならではの、ミルクリッチなアイスと素材感のあるトッピングのマリアージュをご堪能いただき、ちょっと贅沢な至福の時間をお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1420-4ea85bb0a9d12a9d0efd156afb5414b3.pdf１．商品特長＜「MOW（モウ）」ブランド＞

１.乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめる

カップアイスです。

２.素材の個性を最大限引き出すために、“ラベルクリーン処方※”で仕上げています。

３.口の中で混ざり合う素材の味や香りの奥深さを感じていただくために、なめらかでキメの細かい

アイスを実現する独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用しています。

※：素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという当社の考え方の名称。

＜「MOW PRIME（モウ プライム)」シリーズ＞

１.“ミルクのおいしさを追求したアイス”と“厳選した素材感のある具材”とのマリアージュによる

「新スイーツアイス」 をお届けする、「MOW（モウ）」ブランドのシリーズです。

２.「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常の“ちょっと贅沢なスイーツ

タイム”を楽しみたい方に向けたシリーズです。

＜「MOW PRIME（モウ プライム） レモンタルト」＞

１.レモンピールの食感が弾けるクリーミーなレモンアイスに、

香ばしいグラハムクッキーをトッピングしました。

２.アイスにレモンピールが含まれたレモンソースを加えており、

クリーミーでありながら、レモンの食感がアクセントになった

レモンアイスに仕上がっています

３.タルトをイメージして、全粒粉の香ばしさが存分に味わえる

グラハムクッキーを使用しました。

２．商品概要３．お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先 お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-082-749

森永乳業ウェブサイトhttpｓ://www.morinagamilk.co.jp/

「MOW（モウ）」ブランドサイトhttps://mow-ice.jp/(https://mow-ice.jp/)

以上