九州最大級 “睡眠”に特化したフェア 第２回「ふくおか睡眠フェア２０２６」開催

ＲＫＢ毎日放送株式会社

RKB毎日放送（本社：福岡市早良区）が参画するふくおか睡眠フェア2026実行委員会（実行委員長：一般社団法人日本睡眠協会 内村直尚理事長）は、久留米大学の特別協力のもと、2026年4月24日（金）から26日（日）の3日間、福岡市中央区の電気ビルみらいホールを中心に、第2回目となる「ふくおか睡眠フェア2026」を開催いたします。

◆RKB毎日放送の取り組み

RKB毎日放送は、地域のウェルビーイング向上を掲げ、放送の枠を超えた「睡眠健康」の普及啓発に注力しています。

2024年6月には、世界最高精度の睡眠測定技術を有する東京大学医学部発スタートアップ「株式会社ACCELStars」と資本業務提携を締結。放送局が持つ情報発信力と、高精度なウェアラブルデバイスを用いた睡眠測定サービス「SLEEP COMPASS（スリープコンパス）」を掛け合わせ、福岡・九州における「睡眠の可視化」から「エビデンスに基づいた改善習慣の定着」までを事業として推進しています。

本フェアは、これまでの活動で得た知見や最新スリープテックを地域の皆さまへダイレクトに還元し、「睡眠の重要性」を直接啓蒙する、最重要のプラットフォームとして位置づけています。

◆開催の背景

日本人の平均睡眠時間は7時間22分と、OECD加盟38ヵ国中で最下位であり、国民の睡眠改善は喫緊の課題です 。政府の2025年6月「骨太の方針」では、前年の「睡眠対策等の推進」に続き、運送業の無呼吸対策や睡眠ガイドの普及、睡眠関連市場の拡大支援など、内容が大幅に拡充されました。

また、厚生労働省は医道審議会の部会において、医療機関が看板などに掲げられる診療科名に「睡眠障害」を追加する方向性について、本フェア開催直前の2026年3月を目途に最終的な取りまとめを行い、順調にいけば夏までには実現する見込みです。

◆「ふくおか睡眠フェア2026」主な見どころ

１ トップアスリートによるシンポジウム・トークセッションの開催（4月25日・26日）

内村航平氏、松田丈志氏を招き、極限の集中力を要する競技生活において、いかに「睡眠」を戦略的に取り入れてきたのかを紐解きます。また、睡眠の専門家との対談を通じて、ビジネスや日常生活にも活かせるパフォーマンス最大化のための眠りの技術を公開します。

２ 「睡眠経営」を企業の競争力に（4月24日：ビジネスデー）

前回100名が参加した企業向けイベントとして、慶應義塾大学商学部・山本勲教授らが「睡眠投資」が利益率に与える影響を基調講演、健康座談会を通じて解説します。

３ 睡眠関連アイテムの展示・体験（4月25日・26日）

最新の睡眠計測機器や快眠寝具、飲料やサプリメントなど、睡眠の質を改善する最新ソリューションが集結します。

内村 直尚 氏

日本睡眠協会 理事長・久留米大学 理事長

内村 航平 氏

元プロ体操選手

松田 丈志 氏

競泳オリンピック メダリスト

＜イベント概要＞

・名称： ふくおか睡眠フェア2026

・日時：2026年4月24日（金）13:00～16:00 （ビジネスパーソン向けイベント）

2026年4月25日（土）10:00～17:00 （一般・睡眠に関心のある方向けフェア・講演）

2026年4月26日（日）10:00～17:00 （一般・睡眠に関心のある方向けフェア・講演）

・会場：24日：ホテルニューオータニ博多

25日・26日：電気ビルみらいホール（4F）およびカンファレンスA、B（3F）

・主催： ふくおか睡眠フェア2026実行委員会（日本睡眠協会、西日本新聞社、RKB毎日放送）

・特別協力： 久留米大学

・後援（予定）： 福岡県、福岡市、久留米市、福岡県医師会、

福岡商工会議所、福岡県中小企業経営者協会連合会 ほか

・入場料： 無料

・特設サイト：出演者やプログラム、睡眠相談コーナーなど詳細は、「ふくおか睡眠フェア2026」特設サイトをご覧ください。

https://rkb.jp/fukuoka-suiminfair2026/

＜前回実績＞

・名 称：ふくおか睡眠フェア2025

・日 時：2025年4月25日（金）～4月27日（日）

・会 場：アクロス福岡

・来場者：3日間 のべ2,828名 ／参画社：33社

【イベントに関するお問い合わせ】

ふくおか睡眠フェア2026実行委員会事務局（西日本新聞イベントサービス内）

住所：福岡市中央区天神1-4-1

TEL：092-711-5491 ／es_sleep@nishinippon-np.jp