PERSONAがAIによる自動評価入力機能を提供開始

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株式会社アサイン（本社：東京都千代田区）が提供する採用管理システムPERSONAは、AIによる面接評価の自動入力機能の提供を開始したことをお知らせいたします。本機能により、面接内容の文字起こしを元に、各選考の評価項目に合わせて評価ドラフトを自動で作成することが可能になります。評価入力の対応漏れを防ぎ、入力工数を大幅に削減します。

自動評価入力機能の特徴

1. 面接内容の自動要約と評価入力

面接内容の文字起こしから、AIが自動で要約を行い、評価項目に沿った形で評価ドラフトを作成します。面接官は面接終了後にゼロから評価を書き起こす必要がなくなり、ドラフトの確認・修正のみで評価入力が完了します。

2. 評価基準の標準化

各選考ステップにおいてカスタマイズ可能な評価項目を設定でき、その項目に合わせてAIが自動で判定を行います。面接官ごとの評価のばらつきを抑え、組織として一貫した選考基準の運用を支援します。

PERSONAの主な特徴

・AIによる面接評価の自動入力：面接内容を自社独自の評価項目に合わせて、自動で評価ドラフトを作成します。

・自動書類選考：履歴書を自動で読み取り、業界・職種・経験年数・フリープロンプトで自動書類選考を実行します。

・媒体自動連携（600媒体／99％網羅）：応募情報を即時に一元化し、入力工数をゼロにします。

・キャリアアセスメント機能：60万人規模のデータ解析で、候補者の活躍確度や口説きポイントを予測します。

・高機能ダッシュボード：20項目以上のクロス分析や面接官別レポートで採用KPIを可視化します。

サービス詳細はこちら：https://www.web.persona-ats.com

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会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

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※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または登録商標です。