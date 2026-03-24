ラクス、「楽楽販売」のアシストAI機能をアップデート

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下、ラクス）が提供するクラウド型販売管理システム「楽楽販売」は、2026年3月23日（月）より、アシストAI機能のアップデートを実施いたします。

今回のアップデートにより、従来のアシストAI機能によるデータベース構成案の自動生成に加え、自動処理設定やサンプルデータを自動構築できるようになります。実際に操作しながら確認できる環境がすぐに整うため、システムの完成イメージをより具体的に描きながら初期構築を進められます。

なお、本機能は標準機能として、追加費用なしでご利用いただけます。

だれでもスムーズにシステム構築

販売管理業務は、ビジネスモデルや商習慣によって異なるため、企業ごとに自社の業務フローを可視化し、システム要件に落とし込むプロセスが必要です。しかしながら、これには一定の知識や経験が必要となり、設計・構築に時間を要していました。

特に、「楽楽販売」の初期構築においては、システム構築に慣れていないお客さまの場合、完成イメージを持つこと自体が難しく、カスタマーサクセス担当者へ要望を伝える際にも具体化しづらいという課題がありました。

ラクスでは、システム構築に不慣れなお客さまでも、慣れているお客さまと同様にスムーズに価値を享受いただける環境を実現するため、アシストAI機能の強化を進めてまいります。

アップデートのポイント

今後の展望

- 自動処理設定・サンプルデータを自動構築従来のアシストAI機能は、データベース構成案の自動生成が中心でした。今回のアップデートでは、業務フローを想定した自動処理設定や、操作を試せるサンプルデータの自動構築ができるようになります。- 操作しながら完成イメージを具体化システムの完成イメージを確認できるため、実現したい業務内容をカスタマーサクセス担当者へ具体的に伝えやすくなり、納得感を持って初期設定を進められます。

今後は、データベース構成案の提案精度の向上と、システム構築の基盤となる設定の自動化を進め、よりスムーズなシステム構築を実現する機能アップデートを予定しています。

将来的には、業務フローの整理から環境構築までをAIが一貫して支援する仕組みを実現し、専門知識を持たずとも最適なシステムを構築・運用できるよう、開発を加速してまいります。

製品概要

「楽楽販売」は、国内クラウド型販売管理システム市場において、売上シェアNo.1※の実績を持つ、クラウド型販売管理システムです。見積もり・受注・発注・請求・売上・原価・収支などの販売管理業務を一元管理できます。売上や原価の紐づけによる計算や請求・計上処理の自動化に加え、柔軟な外部連携・カスタマイズ機能を活用することで、転記ミスや手作業を削減。お客さまの業務フローに合わせた運用が可能です。2025年12月時点で、累計導入社数6,000社以上に利用されています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型販売管理システムの市場の実態と展望」（ミックITリポート2025年2月号：https://mic-r.co.jp/micit/2025/）より

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

※ 掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

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