０歳から楽しめる大人気コンサートが越谷にやってくる！　「0歳からの・はじめてのオーケストラ」4月19日開催！

ロングランプランニング株式会社

『0歳からの・はじめてのオーケストラ』が2026年4月19日 (日)に越谷市中央市民会館 1階 劇場（埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目1番1号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティでチケット発売 :http://confetti-web.com/@/260419koshigaya

公式ホームページ

https://salonconcert.com/concert-event/260419koshigaya/

赤ちゃんや小さな子どもと一緒に、本物の生演奏を楽しめるコンサートが、2026年4月19日(日)に越谷市中央市民会館 １階 劇場にて開催されます。

「0歳からの・はじめてのオーケストラ」は2001年にスタートした日本初の参加体験型オーケストラコンサートです。NHKや朝日新聞など多数のメディアに取り上げられ、現在では全国で年間350公演以上を開催する人気シリーズに成長しました。

泣いても、歩き回っても大丈夫。そんなコンサートです。

「0歳から入れると書いてあっても、実際は気を使った」「うちの子にはまだ早いかも」--そんな保護者の不安を解消するために生まれました。変化に富んだ演出で乳幼児も興味津々。多少歩き回っても、声を出しても大丈夫な雰囲気の中で、親子ともにリラックスして楽しめます。

演奏するのは「サロンオーケストラジャパン」。ヨーロッパ・アメリカのオーケストラや日本のトップクラスのプロオーケストラで活躍した奏者を中心に、オーディションで選ばれた演奏家で構成されています。TV出演多数の実力派が、子どもたちの目の前で繰り広げる演奏は楽しさと迫力いっぱい。「楽しさと本気の演奏の両立が素晴らしい」と好評を博しています。

今回の公演では、《白鳥の湖》《天国と地獄》など動物にちなんだ名曲を次々と演奏。「ワルツで踊ろう！」コーナーや、おもちゃの楽器あそび、ヴァイオリン体験など、参加型のプログラムも充実しています。

公演概要

『0歳からの・はじめてのオーケストラ』

公演日：2026年4月19日 (日)

会場：越谷市中央市民会館 1階 劇場

（埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目1番1号）越谷駅東口より徒歩7分

■公演スケジュール

2026年4月19日（日）

10:00～10:30 開場・楽器体験

10:30～11:10 コンサート



■チケット料金（自由席・税込）

《早割特典》※2026/03/06(金)00:00～2026/03/27(金)23:59

0歳から未就学児まで：800円

一般(小学生以上）：1,600円

《一般販売》※2026/03/28(土)00:00～

0歳から未就学児まで：1,000円

一般(小学生以上）：1,999円

出演：サロンオーケストラジャパン

オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されておりTV出演多数。全国で年間３５０公演開催の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。

幼稚園・保育園、ホール・自治体の皆さまへ

「0歳からの・はじめてのオーケストラ」は、全国の幼稚園・保育園・子育て支援センター・ホールなどへの出張公演・主催公演のご依頼も承っております。「園の行事に本物の音楽を」「地域の親子に特別な体験を」とお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：日本サロンコンサート協会 https://salonconcert.com

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

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